क्या आपके मोबाइल पर भी आया है RTO से e-Challan का मैसेज? भूलकर भी न करें क्लिक, उड़ जाएगा बैंक अकाउंट

पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में फर्जी RTO e-चालान से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामलों में अचानक तेज उछाल देखा गया है. कई लोगों को अपने मोबाइल पर ऐसे मैसेज मिले, जो बिल्कुल सरकारी ट्रैफिक चालान नोटिस जैसे दिखते थे. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:25 AM IST
देश में डिजिटल ट्रैफिक चालान की सुविधा बढ़ने के साथ ही साइबर अपराधी भी नए-नए तरीके अपनाने लगे हैं. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में फर्जी RTO e-चालान से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामलों में अचानक तेज उछाल देखा गया है. कई लोगों को अपने मोबाइल पर ऐसे मैसेज मिले, जो बिल्कुल सरकारी ट्रैफिक चालान नोटिस जैसे दिखते थे. इन मैसेज पर भरोसा करने और लिंक पर क्लिक करने के बाद पीड़ितों के बैंक खातों से लाखों रुपये साफ हो गए.

कैसे लोगों को जाल में फंसा रहे हैं ठग
साइबर पुलिस के मुताबिक, ठग ऐसे मैसेज भेज रहे हैं जिनमें ओवरस्पीडिंग या सिग्नल जंप जैसे ट्रैफिक उल्लंघनों का जिक्र होता है. मैसेज में लिखा होता है कि चालान बकाया है और अगर तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है. डर और जल्दबाजी पैदा करने के लिए इन मैसेज में एक लिंक या फाइल अटैच की जाती है, जिसे खोलने के लिए कहा जाता है.

लिंक पर क्लिक करते ही फोन हो जाता है कंट्रोल
पुलिस का कहना है कि जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है या अटैच की गई फाइल डाउनलोड करता है, फोन में खतरनाक मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है. इसके बाद साइबर अपराधी दूर बैठे ही मोबाइल को कंट्रोल करने लगते हैं. वे बैंकिंग ऐप्स तक पहुंच बना लेते हैं, OTP इंटरसेप्ट कर लेते हैं और यहां तक कि WhatsApp अकाउंट भी अपने कब्जे में ले लेते हैं. हाल के दिनों में पुणे के एक नागरिक ने करीब 5 लाख रुपये गंवा दिए, जबकि पिंपरी-चिंचवड़ के एक अन्य पीड़ित से 2 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी हुई.

फर्जी RTO चालान स्कैम कैसे काम करता है
जांच में सामने आया है कि कई पीड़ितों को WhatsApp पर “RTO Traffic Challan.apk” जैसे नाम वाली फाइल मिली थी. मैसेज में दावा किया गया कि इसमें बकाया ट्रैफिक चालान की पूरी जानकारी है. जैसे ही यूजर इस APK फाइल को इंस्टॉल करता है, वह अनजाने में फोन की गहरी एक्सेस ठगों को दे देता है. इसके बाद उनका पर्सनल डेटा, कॉन्टैक्ट्स और फाइनेंशियल ऐप्स सब खतरे में पड़ जाते हैं.

WhatsApp से तेजी से फैलता है फ्रॉड
फोन का कंट्रोल मिलने के बाद ठग अक्सर पीड़ित के WhatsApp अकाउंट से वही खतरनाक फाइल उसके कॉन्टैक्ट्स को भेज देते हैं. इससे स्कैम बहुत तेजी से फैलता है. कुछ मामलों में ठग e-SIM रिक्वेस्ट करने, मोबाइल नंबर और ईमेल ID बदलने और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बिना अनुमति के ट्रांजैक्शन करने तक की कोशिश करते हैं.

पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के मामले
पुणे के सिंहगढ़ रोड इलाके में दर्ज एक केस में, एक व्यक्ति को 5 दिसंबर को WhatsApp पर फर्जी ट्रैफिक चालान का मैसेज मिला. इसके बाद खुद को RTO अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने फोन किया. भरोसा करके पीड़ित ने निर्देशों का पालन किया और 5 लाख रुपये गंवा बैठा. इसी तरह चिंचवड़ के एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने APK फाइल डाउनलोड की, जिसके बाद उसका फोन लॉक हो गया और खाते से 2.49 लाख रुपये निकल गए.

छुट्टियों में क्यों बढ़ जाते हैं ऐसे स्कैम
साइबर पुलिस ने एक पैटर्न नोटिस किया है कि ऐसे मैसेज अक्सर शुक्रवार की रात या सरकारी छुट्टियों के दौरान भेजे जाते हैं. पिंपरी-चिंचवड़ साइबर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक रविकिरण नाले के अनुसार, ठग जानबूझकर ऐसे समय लोगों को निशाना बनाते हैं जब बैंक या सपोर्ट सेवाएं तुरंत उपलब्ध नहीं होतीं.

फर्जी e-चालान से कैसे बचें
पुलिस और परिवहन विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है. WhatsApp या SMS से आई किसी भी APK फाइल को कभी डाउनलोड न करें, क्योंकि सरकारी विभाग ऐसी फाइलें नहीं भेजते. ट्रैफिक चालान की जानकारी हमेशा Parivahan e-Challan जैसी आधिकारिक वेबसाइट या सीधे ट्रैफिक पुलिस और RTO से ही जांचें. अगर गलती से कोई संदिग्ध फाइल डाउनलोड हो जाए, तो तुरंत मोबाइल डेटा और Wi-Fi बंद करें, ऐप को हटाएं और जरूरत पड़े तो फोन को फैक्ट्री रीसेट करें.

समय पर शिकायत है सबसे बड़ा बचाव
साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी मैसेज की तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत करें. समय पर रिपोर्ट करने से न सिर्फ आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है, बल्कि ऐसे ठग गिरोहों पर कार्रवाई भी आसान हो जाती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

