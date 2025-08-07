FAQs: 50% Tariff लगने के बाद क्या भारत में महंगे हो जाएंगे iPhones?
Advertisement
trendingNow12870726
Hindi Newsटेक

FAQs: 50% Tariff लगने के बाद क्या भारत में महंगे हो जाएंगे iPhones?

Will iPhones become more expensive: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है. अगर आप iPhone फैन हैं तो मन में जरूर सवाल आया होगा कि क्या मेरा अगला iPhone अब और महंगा हो जाएगा? आइए बताते हैं...

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 07, 2025, 12:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FAQs: 50% Tariff लगने के बाद क्या भारत में महंगे हो जाएंगे iPhones?

Trump 50% tariff India Will iPhones become more expensive: अगर आप iPhone के फैन हैं और सुना कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है, तो आपके मन में सवाल जरूर आया होगा – क्या मेरा अगला iPhone अब और महंगा हो जाएगा? आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं.

50% टैरिफ का मतलब क्या है?
टैरिफ यानी आयात शुल्क. यानी जब एक देश दूसरे देश से सामान मंगाता है, तो उस पर टैक्स लगता है. डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 27 अगस्त से भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ 25% से बढ़कर 50% कर दिया जाएगा. इसका मतलब है – भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में ज्यादा महंगे बिकेंगे, क्योंकि कंपनियों को ज्यादा टैक्स देना होगा.

iPhone पर इसका क्या असर पड़ेगा?
अभी के लिए – कोई असर नहीं पड़ेगा.

iPhones और उनमें लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स को इस टैरिफ से छूट मिली हुई है. यानी अगर कोई iPhone भारत में बनकर अमेरिका भेजा जा रहा है, तो उस पर ये 50% टैक्स नहीं लगेगा. ये छूट पहले 25% टैरिफ में भी थी और अब भी बनी हुई है.

Apple भारत में iPhone क्यों बना रहा है?
पिछले कुछ सालों से Apple ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाकर भारत की ओर शिफ्ट की है. इसके पीछे कारण है – अमेरिका-चीन के बीच व्यापार युद्ध और भारत की तेज़ी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं.

Foxconn और Pegatron जैसी कंपनियां भारत में iPhone बना रही हैं. iPhone 16 के सभी मॉडल भारत में बन रहे हैं, जो कि भारत के साथ-साथ अमेरिका और अन्य देशों में भी भेजे जा रहे हैं.

क्या हमें चिंता करनी चाहिए?
टैरिफ से मिली छूट स्थायी नहीं है. ट्रंप ने कहा है कि कोई भी कंपनी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. अगर अमेरिका भविष्य में सेमीकंडक्टर या स्मार्टफोन को टारगेट करता है, तो Apple को भी टैरिफ देना पड़ सकता है.

इसी खतरे को देखते हुए Apple ने अमेरिका में 500 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था, जिसे अब बढ़ाकर 600 अरब डॉलर किया जा रहा है. Apple CEO टिम कुक खुद इस मामले में बातचीत कर रहे हैं, ताकि कंपनी की स्थिति मजबूत बनी रहे.

अभी iPhone खरीदने का सही समय है?
अगर आप iPhone खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी कोई खतरा नहीं है. iPhone की कीमतों में इस टैरिफ का फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन आने वाले महीनों में अगर टैरिफ की छूट हटती है या नया टैक्स लगाया जाता है, तो कीमतों में बदलाव संभव है. इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन खबरों पर नजर जरूर रखें.

FAQs

Q1. क्या iPhone पर 50% टैरिफ लगेगा?
A. नहीं, अभी iPhones और सेमीकंडक्टर्स को इस टैरिफ से छूट मिली हुई है.

Q2. क्या भविष्य में iPhone महंगा हो सकता है?
A. अगर अमेरिका भविष्य में इन प्रोडक्ट्स को टारगेट करता है, तो हां, कीमतें बढ़ सकती हैं.

Q3. Apple भारत में क्यों बना रहा है iPhones?
A. चीन पर निर्भरता कम करने और भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का फायदा उठाने के लिए.

Q4. क्या अभी iPhone खरीदना ठीक रहेगा?
A. हां, फिलहाल कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए अभी खरीदना ठीक रहेगा.

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

दोस्तों के बीच गैजेटमैन के नाम से मशहूर. कहने को तो अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं.. लेकिन हर समय सीखने वाली बच्चों जैसी ललक है. कौन सा मोबाइल कब लांच होगा और उसकी औकात क्या होगी....और पढ़ें

TAGS

Trump 50% tariff IndiaiPhone Price Hike

Trending news

कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
Arundhati roy
कश्मीर में अलगाववाद-कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप,सरकार ने 25 किताबों पर लगाया बैन
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
;