/149 करोड़ रुपये को मारी ठोकर! 86 साल के बुजुर्ग किसान का वो फैसला, जिसने पूरी दुनिया की टेक कंपनियों को चौंका दिया

दुनिया में आज जहां लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं और अपनी पुश्तैनी संपत्तियों को करोड़ों के दामों में बेच रहे हैं, वहीं अमेरिका से एक ऐसी दिल छू लेने वाली खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. पेंसिलवेनिया के रहने वाले 86 वर्षीय बुजुर्ग किसान मर्विन रोडबॉ ने साबित कर दिया है कि मिट्टी की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों और डेटा सेंटर डेवलपर्स ने उनकी 261 एकड़ उपजाऊ जमीन के लिए 15.7 मिलियन डॉलर (लगभग 130 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम ऑफर दिया था. लेकिन इस बुजुर्ग किसान ने उस 130 करोड़ के ऑफर को ठुकराकर महज 1.9 मिलियन डॉलर स्वीकार किए, ताकि उनकी जमीन हमेशा के लिए खेत ही बनी रहे और उस पर कभी कंक्रीट का जंगल न उगे.
आज के आधुनिक दौर में टेक कंपनियों को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा प्रोसेसिंग के लिए विशाल डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ रही है. ये डेटा सेंटर मेटा, गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एलन मस्क की xAI जैसी कंपनियों के डिजिटल साम्राज्य को चलाते हैं. इन डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन, भारी मात्रा में बिजली और पानी की आवश्यकता होती है. इसी वजह से अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में टेक डेवलपर्स की नजर किसानों की जमीन पर टिकी हुई है. पेंसिलवेनिया के सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप में रहने वाले 86 साल के किसान मर्विन रोडबॉ को भी ऐसा ही एक प्रस्ताव मिला. डेटा सेंटर डेवलपर्स उनकी 261 एकड़ जमीन के बदले लगभग 15.7 मिलियन डॉलर यानी 130 करोड़ रुपये देने को तैयार थे. लेकिन मर्विन रोडबॉ ने इस विशाल राशि को साफ नकार दिया.
हर कोई यह जानकर हैरान था कि आखिर इस उम्र में किसी ने 130 करोड़ रुपये क्यों ठुकरा दिए. असल में मर्विन ने अपनी जमीन को पूरी तरह बेचने के बजाय उसके विकास अधिकार (Development Rights) बेचे. उन्होंने स्थानीय कृषि संरक्षण कार्यक्रम के तहत एक कंजर्वेशन एग्रीमेंट किया. इसके तहत उन्हें लगभग 1.9 मिलियन डॉलर (लगभग 15-16 करोड़ रुपये) की राशि मिली. इसका सीधा मतलब यह है कि जमीन का मालिकाना हक आज भी मर्विन रोडबॉ के पास ही है. वे इस जमीन पर जब तक चाहें खेती कर सकते हैं, इसे अपने बच्चों या वारिसों को दे सकते हैं या किसी अन्य किसान को बेच भी सकते हैं. लेकिन अब इस 261 एकड़ जमीन का उपयोग कभी भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कामों के लिए नहीं किया जा सकता.
अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो डेटा सेंटर डेवलपर्स मर्विन को प्रति एकड़ लगभग 60,000 डॉलर का ऑफर दे रहे थे. इसके विपरीत, कृषि संरक्षण कार्यक्रम (Farmland Preservation Program) से उन्हें प्रति एकड़ केवल 7,200 डॉलर ही मिले. यह रकम डेवलपर्स के ऑफर की तुलना में बहुत ही कम थी. फिर भी मर्विन ने कम पैसे चुनना पसंद किया, क्योंकि इस कंजर्वेशन डील ने उन्हें वो चीज दी जो टेक कंपनियां कभी नहीं दे सकती थीं- उनकी जमीन की सुरक्षा और उस पर खेती जारी रखने की आजादी. मर्विन के लिए उनकी जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि उनके जीवन का अहम हिस्सा थी.
आजकल AI के बढ़ते इस्तेमाल के कारण डेटा सेंटर उद्योग बहुत तेजी से फैल रहा है. इन विशालकाय इमारतों को बनाने के लिए कंपनियों को बड़ी, एक साथ जुड़ी हुई जमीन, हाई-वोल्टेज बिजली कनेक्शन, फाइबर-ऑप्टिक केबल और कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है. ग्रामीण इलाके इन कंपनियों के लिए सबसे मुफीद साबित होते हैं. यही वजह है कि डेवलपर्स किसानों को बाजार भाव से कई गुना ज्यादा कीमत का लालच देकर उनकी उपजाऊ जमीनों को खरीद रहे हैं. हालांकि, अमेरिका में अब आम जनता और स्थानीय समुदाय इन डेटा सेंटर्स का विरोध करने लगे हैं. हाल ही में आए एक सर्वे के मुताबिक, केवल 14 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक ही अपने पड़ोस में डेटा सेंटर बनने का समर्थन करते हैं.
मर्विन रोडबॉ को जो 1.9 मिलियन डॉलर मिले, वह कोई सरकारी खैरात नहीं थी बल्कि स्थानीय नागरिकों का प्रयास था. सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप के मतदाताओं ने साल 2013 में एक जनमत संग्रह के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी. वहां के निवासियों ने अपने इनकम टैक्स का एक छोटा हिस्सा खेती, जंगलों और खुले मैदानों को बचाने के लिए समर्पित करने का फैसला किया था. टाउनशिप ने लैंकास्टर फार्मलैंड ट्रस्ट के साथ मिलकर इस योजना को लागू किया. मर्विन के इस फैसले से अब उनके दो बड़े खेत हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए हैं. यह सुरक्षित जमीन पास के स्टोनी रिज पार्क और मशहूर एपलाचियन ट्रेल से जुड़ी हुई है, जिससे क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा.
कंजर्वेशन ईज़मेंट (Conservation Easement) कोई मामूली कागजी वादा नहीं होता. यह नियम जमीन की रजिस्ट्री (Deed) के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है. इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में मर्विन रोडबॉ या उनके वारिस इस जमीन को किसी और को बेच भी देते हैं, तब भी नया मालिक इस जमीन पर डेटा सेंटर, मॉल या मकान नहीं बना पाएगा. कोई भी व्यक्ति संरक्षण राशि वापस लौटाकर इस जमीन को दोबारा कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं बदल सकता. 86 साल के मर्विन ने करोड़ों की चकाचौंध के आगे अपनी माटी का मान रखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरी-भरी खेती का रास्ता चुना.