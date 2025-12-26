आपकी ही कार करेगी बैंक अकाउंट खाली! Hackers के हाथ लगी नई Trick, जानिए बचने का तरीका

भारत में वाहन रखने वाले लोगों को निशाना बनाकर एक बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड सामने आया है. साइबर सिक्योरिटी कंपनी Cyble की जांच में ऐसे 36 से ज्यादा फर्जी वेबसाइट्स मिली हैं, जो बिल्कुल असली RTO e-Challan पोर्टल जैसी दिखती हैं. इन वेबसाइट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आम यूजर को लगे कि वह किसी सरकारी वेबसाइट पर है. जैसे ही लोग भरोसा करके अपनी पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स डालते हैं, उनकी जानकारी सीधे स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है.

बिना ऐप या वायरस के फैल रहा है ये फ्रॉड

पहले ऑनलाइन ठग फर्जी ऐप या मालवेयर के जरिए मोबाइल को निशाना बनाते थे, लेकिन इस बार तरीका और भी खतरनाक है. इस स्कैम में न तो कोई ऐप डाउनलोड करवाया जाता है और न ही फोन में कोई वायरस डाला जाता है. बस एक SMS में आए लिंक पर क्लिक करते ही आप फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं. यही वजह है कि यह फ्रॉड तेजी से फैल रहा है और आम लोगों के लिए इसे पहचानना मुश्किल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

भरोसा जीतने के लिए असली नंबर और बैंक का नाम

इस स्कैम को और ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए SMS एक भारतीय मोबाइल नंबर से भेजा जाता है, जो Reliance Jio पर रजिस्टर्ड होता है. जांच में यह भी सामने आया है कि वही नंबर एक State Bank of India अकाउंट से जुड़ा हुआ पाया गया. जब लोगों को Jio नंबर और SBI जैसा जाना-पहचाना नाम दिखता है, तो उन्हें शक नहीं होता. स्कैमर्स इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं.

डर पैदा करके तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर किया जाता है

फ्रॉड की शुरुआत एक SMS से होती है, जिसमें लिखा होता है कि आपके नाम पर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है. चालान की रकम जानबूझकर कम रखी जाती है, जैसे करीब 590 रुपये, ताकि यूजर को लगे कि जल्दी निपटा देना ही ठीक है. मैसेज में समय सीमा भी दी जाती है, जैसे 24 घंटे के अंदर भुगतान करें. साथ ही डराने वाले शब्द लिखे होते हैं कि लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या कोर्ट से नोटिस आ सकता है.

असली जैसी दिखने वाली नकली सरकारी वेबसाइट

SMS में दिया गया लिंक देखने में बिल्कुल असली e-Challan वेबसाइट जैसा लगता है. कई बार लिंक को छोटा कर दिया जाता है ताकि पूरा वेबसाइट एड्रेस दिखाई न दे. लिंक पर क्लिक करते ही यूजर ऐसी वेबसाइट पर पहुंचता है, जहां सरकारी लोगो, रंग, डिजाइन और MoRTH व NIC जैसे चिन्ह दिखते हैं. सब कुछ इतना असली लगता है कि शक की गुंजाइश ही नहीं बचती.

बिना जांच के दिखाया जाता है फर्जी चालान

जैसे ही आप अपनी गाड़ी का नंबर डालते हैं, वेबसाइट तुरंत चालान की जानकारी दिखा देती है, चाहे असल में कोई चालान हो ही न. कोई बैकएंड वेरिफिकेशन नहीं होता. यह सब सिर्फ डर पैदा करने और भुगतान के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है.

पेमेंट पेज पर चुपचाप चोरी हो जाती है कार्ड डिटेल

इस स्कैम का सबसे खतरनाक हिस्सा पेमेंट पेज होता है. यहां केवल क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान का विकल्प दिया जाता है. न UPI होता है, न Google Pay और न ही नेट बैंकिंग. वजह साफ है, UPI ट्रांजैक्शन ट्रैक करना आसान होता है, जबकि कार्ड डिटेल्स चुराना ज्यादा फायदेमंद होता है.

जैसे ही आप कार्ड नंबर, CVV और एक्सपायरी डेट डालते हैं, यह सारी जानकारी स्कैमर्स के सिस्टम तक पहुंच जाती है. वेबसाइट बार-बार डिटेल डालने की अनुमति देती है और हर बार डाटा चोरी हो जाता है. स्क्रीन पर “Payment is being processed by Indian banks” जैसे फर्जी मैसेज दिखाकर भरोसा दिलाया जाता है, जबकि असल में कोई पेमेंट प्रोसेस नहीं होता.

दूसरे ब्रांड्स और बैंकों के नाम पर भी चल रहा है खेल

Cyble की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि यही स्कैम सिस्टम डिलीवरी ऐप्स और बैंकों को भी निशाना बना रहा है. DTDC, Delhivery और यहां तक कि HSBC बैंक के नाम पर बनी फर्जी वेबसाइट्स भी इसी तरीके से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं.

इस फ्रॉड से खुद को कैसे बचाएं

अगर आप सतर्क रहें तो इस स्कैम से बचना आसान है. ट्रैफिक चालान से जुड़ा कोई भी SMS आए तो उसमें दिए लिंक पर क्लिक न करें. असली चालान चेक करने के लिए खुद Parivahan या आधिकारिक e-Challan वेबसाइट खोलें. फर्जी वेबसाइट्स में अक्सर नाम की स्पेलिंग गलत होती है या अजीब डोमेन एक्सटेंशन होता है. अगर कोई वेबसाइट सिर्फ कार्ड से पेमेंट करने को मजबूर करे, तो तुरंत उसे बंद कर दें.

घबराने के बजाय सोचें और जांच करें

यह स्कैम डर पैदा करके काम करता है. सबसे सही तरीका है कि आप घबराएं नहीं, थोड़ी देर रुकें और जानकारी की दोबारा जांच करें. ऐसे मैसेज मिलने पर साइबर क्राइम अथॉरिटी को रिपोर्ट करना भी जरूरी है. सावधानी और जागरूकता ही इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का सबसे मजबूत हथियार है.