बैंक अकाउंट खाली होने से बचाएगा सरकार का ये नया फरमान! बस 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा साइबर ठगों का खेल

Free Cyber Security Course: क्या आपके पास भी बैंक KYC अपडेट करने या क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से जुड़ा कोई मैसेज या कॉल आता है? जवाब अगर हां है, तो सावधान हो जाइए! एक छोटी सी लापरवाही और मिनटों में आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से साफ हो सकता है. डिजिटल दुनिया में हर दिन साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. लेकिन अब घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है! भारत सरकार आम नागरिकों को इन डिजिटल लुटेरों से बचाने के लिए एक बहुत ही खास स्कीम लेकर आई है. गृह मंत्रालय ने एक ऐसा फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो मात्र 2.5 घंटे में आपको साइबर ठगी से बचने का अचूक मंत्र सिखाएगा, और साथ में आपको सरकारी सर्टिफिकेट भी मिलेगा. आइए जानते हैं क्या है यह कोर्स और आप कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं...

गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध केंद्र I4C ने एक फ्री ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत की है. इस कोर्स को मात्र 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है.

क्या सिखाया जाएगा इस कोर्स में?

CyberDost के ऑफिशियल अकाउंट X के अनुसार, इस कोर्स का मकसद आम लोगों को साइबर खतरों को लेकर सावधान करना है.

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यह कोर्स छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, सरकारी कर्मचारियों और बुजुर्गों यानी हर उम्र के व्यक्ति के लिए तैयार किया गया है. इसमें किसी टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है.

Fraud calls. Fake links. Scam messages. Cyber threats are evolving every day. The course is free and participants receive a certificate upon successful completion. Enrol now https://t.co/mFzmcOXA8b pic.twitter.com/XdspZQa0ux CyberDost I4C (@Cyberdost) May 25, 2026

क्यों जरूरी है यह कोर्स?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ही दिन पहले विशाखापट्टनम से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर ₹1.5 लाख ठग लिए गए. वहीं एक दूसरे व्यक्ति के फोन पर फेक बैंक अधिकारी ने APK फाइल भेजकर ₹1 लाख उड़ा दिए. साइबर अपराधी अक्सर जल्दबाजी या डर का माहौल बनाकर OTP और बैंकिंग डिटेल्स चुरा लेते हैं.

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कैसे करें अप्लाई?

सरकार का यह साइबर हाइजीन कोर्स पूरी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज पर आधारित है. अगर आप भी खुद को और अपने परिवार को ऑनलाइन स्कैम से बचाना चाहते हैं, तो I4C के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाकर इस कोर्स के लिए पूरी तरह से फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

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