Advertisement
trendingNow13233738
Hindi Newsटेकबेटे के होमवर्क के लिए पिता ने बनाया गजब का कीबोर्ड App; 21 भाषाओं में कर सकेंगे टाइप, Google-Apple भी छूटे पीछे!

बेटे के होमवर्क के लिए पिता ने बनाया गजब का कीबोर्ड App; 21 भाषाओं में कर सकेंगे टाइप, Google-Apple भी छूटे पीछे!

Akshar App: इंटरनेट और सोशल मीडिाय के दौर में अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ भी टाइप करना बहुत लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए बेंगलुरू के एक शख्स ने ऐसा कमाल किया है, जिसने न सिर्फ उनके बेटे की मुश्किल दूर कर दी, बल्कि देश के लाखों लोगों को अपनी भाषा में टाइप करने की एक आसान विकल्प दे दिया. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 31, 2026, 08:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटे के होमवर्क के लिए पिता ने बनाया गजब का कीबोर्ड App; 21 भाषाओं में कर सकेंगे टाइप, Google-Apple भी छूटे पीछे!

Indian Language Keyboard App: अपने बेटे के होमवर्क को लेकर बेंगलुरू के पिता की छोटी सी कोशिश आज भारतीय भाषाओं की डिजिटल दुनिया में बड़ी उपलब्धि बन गई है. बेंगलुरु के डेवलपर कृष्णा पर्मी ने अपने बेटे के लिए अक्षर नाम का ऐप बनाया, जो आज लोकल लैंग्वेज टाइप करने वालों की मदद कर रहा है. अक्षर ऐप फ्री कीबोर्ड ऐप है, जो 21 भारतीय भाषाओं में टाइपिंग की सुविधा देता है. खास बात यह है कि यह ऐप भारतीय भाषाओं के मामले में Google और Apple जैसी कंपनी के ऐप को सीधी टक्कर दे रहा है.

कैसे हुई इस ऐप की शुरुआत?

इस ऐप के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है. कृष्णा पर्मी अपने बेटे को घर पर कन्नड़ भाषा का होमवर्क करवा रहे थे. बेटे के लिए रीडिंग प्रैक्टिस शीट और नोट्स तैयार करने के लिए उन्हें अपने आईफोन पर कन्नड़ टाइप करनी थी. उत्तरी कर्नाटक में पले-बढ़े कृष्णा को कन्नड़ लिखना-पढ़ना तो आता था, लेकिन डिजिटल कीबोर्ड पर टाइप करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था.

ज्यादातर लोगों की तरह उन्होंने भी गूगल इनपुट टूल्स का मदद लिया, जहां इंग्लिश में लिखने पर वह कन्नड़ में बदल जाता था. लेकिन मोबाइल पर इसका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल भरा था, क्योंकि इसके लिए हर समय इंटरनेट की जरूरत होती थी और इसका इंटरफेस भी पुराना था.

Add Zee News as a Preferred Source

प्राइवेसी की चिंता ने बदला रास्ता

इस समस्या को दूर करने के लिए कृष्णा ने खुद एक ऐप बना डाला और उसमें गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल करके उसे लगभग एक साल तक खुद इस्तेमाल किया. लेकिन जब उन्होंने इस ऐप को ऐपल के ऐप स्टोर पर डालने का फैसला किया, तो प्राइवेसी को लेकर एक बड़ा पेंच सामने आया.

ऐपल के प्राइवेसी नियमों के अनुसार, कृष्णा को एहसास हुआ कि भले ही वह खुद कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहे थे, लेकिन यूजर जो कुछ भी टाइप कर रहा था, वह ट्रांसलेशन के लिए गूगल के बाहरी सर्वर पर जा रहा है. कीबोर्ड्स पर हम पासवर्ड, ओटीपी और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी पर्सनल डिटेल्स भी टाइप करते हैं, ऐसे में डेटा का बाहर जाना सेफ नहीं था. यहीं से कृष्णा ने एक पूरी तरह ऑफलाइन और प्राइवेट ऑप्शन बनाने का सोचा.

IIT मद्रास के AI मॉडल से मिली मदद

कृष्णा की खोज उन्हें IIT मद्रास के एक रिसर्च इनिशिएटिव AI4Bharat तक ले गई. इस संस्थान ने IndicXlit नाम का एक ओपन-सोर्स AI मॉडल तैयार किया था, जो बिना इंटरनेट के 21 भारतीय भाषाओं को इंग्लिश से स्थानीय लिपियों में बदल सकता था.

लेकिन इस मॉडल को मोबाइल में फिट करना आसान नहीं था. आईफोन के कीबोर्ड एक्सटेंशन की मेमोरी लिमिट सिर्फ 50 से 75 MB होती है, जबकि यह एआई मॉडल करीब 350 MB का था. कृष्णा ने क्वांटाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मॉडल की सटीकता से समझौता किए बिना उसका साइज काफी छोटा कर दिया और इस तरह अक्षर कीबोर्ड की शुरुआत हुई.

अक्षर की खासियत जान लीजिए

अक्षर ऐप कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और सिंधी जैसी उन भाषाओं को भी सपोर्ट करता है जिन्हें गूगल का Gboard और ऐप्पल का कीबोर्ड भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता है.

(ये भी पढ़ेंः साइबर फ्रॉड करने वालों का खेल होगा खत्म! शुरू हुआ Dual OTP सिस्टम, जानिए क्या है यह)

यह कीबोर्ड आपके फोन में ही काम करता है. इसे किसी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, जिससे आपका डेटा पूरी तरह सेफ रहता है.

इसके साथ ही इस ऐप का कोई सर्वर कॉस्ट या मेंटेनेंस चार्ज नहीं है.

अभी यह ऐप iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन कृष्णा जल्द ही इसे Android यूजर्स के लिए भी लाने की तैयारी कर रहे हैं. 

(ये भी पढ़ेंःGoogle पर गलती से लीक हो गया है आपका फोन नंबर और एड्रेस? तुरंत अपनाएं ये ट्रिक)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Akshar AppIndian Language Keyboard App

Trending news

अभिषेक के इलाज में डाली गई बाधा, डॉक्टरों पर बनाया गया दबाव...ममता बनर्जी का दावा
Abhishek Banerjee attack
अभिषेक के इलाज में डाली गई बाधा, डॉक्टरों पर बनाया गया दबाव...ममता बनर्जी का दावा
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
Himachal Pradesh News
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
Brahmos Missile
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
weather update
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
Cucumber
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
INDI Alliance
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
Brahmos
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
DNA
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
Abhishek Banerjee
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
West Bengal
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा