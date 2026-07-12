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अब रात में भी नहीं होगा अंधेरा! अंतरिक्ष में लगेगा 60 फीट का शीशा, अमेरिका के इस प्लान से उड़े वैज्ञानिकों के होश!

Reflect Orbital space mirror: अब रात में भी नहीं होगा अंधेरा! अमेरिका ने एक ऐसे सैटेलाइट को मंजूरी दी है, जो स्पेस से सीधे जमीन पर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा. 60 फीट चौड़े इस शीशे से रात में भी सोलर पावर मिलेगी, लेकिन पर्यावरण और इंसानों पर इसके खतरनाक साइड-इफेक्ट्स को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मच गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 12, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:57 PM IST
अब रात में भी नहीं होगा अंधेरा! अंतरिक्ष में लगेगा 60 फीट का शीशा, अमेरिका के इस प्लान से उड़े वैज्ञानिकों के होश!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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