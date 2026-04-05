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Hindi Newsटेकक्या आपका भी डेटा भेजा जा रहा है चीन? FBI की नई रिपोर्ट ने मचाया हड़कंप, करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स खतरे में!

क्या आपका भी डेटा भेजा जा रहा है चीन? FBI की नई रिपोर्ट ने मचाया हड़कंप, करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स खतरे में!

FBI Data Warning: आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे ढेरों ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन कई ऐप्स प्राइवेसी के लिए खतरा होते हैं. अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने इस लापरवाही पर खतरे की घंटी बजा दी है. रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में दुनिया के सबसे पॉपुलर ऐप्स में से कई दरअसल डिजिटल जासूस हैं, जो आपका प्राइवेट डेटा सीधे विदेशी सर्वरों तक पहुंचाते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:15 AM IST
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क्या आपका भी डेटा भेजा जा रहा है चीन? FBI की नई रिपोर्ट ने मचाया हड़कंप, करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स खतरे में!

FBI Data Warning: क्या आप भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल हैं जो अपने फोन में बिना सोचे-समझे पॉपुलर ऐप्स डाउनलोड कर लेते है? अगर हां तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. अमेरिकी जांच एजेंसी यानी FBI ने एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने पूरी दुनिया के स्मार्टफोन यूजर्स को चौंका दिया है. अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया है कि आपके फोन में मौजूद कुछ पॉपुलर ऐप्स दरअसल आपकी जासूसी का जरिया बन चुके हैं. मामला सिर्फ आपकी पसंद-नापसंद तक की ही अब सीमित नहीं है बल्कि आपके प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स, ईमेल, घर का पता और यहां तक कि आपके फोन का पूरा कंट्रोल भी खतरे में है. 

डेटा और प्राइवेसी पर मंडरा रहा है खतरा

FBI के अनुसार साल 2026 की शुरुआत तक अमेरिका और दुनिया के दूसरे हिस्सों में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले कई ऐप्स चीनी कंपनियों के हैं. इन ऐप्स के साथ सबसे बड़ी समस्या डेटा सिक्योरिटी की है. अमेरिकी एजेंसी ने सावधान किया है कि ये ऐप्स आपकी पर्सनल डिटेल्स जुटा रहा हैं. इस डेटा का इस्तेमाल सोशल ग्राफ तैयार करने के लिए किया जा सकता है, जिससे हैकर्स को भविष्य में बड़े साइबर हमले करने में आसानी होती है.

चीन के सर्वर पर स्टोर हो रहा है डेटा

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कई ऐप्स यूजर्स का डेटा चीन में स्थित सर्वर पर स्टोर करते हैं. FBI ने कहा कि कुछ ऐप्स तब तक काम ही नहीं करते जब तक यूजर उन्हें डेटा शेयर करने की परमिशन न दे. एक बार परमिशन मिलने के बाद ये कंपनियां आपके डेटा को अनिश्चित काल तक अपने पास स्टोर कर सकती हैं. इस तरह करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स खतरे में है.

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मालवेयर और जासूसी का खतरा

खतरा सिर्फ डेटा चोरी का ही नहीं है बल्कि इन ऐप्स में मालवेयर होने का भी खतरा है. यह मालवेयर आपके फोन में बैकडोर से एंट्री कर सकता है जिससे हैकर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर आपके फोन का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं. हालांकि iPhone की तुलना में Android यूजर्स को इसका खतरा थोड़ा ज्यादा है इसका कारण है कि इसमें साइडलोडिंग यानी अनधिकृत सोर्स से ऐप डाउनलोड करना आसान है.

खुद को कैसे सुरक्षित रखें? 

FBI ने इस चेतावनी में किसी ऐप का नाम तो नहीं लिया है लेकिन यूजर्स को खुद की सुरक्षा के लिए ये 5 कड़े निर्देश दिए हैं-

स्मार्टफोन में ऐप्स सिर्फ Google Play Store या Apple App Store से ही डाउनलोड करें.

ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके Terms of Service को भी पढ़ें.

(ये भी पढ़ेंः कौन बनेगा आपके Facebook प्रोफाइल का 'वारिस'? जानिए क्या है लीगेसी कॉन्टैक्ट)

ऐप सेटिंग्स में जाकर गैरजरूरी डेटा शेयरिंग और परमिशन को डिसेबल करें.

अपने सभी जरूरी अकाउंट्स के पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें.

अपने स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें.

(ये भी पढ़ेंः लिखेंगे अंग्रेजी में, छपेगा हिंदी में! ViewSonic ने लॉन्च किया AI डिस्प्ले, फीचर्स..)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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