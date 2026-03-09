Advertisement
trendingNow13134616
Hindi Newsटेकआयकर विभाग के नाम पर आया है ईमेल? संभल जाएं! सरकार ने जारी किया e-PAN कार्ड का बड़ा अलर्ट

आयकर विभाग के नाम पर आया है ईमेल? संभल जाएं! सरकार ने जारी किया 'e-PAN' कार्ड का बड़ा अलर्ट

सरकार ने 'e-PAN' कार्ड डाउनलोड करने वाले फर्जी ईमेल के खिलाफ अलर्ट जारी किया है, जो आपकी निजी और वित्तीय जानकारी चोरी करने की एक सोची-समझी साजिश है. आयकर विभाग ने साफ किया है कि वह कभी भी ईमेल पर पिन या पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी नहीं मांगता, इसलिए ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 09, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयकर विभाग के नाम पर आया है ईमेल? संभल जाएं! सरकार ने जारी किया 'e-PAN' कार्ड का बड़ा अलर्ट

भारत सरकार ने नागरिकों को एक नए साइबर फ्रॉड को लेकर चेतावनी दी है. हाल ही में कई लोगों को एक ऐसा ईमेल मिल रहा है जिसमें उनसे “e-PAN Card” डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है. यह ईमेल सरकारी संस्था Press Information Bureau यानी PIB के नाम से भेजा जा रहा है ताकि यह आधिकारिक लगे. सरकार ने साफ किया है कि यह ईमेल पूरी तरह फर्जी है और इसका मकसद लोगों को धोखा देकर उनकी निजी और वित्तीय जानकारी हासिल करना है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि ऐसे ईमेल, लिंक या मैसेज के साथ किसी भी तरह की बातचीत न करें.

सोशल मीडिया पर सरकार ने किया फैक्ट चेक
सरकार ने इस फर्जी ईमेल के बारे में जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की. पोस्ट में बताया गया कि अगर किसी को ऐसा ईमेल मिला है जिसमें e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. पोस्ट में स्पष्ट लिखा गया कि यह ईमेल नकली है और लोगों को इसमें दिए गए किसी भी लिंक, कॉल या SMS पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए. साथ ही सरकार ने लोगों से कहा कि वे अपनी वित्तीय या संवेदनशील जानकारी किसी भी संदिग्ध संदेश में साझा न करें.

कैसे काम करता है यह फर्जी ईमेल स्कैम
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह ईमेल बहुत ही चालाकी से तैयार किया गया है ताकि यह असली सरकारी मेल जैसा लगे. इसमें PIB का नाम और आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. इससे लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं और दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ईमेल में आमतौर पर यूजर को एक लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि वहां से e-PAN कार्ड डाउनलोड करें. लेकिन असल में यह लिंक खतरनाक हो सकता है. जैसे ही कोई व्यक्ति उस पर क्लिक करता है, उसके डिवाइस में मालवेयर आ सकता है या उसकी निजी जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंच सकती है.

इनकम टैक्स विभाग ने भी दी चेतावनी
Income Tax Department of India ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह ईमेल के जरिए किसी भी व्यक्ति से गोपनीय वित्तीय जानकारी नहीं मांगता. विभाग के अनुसार वह किसी भी यूजर से ईमेल के माध्यम से पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी, क्रेडिट कार्ड नंबर या PIN जैसी जानकारी नहीं मांगता. अगर किसी ईमेल में इस तरह की जानकारी मांगी जाती है, तो उसे तुरंत संदिग्ध माना जाना चाहिए. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे ईमेल अक्सर फिशिंग स्कैम का हिस्सा होते हैं.

क्या होता है फिशिंग स्कैम
फिशिंग एक तरह का साइबर अपराध है जिसमें अपराधी किसी भरोसेमंद संस्था का रूप धारण कर लेते हैं. इसके बाद वे ईमेल या मैसेज के जरिए लोगों को किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं.

जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, तो उसे एक नकली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है जो बिल्कुल असली सरकारी वेबसाइट जैसी दिखती है. वहां यूजर से लॉगिन डिटेल, पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी मांगी जाती है. जैसे ही यूजर यह जानकारी दर्ज करता है, वह सीधे साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाती है.

संदिग्ध टैक्स ईमेल मिलने पर क्या करें
अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स से जुड़ा कोई संदिग्ध ईमेल मिलता है, तो सबसे पहले उसे उस ईमेल का जवाब नहीं देना चाहिए. ऐसे ईमेल में दिए गए अटैचमेंट को भी बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उनमें खतरनाक सॉफ्टवेयर हो सकता है. इसके अलावा ईमेल में मौजूद लिंक पर क्लिक करने से भी बचना चाहिए. कई बार लोग लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी सुरक्षित नहीं माना जाता क्योंकि फिशिंग लिंक असली वेबसाइट जैसा दिख सकता है लेकिन असल में वह नकली साइट पर ले जाता है.

भारत में फिशिंग ईमेल की शिकायत कैसे करें
सरकार ने लोगों से कहा है कि अगर उन्हें इनकम टैक्स विभाग के नाम से कोई संदिग्ध ईमेल मिलता है, तो उसकी तुरंत शिकायत करनी चाहिए. ऐसे ईमेल को webmanager@incometax.gov.in पर फॉरवर्ड किया जा सकता है. इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया केंद्र को incident@cert-in.org.in पर भी इसकी जानकारी दी जा सकती है. ईमेल को रिपोर्ट करने के बाद उसे इनबॉक्स से हटा देना चाहिए ताकि भविष्य में गलती से उस पर क्लिक न हो जाए.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

fake e-PAN email scamPIB fact check email

Trending news

सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे