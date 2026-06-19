Fathers Day Tech Gifts 2026: साल का वो सबसे खास दिन फिर आ रहा है, जब हम अपनी जिंदगी के असली सुपरहीरो यानी अपने पापा के प्रति प्यार और सम्मान जताते हैं. वैसे तो माता-पिता को प्यार दिखाने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन 21 जून Father’s Day 2026 के मौके पर हम उन्हें यह बताने का एक शानदार मौका देता है कि वे हमारे लिए कितने मायने रखते हैं.
ऐसे में फादर्स डे पर पिता के लिए गिफ्ट चुनना हमेशा से सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है. ज्यादातर पिता या तो गिफ्ट के सुझावों को टाल देते हैं या फिर यही कहते हैं कि उनके पास जरूरत का सारा सामान पहले से ही है. अगर आप भी कुछ ऐसी परेशानी में हैं, तो आप इस फादर्स डे पर अपने पिता को ऐसे गिफ्ट्स दे सकते हैं, जो उनके डेली लाइफ के काम को आसान बना सकते हैं.
इस फादर्स डे पर आप अपने पापा को इन 5 टेक गिफ्ट्स में से कोई एक गिफ्ट कर सकते हैं, जो लंबे समय तक उनके काम को आसान बनाएंगे-
आज के समय में सेहत का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है. ऐसे में आप अपने पिता को फादर्स डे के स्पेशल मौके पर स्मार्टवॉच गिफ्ट कर सकते हैं. जो न सिर्फ समय बताएगी, बल्कि उनके सेहत का भी ख्याल रखेगी. आज के समय में आने वाली स्मार्टवॉच में हार्ट रेट, SpO₂ , स्लीप और स्ट्रेस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. साथ ही इनकी बैटरी भी 10 दिनों से ज्यादा चलती है. मार्केट में स्मार्टवॉच के कई विकल्प मौजूद हैं, आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं.
अगर आपके पिता पुराने हिंदी गाने सुनने के शौकीन हैं, तो उन्हें वायरलेस स्पीकर्स गिफ्ट कर सकते हैं. आज के समय में आने वाले वायरलेस स्पीकर्स में पहले से हजारों रेट्रो गाने मौजूद होते हैं. इसके साथ ही स्पीकर्स के कई मॉडल्स में FM रेडियो, Bluetooth और USB सपोर्ट जैसे फीचर्स भी मौजूद होते हैं. इसका एक फायदा यह है कि यदि आपके पिता टेक्नोलॉजी के भले ही ज्यादा जानकारी न हो, तब भी वे इन स्पीकर्स को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं.
अगर आपके पापा को किताबें पढ़ने का शौक है, तो इस फादर्स डे पर उन्हें एक ई-रीडर गिफ्ट कर सकते हैं. Amazon Kindle और Kobo सीरीज जैसे डिवाइस किताबों के शौकीनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है. इनकी खासियत यह है कि इनमें बड़ी संख्या में ई-बुक्स सेव की जा सकती हैं, जिससे अलग-अलग किताबें साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही, इनकी ई-इंक स्क्रीन कागज जैसी रीडिंग का एक्सपीरियंस देती हैं और लंबे समय तक पढ़ने पर आंखों को ज्यादा थकान महसूस नहीं होती है.
इस फादर्स डे पर आप अपने पिता को एयर प्यूरीफायर गिफ्ट कर सकते हैं. जो न सिर्फ हवा से गंदगी को दूर करेगा बल्कि लंबे समय तक साथ भी देगा. एयर प्यूरीफायर के मार्केट में कई विकल्प मौजूद हैं. आप Dyson का HushJet Purifier Compact भी गिफ्ट कर सकते हैं. जो न सिर्फ कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है, बल्कि आवाज भी कम करता है. इसे ऐप से कंट्रोल भी कर सकते हैं.
आजकल के समय में सभी लोगों के पास स्मार्टफोन तो होता ही है. तो अगर आपके पिता भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें एक वायरलेस चार्जर गिफ्ट करना बहुत अच्छा आइडिया रहेगा. इससे उनकी रोज-रोज की केबल लगाने की झंझट खत्म हो जाएगी और फोन चार्ज करना बेहद आसान हो जाएगा.