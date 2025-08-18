सिर्फ एक क्लिक… और फोन से लेकर बैंक अकाउंट तक हो जाएगा Hack! नए Captcha Scam ने मचाया हड़कंप
सिर्फ एक क्लिक… और फोन से लेकर बैंक अकाउंट तक हो जाएगा Hack! नए Captcha Scam ने मचाया हड़कंप

Fake Captcha Scam: आपने अक्सर वेबसाइट्स पर “I am not a robot” या “Click to Verify” जैसा कैप्चा देखा होगा, जो असली वेबसाइट पर आपकी सुरक्षा के लिए होता है. लेकिन अब स्कैमर्स इन्हीं कैप्चा का नकली रूप बनाकर यूजर्स को फंसा रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:51 AM IST
Fake Captcha Scam: आजकल साइबर अपराधी लोगों को धोखा देने के लिए नए-नए तरीके निकाल रहे हैं. ऐसा ही एक खतरनाक तरीका है फेक कैप्चा कोड्स (Fake Captcha Codes) का इस्तेमाल. आपने अक्सर वेबसाइट्स पर “I am not a robot” या “Click to Verify” जैसा कैप्चा देखा होगा, जो असली वेबसाइट पर आपकी सुरक्षा के लिए होता है. लेकिन अब स्कैमर्स इन्हीं कैप्चा का नकली रूप बनाकर यूजर्स को फंसा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में अब ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां यूजर्स फेक कैप्चा पर क्लिक करते ही मैलवेयर (Malware) से संक्रमित हो जाते हैं. इनमें सबसे खतरनाक मैलवेयर है Luma Stealer, जो आपकी पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स तक चुरा सकता है.

कैसे होता है ये कैप्चा स्कैम?
साइबर क्रिमिनल्स हैक्ड वेबसाइट्स, फिशिंग ईमेल्स और फर्जी ऐड्स में नकली कैप्चा एम्बेड कर देते हैं. जब कोई यूजर इन कैप्चा पर क्लिक करता है, तो उसके डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है. शुरुआत में ये साधारण कैप्चा जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके बाद यूजर से “Enable Notifications” या किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है. यही वह ट्रिक है, जिससे फोन या कंप्यूटर पूरी तरह हैक हो सकता है.

Luma Stealer: सबसे खतरनाक मैलवेयर
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्कैम के जरिए Luma Stealer नाम का खतरनाक मैलवेयर फैलाया जा रहा है. यह मैलवेयर आपके:
 • सेव किए हुए पासवर्ड्स,
 • बैंकिंग डिटेल्स,
 • ब्राउजर हिस्ट्री,
 • और यहां तक कि आपके पूरे डिवाइस का डेटा चुरा सकता है.

यह स्कैम खासकर तब सफल होता है जब यूजर अंजाने में ब्राउजर नोटिफिकेशन ऑन कर देता है, जिससे हैकर्स को डिवाइस पर और ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है.

बचाव कैसे करें?
अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ आसान सावधानियां अपनाकर इस स्कैम से बच सकते हैं:
 1. हमेशा वेबसाइट का URL ध्यान से चेक करें. फर्जी वेबसाइट्स में अक्सर स्पेलिंग की गलती या अजीब कैरेक्टर्स होते हैं.
 2. Unknown Websites से Notifications Allow न करें.
 3. पॉप-अप ऐड्स या फाइल डाउनलोड करने की परमिशन को इग्नोर करें.
 4. अपने एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें.
 5. पब्लिक Wi-Fi या Unknown Networks पर ब्राउजिंग करते समय ज्यादा सावधान रहें.

FAQs

Q1. फेक कैप्चा स्कैम क्या है?
फेक कैप्चा स्कैम में नकली कैप्चा कोड दिखाकर यूजर को क्लिक करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है.

Q2. Luma Stealer क्या करता है?
यह मैलवेयर आपके सेव किए हुए पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल डेटा चुरा लेता है.

Q3. क्या सिर्फ कैप्चा पर क्लिक करने से फोन हैक हो जाएगा?
सीधे क्लिक करने से तुरंत नुकसान नहीं होता, लेकिन इसके बाद मिलने वाले पॉप-अप्स या नोटिफिकेशन पर “Allow” करने से डिवाइस संक्रमित हो सकता है.

Q4. इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है?
वेबसाइट URL को चेक करें, अज्ञात साइट्स पर नोटिफिकेशन ऑन न करें और हमेशा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट रखें.

