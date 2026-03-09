आयकर विभाग के नाम पर आया है ईमेल? संभल जाएं! सरकार ने जारी किया 'e-PAN' कार्ड का बड़ा अलर्ट

भारत सरकार ने नागरिकों को एक नए साइबर फ्रॉड को लेकर चेतावनी दी है. हाल ही में कई लोगों को एक ऐसा ईमेल मिल रहा है जिसमें उनसे “e-PAN Card” डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है. यह ईमेल सरकारी संस्था Press Information Bureau यानी PIB के नाम से भेजा जा रहा है ताकि यह आधिकारिक लगे. सरकार ने साफ किया है कि यह ईमेल पूरी तरह फर्जी है और इसका मकसद लोगों को धोखा देकर उनकी निजी और वित्तीय जानकारी हासिल करना है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि ऐसे ईमेल, लिंक या मैसेज के साथ किसी भी तरह की बातचीत न करें.

सोशल मीडिया पर सरकार ने किया फैक्ट चेक

सरकार ने इस फर्जी ईमेल के बारे में जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की. पोस्ट में बताया गया कि अगर किसी को ऐसा ईमेल मिला है जिसमें e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. पोस्ट में स्पष्ट लिखा गया कि यह ईमेल नकली है और लोगों को इसमें दिए गए किसी भी लिंक, कॉल या SMS पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए. साथ ही सरकार ने लोगों से कहा कि वे अपनी वित्तीय या संवेदनशील जानकारी किसी भी संदिग्ध संदेश में साझा न करें.

कैसे काम करता है यह फर्जी ईमेल स्कैम

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह ईमेल बहुत ही चालाकी से तैयार किया गया है ताकि यह असली सरकारी मेल जैसा लगे. इसमें PIB का नाम और आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. इससे लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं और दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं.

ईमेल में आमतौर पर यूजर को एक लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि वहां से e-PAN कार्ड डाउनलोड करें. लेकिन असल में यह लिंक खतरनाक हो सकता है. जैसे ही कोई व्यक्ति उस पर क्लिक करता है, उसके डिवाइस में मालवेयर आ सकता है या उसकी निजी जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंच सकती है.

इनकम टैक्स विभाग ने भी दी चेतावनी

Income Tax Department of India ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह ईमेल के जरिए किसी भी व्यक्ति से गोपनीय वित्तीय जानकारी नहीं मांगता. विभाग के अनुसार वह किसी भी यूजर से ईमेल के माध्यम से पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी, क्रेडिट कार्ड नंबर या PIN जैसी जानकारी नहीं मांगता. अगर किसी ईमेल में इस तरह की जानकारी मांगी जाती है, तो उसे तुरंत संदिग्ध माना जाना चाहिए. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे ईमेल अक्सर फिशिंग स्कैम का हिस्सा होते हैं.

क्या होता है फिशिंग स्कैम

फिशिंग एक तरह का साइबर अपराध है जिसमें अपराधी किसी भरोसेमंद संस्था का रूप धारण कर लेते हैं. इसके बाद वे ईमेल या मैसेज के जरिए लोगों को किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं.

जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, तो उसे एक नकली वेबसाइट पर भेज दिया जाता है जो बिल्कुल असली सरकारी वेबसाइट जैसी दिखती है. वहां यूजर से लॉगिन डिटेल, पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी मांगी जाती है. जैसे ही यूजर यह जानकारी दर्ज करता है, वह सीधे साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाती है.

संदिग्ध टैक्स ईमेल मिलने पर क्या करें

अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स से जुड़ा कोई संदिग्ध ईमेल मिलता है, तो सबसे पहले उसे उस ईमेल का जवाब नहीं देना चाहिए. ऐसे ईमेल में दिए गए अटैचमेंट को भी बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उनमें खतरनाक सॉफ्टवेयर हो सकता है. इसके अलावा ईमेल में मौजूद लिंक पर क्लिक करने से भी बचना चाहिए. कई बार लोग लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी सुरक्षित नहीं माना जाता क्योंकि फिशिंग लिंक असली वेबसाइट जैसा दिख सकता है लेकिन असल में वह नकली साइट पर ले जाता है.

भारत में फिशिंग ईमेल की शिकायत कैसे करें

सरकार ने लोगों से कहा है कि अगर उन्हें इनकम टैक्स विभाग के नाम से कोई संदिग्ध ईमेल मिलता है, तो उसकी तुरंत शिकायत करनी चाहिए. ऐसे ईमेल को webmanager@incometax.gov.in पर फॉरवर्ड किया जा सकता है. इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रतिक्रिया केंद्र को incident@cert-in.org.in पर भी इसकी जानकारी दी जा सकती है. ईमेल को रिपोर्ट करने के बाद उसे इनबॉक्स से हटा देना चाहिए ताकि भविष्य में गलती से उस पर क्लिक न हो जाए.