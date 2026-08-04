/बात करते समय रुक-रुक कर आती है आवाज? TRAI ने निकाला पक्का इलाज, तुरंत करें यह छोटा सा काम

आज के डिजिटल दौर में फोन पर बात करते-करते अचानक कॉल कट जाना या आवाज रुक-रुक कर आना बेहद आम और चिड़चिड़ाने वाली समस्या बन चुकी है. चाहे जियो हो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल, लगभग हर यूजर कभी न कभी इस कॉल ड्रॉप (Call Drop) की परेशानी से जूझता ही है. लेकिन अब इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एक बड़ा कदम उठाया है. ट्राई ने अपने खास ऐप 'MyCall' का बिल्कुल नया और अपग्रेटेड वर्जन लॉन्च किया है. TRAI चेयरमैन ने देश के सभी मोबाइल यूजर्स से अपील की है कि वे इस ऐप का इस्तेमाल करें ताकि खराब नेटवर्क देने वाली कंपनियों की जवाबदेही तय की जा सके. आइए जानते हैं यह ऐप कैसे काम करता है और यह आपकी कॉलिंग क्वालिटी कैसे बेहतर बनाएगा.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अपने MyCall ऐप को पूरी तरह से नए अवतार में पेश किया है. यह ऐप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर आसानी से उपलब्ध है. इसका मुख्य मकसद मोबाइल यूजर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, जहां वे अपनी हर कॉल की क्वालिटी के बारे में सीधे फीडबैक दे सकें. अगर आपकी कॉल बार-बार कटती है या आवाज साफ नहीं आती, तो आप इस ऐप के जरिए अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं.
इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत इसका सिंपल रेटिंग सिस्टम है. जैसे ही आपकी कोई फोन कॉल खत्म होगी, ऐप अपने आप आपसे पूछेगा कि कॉल की क्वालिटी कैसी थी. आप 1 से 5 स्टार के बीच रेटिंग दे सकते हैं. अगर कॉल में कोई दिक्कत थी, तो आप कारण भी चुन सकते हैं- जैसे कॉल ड्रॉप होना, आवाज में गूंज (echo) होना, आवाज देर से पहुंचना, नेटवर्क कटना या कॉल कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा समय लगना.
कई लोगों को लगता है कि शिकायत करने पर उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, लेकिन TRAI ने साफ किया है कि यह फीडबैक पूरी तरह से 'अनाम' (Anonymised) रूप में ऑपरेटरों के साथ शेयर किया जाता है. इसका मतलब है कि आपकी पहचान किसी के सामने उजागर नहीं होगी. आपकी रेटिंग के आधार पर जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल जैसी कंपनियां यह पहचान सकेंगी कि किस इलाके में उनका नेटवर्क कमजोर है और उसे तुरंत ठीक करेंगी.
केवल कॉल रेटिंग ही नहीं, बल्कि अपग्रेटेड MyCall ऐप में 'कवरेज टेस्ट' (Coverage Test) नाम का एक फीचर भी दिया गया है. इसके जरिए यूजर्स अपने एरिया में सिग्नल की मजबूती (Signal Strength) खुद जांच सकते हैं. इसके अलावा, एक इंटरेक्टिव मैप पर आप अपना पुराना दिया हुआ फीडबैक भी देख सकते हैं. ट्राई का मानना है कि केवल तकनीकी परीक्षणों पर भरोसा करने के बजाय असली यूजर्स का अनुभव नेटवर्क सुधारने में ज्यादा मददगार साबित होगा.
TRAI के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने देश के सभी मोबाइल ग्राहकों से इस ऐप को डाउनलोड करने और नियमित रूप से फीडबैक देने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि "हर एक फीडबैक मायने रखता है और हम सब मिलकर हर यूजर के लिए एक बेहतर कॉलिंग अनुभव तैयार कर सकते हैं."
यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है कि MyCall ऐप आपकी व्यक्तिगत शिकायतों (जैसे सिम बंद होना या बिलिंग की समस्या) को सुलझाने का प्लेटफॉर्म नहीं है. व्यक्तिगत समस्याओं के लिए आपको अपने टेलिकॉम ऑपरेटर के कस्टमर केयर से ही संपर्क करना होगा. यह ऐप केवल पूरे देश में वॉइस कॉल की क्वालिटी सुधारने और बड़े पैमाने पर डेटा जुटाने के लिए बनाया गया है.