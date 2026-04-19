'डिलीट' बटन दबाने से नहीं मिटते सबूत, पुलिस ऐसे निकाल लेती है आपकी सोशल मीडिया की 'कुंडली'

Social Media Police Monitoring Tools: आज के समय में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के पोस्ट और वीडियो आते रहते हैं, बहुत से लोग बिना जाने समझे कुछ भी शेयर भी कर देते हैं या फिर मन में जो भी आते है वही पोस्ट कर देते हैं. अगर आप भी ऐसे ही कुछ करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन से निकला एक मैसेज या एक फोटो आपकी लोकेशन का पिन कोड भी अपने साथ ले जाता है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि फोन में VPN लगाकर या फेक आईडी बनाकर पुलिस की नजरों से बच सकते हैं, ऐसा बिलकुल नहीं है. टेक्नोलॉजी जितना एडवांस हुई है उसके खतरे भी उतने हैं अगर गलत इस्तेमाल किया जाए. सोशल मीडिया पर आपकी एक्टिविटी को पुलिस ट्रैक कर सकती है.

हाल ही उत्तर प्रदेश के नोएडा-ग्रेटर नोएडा में हुई जमकर हिंसा में पुलिस को हैरान कर देने वाली जानकारी मिली है. पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान से इस हिंसा को भड़काने का प्रयास किया गया. पाकिस्तान से आपरेट हो रहे अकाउंट्स से ऐसी पोस्ट्स डाली गईं, जिससे हिंसा भड़के. इस साजिश का खुलासा तो तब हुआ जब पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट को ट्रैक की. आज हम यही जानेंगे कि पुलिस आखिर सोशल मीडिया पोस्ट को ट्रैक कैसे करती है, और उसे क्या क्या जानकारी मिल सकती है.

कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट?

डिजिटल इंडिया के दौर में पुलिस की डिजिटल हो गई है, सभी राज्यों के लिए स्पेशल सेल्स बने हैं, जो सोशल मीडिया की निगरानी भी करते हैं. इसके साथ ही किसी भी घटना के समय पुलिस सोशल मीडिया पर अपनी निगरानी बढ़ा देती है, इसके साथ ही अब पुलिस के पास एडवांस AI टूल्स, IP ट्रैकिंग और मेटाडेटा एनालिसि समेत कई दूसरे तरीके मौजूद हैं, जिससे हिंसा भड़काने वाली पोस्ट और यूजर्स की पहचान हो जाती है. इस प्रोसेस को पुलिस को बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मॉनिटरिंग से होती है शुरुआत

जब भी कहीं भी कोई बड़ी घटना होती है तो पुलिस लगातार सोशल मीडिया पोस्ट्स, हैशटैग, और ग्रुप्स पर नजर बनाए रखती है. साथ ही अगर पुलिस को जरूरत लगती है तो वो सोशल मीडिया कंपनियों से कानूनी प्रोसेस के तहत यूजर्स की डिटेल्स भी हासिल कर सकती है.

मेटाडेटा एनालिसिस

अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट फोटो-वीडिया या कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो इसके साथ मेटाडेटा भी अपलोड हो जाता है. मेटाडेटा में टाइमस्पैंप, आपके फोन की जानकारी, जियोलोकेशन टैग्स आदि होते हैं. इस मेटाडेटा को भी एनालाइज करके पोस्ट करने वाले की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है.

IP एड्रेस

जैसे हमारे घर का एक पता होता है, वैसे ही हर इंटरनेट कनेक्शन का एक IP एड्रेस होता है. जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करते हैं या कोई पोस्ट कमेंट करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के सर्वर पर आपका IP एड्रेस रिकार्ड हो जाता है. पुलिस उस सोशल मीडिया कंपनी को कानूनी नोटिस भेजकर उस विशिष्ट पोस्ट का लॉग डेटा मांग सकती है. इसमें IP एड्रेस, लॉग-इन का समय और डिवाइस की जानकारी होती है.

OSINT और सोशल इंजीनियरिंग

पुलिस सिर्फ इन डेटा के आधार पर ही काम नहीं करती है, बल्कि OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है. कई बार जब अपराधी अपनी पुरानी पोस्ट्स में अपनी पसंद, दोस्तों के नाम, या किसी खास जगह की फोटो शेयर कर चुका होता है. साइबर एक्सपर्ट्स इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर एक डिजिटल स्केच तैयार करते हैं.

एन्क्रिप्शन की चुनौती

WhatsApp या दूसरे ऐसे ऐप जिन पर End-to-End Encryption होता है, ऐसे आप पर भले ही कंपनी आपका मैसेज न पढ़ सकती हो. लेकिन, पुलिस यहां Metadata Analysis का मदद लेती है. मैसेज क्या है, यह भले न पता चले, लेकिन किसे भेजा गया, कितनी बार भेजा गया और किस लोकेशन से भेजा गया, यह डेटा अपराधी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होता है.

इन सब के साथ ही आज के समय ऐसे बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं, जिनकी सहायता से लोकेशन डेटा पुलिस को मिल जाता है, इससे पुलिस यह पता लगा सकती है कि किसी टाइम पर किस लोकेशन पर कितने डिवाइस एक्टिव थे. इसके साथ ही कई डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स भी मौजूद हैं, जो किसी संदिग्ध के डिवाइस से सारा डेटा निकाल सकते हैं. इन टूल्स की सहायता से डिलीट किए गए मैसेज और पोस्ट को भी रिकवर किया जा सकता है.

(ये भी पढ़ेंः जुकरबर्ग की कंपनी में होने जा रहा बड़ा उथल-पुथल, एक साथ 8,000 लोगों की जाएगी नौकरी!)

क्या डेटा डिलीट करने से रिकार्ड हो जाता है डिलीट?

इंटरनेट की दुनिया में यह सबसे बड़ा भ्रम है. सोशल मीडिया कंपनियां डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत एक निश्चित समय जो ज्यादातर 90 से 180 दिन का होता है, इतने दिनों तक डिलीट किए गए डेटा का बैकअप रखती हैं. अगर पुलिस जांच के दौरान Data Preservation Request भेज देती है, तो कंपनी उस डेटा को तब तक सुरक्षित रखती है जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी न हो जाए.

(ये भी पढ़ेंः मस्क के Starlink को सरकार ने दिखाया लाल झंडा; कहा- 'पहले सुरक्षा, फिर धंधा...')