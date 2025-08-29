China के Hackers ने किया ऐसा कांड, देखता रह गया अमेरिका! जासूसी करने का निकाला नया तरीका

अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने हाल ही में एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है. इसमें बताया गया है कि चीन सरकार से जुड़े एक हैकर ग्रुप Salt Typhoon ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि 80 देशों की सैकड़ों कंपनियों और संस्थानों को निशाना बनाया है. यह मामला इतना बड़ा है कि इसे अब तक के सबसे खतरनाक साइबर जासूसी कैंपेन में गिना जा रहा है.

कितना बड़ा है खतरा?

FBI के मुताबिक, कम से कम 200 अमेरिकी कंपनियों और संगठनों को Salt Typhoon ने हैक किया है. इसके अलावा दुनिया के 80 देशों में फैली कंपनियां भी इस ग्रुप की जद में आ चुकी हैं. यानी ये सिर्फ एक-दो कंपनियों का मामला नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल का साइबर अटैक है.

किन कंपनियों पर पड़ा असर?

पहले भी इस ग्रुप ने कई बड़े टेलीकॉम नेटवर्क्स को हैक किया था. इसमें AT&T, Verizon, Lumen, Charter और Windstream जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं. इन पर हुए साइबर अटैक से लाखों यूज़र्स के डेटा और उनकी कॉल डिटेल्स तक खतरा पैदा हो गया था.

आखिर टारगेट क्यों किया गया?

FBI की रिपोर्ट के अनुसार, Salt Typhoon का मुख्य मकसद अमेरिकी सरकारी अधिकारियों की कम्युनिकेशन को ट्रैक करना और उनके ऊपर चल रही निगरानी गतिविधियों को समझना था. यानी ये कोई साधारण डेटा चोरी का मामला नहीं बल्कि हाई-लेवल जासूसी ऑपरेशन है.

हैकिंग का तरीका

Salt Typhoon आमतौर पर कंपनी के राउटर्स को हाईजैक कर लेता है. इससे हैकर्स नेटवर्क ट्रैफिक को चुपचाप अपने सर्वर तक पहुंचा सकते हैं. यानी बिना यूज़र्स को पता चले उनका डेटा बाहर भेजा जाता है. FBI ने इस खतरनाक तकनीक को लेकर अन्य देशों के साथ मिलकर जॉइंट एडवाइजरी भी जारी की है, ताकि कंपनियां समय रहते सुरक्षा उपाय कर सकें.

अभी भी जारी है खतरा

FBI के साइबर चीफ ब्रेट लीथरमैन ने कहा है कि Salt Typhoon का यह अभियान अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में इससे और कंपनियों के प्रभावित होने की आशंका है. उन्होंने साफ कहा कि यह हमला चीन की बढ़ती साइबर जासूसी रणनीति को दिखाता है और दुनिया भर की सरकारों और कंपनियों को सावधान रहने की ज़रूरत है.

FAQs

Q1. Salt Typhoon कौन है?

यह चीन सरकार से जुड़ा एक हैकर ग्रुप है, जो दुनिया भर की कंपनियों और सरकारी संगठनों को निशाना बनाता है.

Q2. किस तरह का नुकसान हुआ है?

कंपनियों के नेटवर्क सिस्टम और राउटर्स हैक कर डेटा चोरी किया गया और सरकारी अधिकारियों की कम्युनिकेशन को ट्रैक किया गया.

Q3. क्या खतरा अभी भी मौजूद है?

हाँ, FBI के मुताबिक Salt Typhoon का कैंपेन अभी भी जारी है.

Q4. किन कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ?

AT&T, Verizon और अन्य अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही इस ग्रुप का शिकार हो चुकी हैं.

Q5. बचाव कैसे किया जा सकता है?

नेटवर्क सिक्योरिटी अपडेट करना, राउटर्स की सुरक्षा बढ़ाना और FBI की एडवाइजरी फॉलो करना सबसे जरूरी है.