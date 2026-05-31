बेटे के होमवर्क के लिए पिता ने बनाया गजब का कीबोर्ड App; 21 भाषाओं में कर सकेंगे टाइप, Google-Apple भी छूटे पीछे!

Akshar App: इंटरनेट और सोशल मीडिाय के दौर में अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ भी टाइप करना बहुत लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए बेंगलुरू के एक शख्स ने ऐसा कमाल किया है, जिसने न सिर्फ उनके बेटे की मुश्किल दूर कर दी, बल्कि देश के लाखों लोगों को अपनी भाषा में टाइप करने की एक आसान विकल्प दे दिया.
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Indian Language Keyboard App: अपने बेटे के होमवर्क को लेकर बेंगलुरू के पिता की छोटी सी कोशिश आज भारतीय भाषाओं की डिजिटल दुनिया में बड़ी उपलब्धि बन गई है. बेंगलुरु के डेवलपर कृष्णा पर्मी ने अपने बेटे के लिए अक्षर नाम का ऐप बनाया, जो आज लोकल लैंग्वेज टाइप करने वालों की मदद कर रहा है. अक्षर ऐप फ्री कीबोर्ड ऐप है, जो 21 भारतीय भाषाओं में टाइपिंग की सुविधा देता है. खास बात यह है कि यह ऐप भारतीय भाषाओं के मामले में Google और Apple जैसी कंपनी के ऐप को सीधी टक्कर दे रहा है.
इस ऐप के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है. कृष्णा पर्मी अपने बेटे को घर पर कन्नड़ भाषा का होमवर्क करवा रहे थे. बेटे के लिए रीडिंग प्रैक्टिस शीट और नोट्स तैयार करने के लिए उन्हें अपने आईफोन पर कन्नड़ टाइप करनी थी. उत्तरी कर्नाटक में पले-बढ़े कृष्णा को कन्नड़ लिखना-पढ़ना तो आता था, लेकिन डिजिटल कीबोर्ड पर टाइप करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था.
ज्यादातर लोगों की तरह उन्होंने भी गूगल इनपुट टूल्स का मदद लिया, जहां इंग्लिश में लिखने पर वह कन्नड़ में बदल जाता था. लेकिन मोबाइल पर इसका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि इसके लिए हर समय इंटरनेट की जरूरत होती थी और इसका इंटरफेस भी पुराना था.
इस समस्या को दूर करने के लिए कृष्णा ने खुद एक ऐप बना डाला और उसमें गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल करके उसे लगभग एक साल तक खुद इस्तेमाल किया. लेकिन जब उन्होंने इस ऐप को ऐपल के ऐप स्टोर पर डालने का फैसला किया, तो प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा पेंच सामने आया.
ऐपल के प्राइवेसी नियमों के अनुसार, कृष्णा को एहसास हुआ कि भले ही वह खुद कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहे थे, लेकिन यूजर जो कुछ भी टाइप कर रहा था, वह ट्रांसलेशन के लिए गूगल के बाहरी सर्वर पर जा रहा है. कीबोर्ड्स पर हम पासवर्ड, ओटीपी और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी पर्सनल डिटेल्स भी टाइप करते हैं, ऐसे में डेटा का बाहर जाना सेफ नहीं था. यहीं से कृष्णा ने एक पूरी तरह ऑफलाइन और प्राइवेट ऑप्शन बनाने का सोचा.
कृष्णा की खोज उन्हें IIT मद्रास के एक रिसर्च इनिशिएटिव AI4Bharat तक ले गई. इस संस्थान ने IndicXlit नाम का एक ओपन-सोर्स AI मॉडल तैयार किया था, जो बिना इंटरनेट के 21 भारतीय भाषाओं को इंग्लिश से स्थानीय लिपियों में बदल सकता था.
लेकिन इस मॉडल को मोबाइल में फिट करना आसान नहीं था. आईफोन के कीबोर्ड एक्सटेंशन की मेमोरी लिमिट सिर्फ 50 से 75 MB होती है, जबकि यह एआई मॉडल करीब 350 MB का था. कृष्णा ने क्वांटाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मॉडल की सटीकता से समझौता किए बिना उसका साइज काफी छोटा कर दिया और इस तरह अक्षर कीबोर्ड की शुरुआत हुई.
अक्षर ऐप कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और सिंधी जैसी उन भाषाओं को भी सपोर्ट करता है जिन्हें गूगल का Gboard और ऐप्पल का कीबोर्ड भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता है.
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यह कीबोर्ड आपके फोन में ही काम करता है. इसे किसी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, जिससे आपका डेटा पूरी तरह सेफ रहता है.
इसके साथ ही इस ऐप का कोई सर्वर कॉस्ट या मेंटेनेंस चार्ज नहीं है.
अभी यह ऐप iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन कृष्णा जल्द ही इसे Android यूजर्स के लिए भी लाने की तैयारी कर रहे हैं.
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