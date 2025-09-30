Advertisement
FAQ: Tim Cook क्यों दे रहे कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी? क्या है Steve Days? जानिए पूरी कहानी

यह परंपरा स्टीव जॉब्स के समय से चली आ रही है, जिसे 'Steve Days' कहा जाता है. टिम कुक ने अपनी सालाना कंपनीवाइड मेमो में इस बात की जानकारी दी और कर्मचारियों की मेहनत की खूब तारीफ की.

 

Sep 30, 2025
Apple ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों को बड़ा सरप्राइज दिया है. CEO टिम कुक ने इस साल थैंक्सगिविंग वीक में सभी कर्मचारियों को तीन अतिरिक्त छुट्टियां देने का ऐलान किया है. यह परंपरा स्टीव जॉब्स के समय से चली आ रही है, जिसे 'Steve Days' कहा जाता है. टिम कुक ने अपनी सालाना कंपनीवाइड मेमो में इस बात की जानकारी दी और कर्मचारियों की मेहनत की खूब तारीफ की.

Steve Days क्या हैं और क्यों मिलती हैं?
'Steve Days' नाम की यह छुट्टी की परंपरा Apple के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने शुरू की थी. इसका मकसद था कर्मचारियों को उनकी मेहनत और डेडिकेशन के लिए रिवार्ड देना. टिम कुक ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'आप सभी ने इस साल शानदार काम किया है और इस ब्रेक के आप हकदार हैं.' अमेरिका में ज्यादातर कर्मचारी थैंक्सगिविंग से पहले सोमवार से बुधवार तक छुट्टी पर रहेंगे. रिटेल, AppleCare और इंटरनेशनल टीमें इन छुट्टियों को बाद में ले सकेंगी.

Apple को क्या मिली बड़ी सफलता?
यह घोषणा उस वक्त आई है जब Apple ने सितंबर 2025 में हुए अपने मेगा प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के बाद रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की है. iPhone 17 सीरीज, जिसमें iPhone Air नाम का अल्ट्रा-स्लिम मॉडल शामिल है, बाजार में आते ही धूम मचा दी. इसके साथ Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, और AirPods Pro 3 ने भी ब्लॉकबस्टर सेल्स की हैं. यह iPhone की सबसे बड़ी लॉन्च में से एक मानी जा रही है.

2025 और 2026 में कौन-कौन से नए प्रोडक्ट्स आएंगे?
Apple अभी रुकने वाला नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 के अंत तक कंपनी M5 चिप वाले iPad Pro, AirTag 2 (बेहतर Ultra Wideband टेक्नोलॉजी के साथ), और एक नया Apple TV 4K लॉन्च करने वाली है. इसके साथ-साथ नया HomePod mini भी नए रंगों में आने वाला है.

2026 की शुरुआत में Apple अपने नए MacBook Pro और MacBook Air को M5 चिप के साथ पेश करेगा. इसके अलावा दो नए Mac External Monitors भी लॉन्च होंगे. Apple एक नया iPhone 17e, एक लो-एंड iPad और नया iPad Air भी लाने की तैयारी में है, जिससे हर प्रोडक्ट कैटेगरी में क्लियर अंतर दिखाया जा सके.

