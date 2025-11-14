99999 या 7000-7000-70 जैसे फैंसी VIP नंबर चाहिए? यहां जानें पूरा प्रोसेस, कीमत और रजिस्ट्रेशन का तरीका

भारत में VIP नंबर एक खास तरह का मोबाइल नंबर होता है जिसे याद रखना बेहद आसान होता है और जिसका पैटर्न बाकी सामान्य नंबरों से अलग दिखता है. ये नंबर आमतौर पर ऐसे क्रम में होते हैं जो देखने में आकर्षक लगते हैं, जैसे एक ही अंक कई बार दोहराया गया हो या कोई खास पैटर्न बनाया गया हो. उदाहरण के तौर पर 99999, 88888 या फिर 7000-7000-70 जैसे नंबरों को VIP नंबर कहा जाता है. ऐसे नंबर आपके फोन नंबर को प्रीमियम पहचान देते हैं और इसे देखकर तुरंत ध्यान खींचता है.

कौन लोग ऐसे VIP नंबर खरीदते हैं?

VIP नंबर आमतौर पर उन लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जो अपनी व्यक्तिगत या बिजनेस पहचान को खास बनाना चाहते हैं. कई सेलिब्रिटी, बिजनेस ओनर्स, पब्लिक फिगर्स और वे लोग जो अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऐसे नंबर लेते हैं ताकि लोग उनका नंबर आसानी से याद रख सकें. आजकल छोटे और बड़े बिजनेस भी ऐसे नंबर लेते हैं ताकि उनके कस्टमर उन्हें जल्दी पहचान सकें और बार-बार वही नंबर याद रख सकें.

पहले VIP नंबर पाना मुश्किल था

कुछ साल पहले तक अगर आप एक खास VIP नंबर खरीदना चाहते थे, तो आपको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. कई बार आपको सही नंबर मिलने तक इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब भारत में यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है. लगभग हर बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर VIP नंबर ऑफर करता है और इंटरनेट पर कई प्लेटफॉर्म भी ऐसे नंबर उपलब्ध कराते हैं. अब आप घर बैठे किसी भी ऑपरेटर का VIP नंबर चुनकर उसे बुक और रजिस्टर कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Airtel से VIP नंबर कैसे खरीदें?

अगर आप Airtel का VIP नंबर लेना चाहते हैं, तो Airtel Fancy Number वेबपेज पर जाकर उपलब्ध पैटर्न्स में से अपना पसंदीदा नंबर चुन सकते हैं. आपको केवल रिजर्वेशन फीस भरनी होती है और उसके बाद SIM एक्टिवेशन के समय KYC पूरा करना होता है. Airtel इस प्रक्रिया को काफी आसान और तेज बनाता है ताकि यूजर तुरंत अपना पसंदीदा नंबर पा सके.

Jio से VIP नंबर कैसे मिलता है?

Jio फिलहाल VIP नंबर विशेष Jio स्टोर्स या ऑथराइज्ड रिसेलर्स के माध्यम से उपलब्ध कराता है. आप MyJio ऐप पर जाकर उपलब्धता चेक कर सकते हैं या फिर नजदीकी Jio प्रतिनिधि से संपर्क कर प्रीमियम नंबर लेने की जानकारी पा सकते हैं. कई बार Jio के पास बेहद आकर्षक और किफायती VIP नंबर भी मिल जाते हैं.

Vi से VIP नंबर बुक करने का तरीका

Vi की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से अपना मनपसंद VIP नंबर ढूंढ और बुक कर सकते हैं. आप लोकेशन, कीमत या नंबर के पैटर्न के आधार पर फिल्टर करके नंबर चुन सकते हैं. बुकिंग के बाद Vi आपके घर पर सिम पहुंचाकर वहीं KYC प्रक्रिया पूरी कर देता है.

BSNL VIP नंबर कैसे ऑफर करता है?

BSNL अपने VIP नंबर e-auction पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराता है. यहां आप रजिस्टर कर सकते हैं, बोली लगा सकते हैं और उपलब्ध प्रीमियम नंबर खरीद सकते हैं. यह तरीका आपको कई विकल्प देता है, और आप अपनी पसंद के हिसाब से बोली लगाकर नंबर जीत सकते हैं.

थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स से VIP नंबर खरीदना

अगर आपको टेलीकॉम ऑपरेटर पर पसंद का नंबर नहीं मिलता, तो VIP Mobile Number, NumbersBazaar और Fancy Number Store जैसी थर्ड-पार्टी साइट्स भी अच्छे विकल्प देती हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर सभी नेटवर्क के प्रीपेड और पोस्टपेड VIP नंबर उपलब्ध होते हैं. इनमें से कई साइट्स घर तक डिलीवरी और आसान पोर्टिंग की सुविधा भी देती हैं. हालांकि खरीदने से पहले वेबसाइट की真实性 जरूर चेक करनी चाहिए.

VIP नंबर लेने से पहले क्या ध्यान रखें?

VIP नंबर लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जिस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं वह असली और भरोसेमंद हो. ऐसे विक्रेताओं से बचें जो GST बिल या KYC प्रक्रिया नहीं कराते. विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कीमतों की तुलना करें ताकि आपको सबसे बढ़िया डील मिल सके. अगर आप नंबर को भविष्य में किसी दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करना चाहते हैं, तो पोर्टिंग से जुड़े नियम जरूर पता कर लें.

VIP नंबर आपके ब्रांड को मजबूत बनाता है

एक VIP नंबर न केवल आपके फोन को एक प्रीमियम पहचान देता है, बल्कि यह आपकी पर्सनल और बिजनेस ब्रांडिंग को भी मजबूत करता है. आज कई लोग इसे स्टेटस सिंबल और पहचान बनाने का आसान तरीका मानते हैं.