अगर आप अपने दफ्तर या पर्सनल काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 (Microsoft 365) टूल्स जैसे आउटलुक, टीम्स या वनड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है. अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने दुनिया भर के इंटरनेट यूजर्स के लिए एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है. अप्रैल 2026 में पहली बार सामने आए 'Kali365' नाम के एक नए और बेहद शातिर फिशिंग-एज-ए-सर्विस (PhaaS) प्लेटफॉर्म ने हजारों लोगों को अपना शिकार बना लिया है.
सबसे डरावनी बात यह है कि इस स्कैम के जरिए हैकर्स को आपका पासवर्ड चुराने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वे आपके टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) सुरक्षा कवच को भी आसानी से बाईपास कर देते हैं. आइए जानते हैं कि यह स्कैम कैसे काम करता है और आप इससे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.
सर्च एजेंसी FBI के मुताबिक 'Kali365' एक एडवांस फिशिंग किट है जिसे मुख्य रूप से टेलीग्राम (Telegram) के जरिए साइबर अपराधियों के बीच बेचा और फैलाया जा रहा है. इस प्लेटफॉर्म ने कम पढ़े-लिखे या कम तकनीकी समझ रखने वाले अपराधियों के लिए भी हैकिंग को बेहद आसान बना दिया है. इस किट के अंदर एआई (AI) से तैयार किए गए फर्जी ईमेल मैसेज, ऑटोमैटिक कैंपेन टेंपलेट्स और रियल-टाइम ट्रैकिंग डैशबोर्ड मिलते हैं. इसकी मदद से हैकर्स आसानी से किसी भी यूजर के माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का "OAuth" एक्सेस टोकन चुरा लेते हैं और उनके पूरे डिजिटल एम्पायर पर कब्जा कर लेते हैं.
इस स्कैम को अंजाम देने के लिए हैकर्स सबसे पहले आपको एक फर्जी फिशिंग ईमेल भेजते हैं जो देखने में बिल्कुल असली क्लाउड प्रोडक्टिविटी या डॉक्यूमेंट-शेयरिंग सर्विस जैसा लगता है. इस ईमेल में एक 'डिवाइस कोड' होता है और निर्देश दिया जाता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के असली वेरिफिकेशन पेज पर जाकर इस कोड को दर्ज करें. जैसे ही कोई यूजर धोखे में आकर असली माइक्रोसॉफ्ट पेज पर वह कोड पेस्ट करता है, वह अनजाने में हैकर के डिवाइस को अपने अकाउंट का एक्सेस दे बैठता है. इसके बाद हैकर बिना पासवर्ड या किसी अतिरिक्त ओटीपी (MFA) के आपके आउटलुक, टीम्स और वनड्राइव डेटा को जब चाहे देख और डाउनलोड कर सकता है.
FBI ने इस खतरनाक हैकिंग अटैक से बचने के लिए कुछ बेहद जरूरी तकनीकी सुरक्षा उपाय साझा किए हैं जिन्हें हर यूजर को तुरंत लागू करना चाहिए:
- डिवाइस कोड फ्लो को ब्लॉक करें: अपने सिस्टम में डिवाइस कोड प्रमाणीकरण (Device Authentication Codes) को सीमित या पूरी तरह से ब्लॉक कर दें ताकि कोई बाहरी आपके कोड का इस्तेमाल न कर सके.
- कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी बनाएं: सभी सामान्य यूजर्स के लिए एक ऐसी कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी तैयार करें जो डिवाइस कोड फ्लो को ब्लॉक करती हो.
- ऑडिट प्रक्रिया अपनाएं: नई पॉलिसी बनाने से पहले अपने मौजूदा सिस्टम का पूरी तरह से ऑडिट करें ताकि जरूरी कामकाजी प्रोसेस पर कोई असर न पड़े.
- ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर पर रोक लगाएं: अपने कंप्यूटर से मोबाइल डिवाइस पर ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर करने वाली पॉलिसियों को पूरी तरह ब्लॉक कर दें.
इमरजेंसी अकाउंट्स को अलग रखें: यदि आप कोड फ्लो को पूरी तरह से बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपातकालीन एक्सेस अकाउंट्स को इससे बाहर रखें ताकि सिस्टम कभी पूरी तरह लॉक न हो.
यदि आपको संदेह है कि आप या आपका कोई जानने वाला इस 'Kali365' फिशिंग घोटाले की चपेट में आ गया है, तो बिना देर किए इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर (IC3) की आधिकारिक वेबसाइट www.ic3.gov पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. शिकायत दर्ज करते समय अपने पास मौजूद सभी संदिग्ध जानकारियां जैसे फिशिंग ईमेल का हेडर और बॉडी, संदिग्ध लॉगिन का समय और आईपी एड्रेस (IP Address) तथा अकाउंट में जुड़े किसी भी अनधिकृत डिवाइस की जानकारी जरूर शेयर करें ताकि हैकर्स को जल्द से जल्द दबोचा जा सके.