सरकारी ऐप बना हैकर्स के लिए हथियार! फर्जी App बनाकर उड़ा रहे डेटा, आपने तो नहीं किया डाउनलोड?

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 06:44 AM IST
भारत सरकार ने हाल ही में देशभर के यूजर्स को चेतावनी जारी की है कि ऐप स्टोर्स पर नकली DigiLocker ऐप्स तेजी से फैल रहे हैं. Digital India के आधिकारिक X (Twitter) हैंडल से यह एलर्ट पोस्ट किया गया है. पोस्ट में साफ कहा गया है कि डाउनलोड करने से पहले हर यूजर को यह जरूर चेक करना चाहिए कि ऐप असली है या नहीं, क्योंकि कई फर्जी ऐप्स असली DigiLocker की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं.

कैसे यूजर्स को धोखा दे रहे हैं Fake Apps
सरकारी एडवाइजरी के अनुसार ये नकली ऐप्स लोगों को गुमराह करने के लिए असली DigiLocker की तरह ही आइकन, नाम और इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं. इनका मकसद यूजर से व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा लेना है, जिसमें Aadhaar, PAN, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं. DigiLocker भारत सरकार की आधिकारिक सेवा है, जो नागरिकों के लिए एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट की तरह काम करती है. यही वजह है कि अगर कोई यूजर गलती से फर्जी ऐप इंस्टॉल कर लेता है, तो उसके निजी दस्तावेज साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं.

DigiLocker किन डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखता है
DigiLocker में लोग Aadhaar कार्ड, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, मार्कशीट और कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकते हैं. यह सेवा MeitY के अंतर्गत आने वाली National e-Governance Division (NeGD) द्वारा विकसित की गई है. चूंकि इसमें लाखों यूजर्स के संवेदनशील सरकारी दस्तावेज स्टोर होते हैं, इसलिए नकली ऐप डाउनलोड करना बेहद बड़ा सुरक्षा जोखिम बन सकता है.

अगर गलती से Fake App डाउनलोड हो गया हो
सरकार ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया है कि अगर किसी ने गलती से कोई संदिग्ध DigiLocker ऐप इंस्टॉल कर लिया है, तो उसे तुरंत फोन से हटाएं. इसके अलावा, जिन अकाउंट्स से वह ऐप जुड़ा था या जिनका डेटा डाला गया था, उनके पासवर्ड तुरंत बदल दें. इससे संभावित साइबर खतरे कम हो जाएंगे.

असली DigiLocker ऐप को कैसे पहचानें
सरकार ने साफ कहा है कि असली DigiLocker ऐप केवल National e-Governance Division (NeGD), Government of India द्वारा बनाया गया है. असली ऐप की पहचान इस तरह है: उसका नाम DigiLocker होता है और उसके डेवलपर की जानकारी में Government of India / NeGD लिखा होता है. इसके अलावा, यूजर्स को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है – हालांकि एडवाइजरी के अनुसार, असली एड्रेस digilocker.gov.in है.

सरकार की चेतावनी—थर्ड पार्टी स्टोर से बचें
अडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर, अनजान डेवलपर या संदिग्ध लिंक से DigiLocker के नाम पर ऐप बिल्कुल डाउनलोड न करें. हमेशा Google Play Store या Apple App Store पर मौजूद Verified लिंक से ही ऐप इंस्टॉल करें.

असली DigiLocker इंटरफ़ेस कैसा दिखता है
Digital India द्वारा शेयर की गई ग्राफिक में असली DigiLocker के लेआउट और फीचर्स दिखाए गए हैं. इसमें Aadhaar इंटीग्रेशन, Issued Documents सेक्शन, PAN वेरिफिकेशन, वाहन पंजीकरण, National Health ID और LIC पॉलिसी जैसे फीचर्स साफ दिखाई देते हैं. यह विजुअल इसलिए शेयर किया गया है ताकि यूजर असली और नकली ऐप में फर्क कर सकें.

साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों में सतर्क रहें
देश में साइबर धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सरकार लगातार नागरिकों को चेतावनी देती रहती है. खासकर ऐसे समय में, जब सरकारी सेवाओं के ऐप्स का गलत इस्तेमाल कर नकली ऐप बनाए जा रहे हों, तो डिजिटल सतर्कता बेहद जरूरी हो जाती है. सरकार ने कहा है कि यूजर किसी भी सरकारी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके डेवलपर, रेटिंग और ऑफिशल लिंक को दोबारा जांच लें.

