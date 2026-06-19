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Father’s Day 2026: पापा के लिए बेस्ट 5 टेक गिफ्ट्स, हेल्थ से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर जरूरत होगी पूरी

Father’s Day 2026 नजदीक है और ऐसे में लोग अपने पिता के लिए खास गिफ्ट्स की तलाश में जुट गए हैं. अगर आप भी इस बार कुछ अलग गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे टेक गिफ्ट्स चुन सकते हैं जो उनके हेल्थ से लेकर एंटरटेनमेंट जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद करें.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:05 PM IST
Father’s Day 2026: पापा के लिए बेस्ट 5 टेक गिफ्ट्स, हेल्थ से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर जरूरत होगी पूरी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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