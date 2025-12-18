Advertisement
अब फोन उठाने से पहले ही मिलेगा क्लू! TRAI का नया नियम, स्कैम और फ्रॉड कॉल्स की करेगा छुट्टी

TRAI New Rules for Calls: अगर आपके पास भी अक्सर इंश्योरेंस पॉलिसी, रिन्यूअल या ऑफर के नाम पर अनचाही कॉल्स आती हैं तो अब आप देखते ही इन्हें पहचान जाएंगे. फेक कॉल्स और फोन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए TRAI ने बड़ा ले लिया है. अब इंश्योरेंस कंपनियों को अपने ग्राहकों से सेवा और लेन-देन से जुड़ी कॉल्स के लिए एक खास सीरीज नंबर का इस्तेमाल करना होगा. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 18, 2025, 12:27 PM IST
1600 Series Numbers for Insurance: क्या आप भी बार बार इंश्योरेंस पॉलिस से जुड़े कॉल या बिना काम से आने वाले कॉल्स से परेशान हैं? तो आपके लिए राहत भरी खबर है. फर्जी कॉल्स और यूजर्स को फ्रॉड से बचाने के लिए  टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने एक नया कदम उठाया है. ट्राई के नए नियम को लेकर अब इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी सर्विस और ट्रांजैक्शन कॉल्स के लिए 1600 सीरीज नंबर अपनाना अनिवार्य होगा. 
इस नए नियम के तहत आम आदमी भी बिना किसी ऐप के भी आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सी कॉल असली है और कौन सी फेक, जिससे फ्रॉड और अनचाही कॉल्स में काफी कमी आएगी. TRAI का कहना है कि यह नियम यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी है.

15 फरवरी 2026 तक का समय
ट्राई के नया आदेश दिया है कि IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) के तहत आने वाली सभी बीमा कंपनियों को अब अपने ग्राहकों को सर्विस और ट्रांजेक्शन से जुड़े कॉल करने के लिए एक विशेष नंबर सीरीज का इस्तेमाल करना होगा. यह सीरीज 1600 से शुरू होगी. कंपनियों को इस बदलाव के लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है.

इस फैसले के पीछे है यह वजह
फ्रॉड के ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जालसाज साधारण 10-अंकों वाले मोबाइल नंबर से कॉल करके खुद को इंश्योरेंस एजेंट बताते हैं और लोगों के साथ स्कैम करते हैं. इसी समस्या को खत्म करने के लिए यह नियम बनाया गया है.

नए नियम से यह फायदा होगा कि लोगों को फोन उठाने से पहले ही पता चल जाएगा कि कॉल किसी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आ रही है या फिर फेक है.

इस नियम के लागू हो जाने के बाद फ्रॉड करने वाले लोग बैंक या इंश्योरेंस कंपनी बनकर आपको आसानी से गुमराह नहीं कर पाएंगे.

पर्सनल कॉल्स और बिजनेस कॉल्स के बीच अंतर करना लोगों के लिए आसान हो जाएगा.

बता दें कि TRAI ने यह नियम सिर्फ बीमा क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि RBI, SEBI और PFRDA से जुड़ी संस्थाओं के लिए भी पहले ही अनिवार्य कर दिया है. दूरसंचार विभाग यानी DoT ने विशेष रूप से BFSI सेक्टर और सरकारी संगठनों के लिए यह 1600 सीरीज अलॉट की है. वहीं अब तक करीब 570 बड़ी संस्थाएं इस नई सीरीज को अपना चुकी हैं और 3000 से ज्यादा नंबर जारी भी किए जा चुके हैं. 

