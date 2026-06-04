स्कैमर्स होंगे फेल! Google ला रहा ऐसा फीचर, जिससे असली और नकली आवाज का 'लाइव' पर्दाफाश करेगा आपका फोन

AI Voice Cloning Scam: जरा सोचिए, आपके पास आपके घर या फिर किसी जानने वाला का फोन आता है, स्क्रीन पर उनका नाम और नंबर दिख रहा है और आवाज भी हूबहू उन्ही की है. वह घबराते हुए कहते हैं कि कोी इमरजेंसी है तुरंत कुछ पैसों की जरूरत है और आप बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हैं. लेकिन क्या हो अगर फोन करने वाला आपका जानने वाला हो ही ना, बल्कि एक स्कैमर हो, और आपके साथ ठगी करना चाह रहा हो?

आजकर कुछ ऐसी ही साइबर फ्रॉड हो रहे हैं. जिनमें साइब ठग ठगी करने के लिए AI वॉइस क्लोनिंग और नंबर स्पूफिंग यानी फेक नंबर दिखाना, जैसी खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचाने के लिए गूगल ने एक नया और बहुत ही जरूरी फीचर लाया है, जो कॉल पर ही फेक आवाज को पहचान लेगा.

अब आवाज भी हो रही है चोरी

पहले ठग अनजान नंबरों से कॉल करके या लॉटरी का लालच देकर लोगों को फंसाते थे. लेकिन जब लोगों ने अनजान नंबरों को उठाना बंद कर दिया, तो स्कैमर्स ने नया तरीका खोज लिया है. स्कैमर्स अब आपके दोस्तों, परिवार या ऑफिस के बॉस के असली नंबर को सिस्टम में स्पूफ यानी कॉपी कर लेते हैं. इसके बाद AI टूल की मदद से उनकी असली आवाज की नकल करके आपको फोन करते हैं. ये आवाजें इतनी असली लगती हैं कि कोई भी धोखा खा जाए.

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आवाज नहीं, डिवाइस की होगी जांच

इस नए स्कैम से यूजर्स को बचाने के लिए Google ने एक अनोखा तरीका निकाला है. Google के मुताबिकअब सिर्फ आवाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब कॉल करने वाले डिवाइस यानी फोन की भी जांच की जाएगी. यह सिस्टम एक डिजिटल हैंडशेक की तरह काम करता है:

असली कॉल

जब आपका कोई जानने वाला फोन करेगा Google Phone ऐप के जरिए, तो उसका फोन बैकग्राउंड में एक साइलेंट वेरिफिकेशन सिग्नल भेजेगा. इससे आपके फोन को पता चल जाएगा कि कॉल असली डिवाइस से आया है या कोई स्कैमर्स के पास से.

फर्जी कॉल

वहीं अगर कोई स्कैमर उनके नंबर और आवाज को कापी करके कॉल करेग, तो वह वेरिफिकेशन सिग्नल गायब होगा. ऐसे में आपका फोन तुरंत उस परिचित के असली फोन से संपर्क करेगा. अगर असली फोन ने कहा कि कोई कॉल नहीं की गई है, तो आपका Android फोन तुरंत स्क्रीन पर Warning दिखा देगा कि यह एक फेक कॉल है और आपको फोन काटने की सलाह देगा.

स्कैमर्स किसी की आवाज और नंबर तो चुरा सकते हैं, लेकिन उनका असली मोबाइल फोन नहीं चुरा सकते. Google इसी का फायदा उठाकर नया फीचर ला रहा है.

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कब और किन्हें मिलेगा यह फीचर?

गूगल इस फीचर को इसी महीने से दुनिया भर में रोलआउट कर रहा है. यह Android 12 या उससे ऊपर के वर्जन पर चलने वाले डिवाइसेस के Phone by Google ऐप में मिलेगा. इसकी शुरुआत Google Pixel स्मार्टफोन से हो रही है.

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