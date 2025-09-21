धड़ाम से गिरे ब्रॉन्डेड AC के दाम, 12,000 रुपये तक की मिल रही है छूट, फीचर्स देखकर हो जाएंगे खुश!
धड़ाम से गिरे ब्रॉन्डेड AC के दाम, 12,000 रुपये तक की मिल रही है छूट, फीचर्स देखकर हो जाएंगे खुश!

Branded AC Best Deals: अगर आप भी एसी खरीदना चाहते हैं यह खबर आपके लिए खास है. जैसे ही गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है वैसे ही एसी कंपनियां अपने AC और डिशवॉशर मॉडल्स की कीमतों में भारी कटौती कर रही हैं. GST में हालिया कमी के बाद LG, Haier, डाइकिन, वोल्टास और गोदरेज ने प्रीमियम और एंट्री-लेवल डिवाइस पर 12,000 रुपये तक की छूट दी है. फेस्टिव सीजन से पहले यह ग्राहकों के लिए खरीदारी का शानदार मौका है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:39 AM IST
धड़ाम से गिरे ब्रॉन्डेड AC के दाम, 12,000 रुपये तक की मिल रही है छूट, फीचर्स देखकर हो जाएंगे खुश!

Branded AC Best Deals: गर्मी का मौसम जाने वाला है और अक्टूबर से ही ठंड दस्तक देने लगती है. ऐसे में एसी (AC) का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है. यही वजह है कि कंपनियां इन दिनों अपने एसी मॉडल्स को कम कीमत में बेचने लगती हैं, जिससे सेल को बढ़ावा दिया जा सके. इस बार GST कटौती के बाद LG, Haier जैसे प्रमुख ब्रांड्स ने अपने एसी और डिशवॉशर (Dishwasher) की कीमतों में 12,000 रुपये से भी ज्यादा की कटौती कर दी है. फेस्टिव सीजन से पहले यह ग्राहकों के लिए खरीदारी का सुनहरा मौका है. अगर आप भी एसी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह बेस्ट टाइम हो सकता है.

देश की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने एयर कंडीशनर (AC) की कीमतों में 4,500 रुपये तक और डिशवॉशर की कीमतों में 8,000 रुपये तक का प्राइज कट किया है. नई कीमतें 22 सितंबर से देशभर में लागू हो जाएंगी. कंपनियों को उम्मीद है कि इस फेस्टिव सीजन में प्राइज कट के कारण उनकी बिक्री बढ़ जाएगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती की है जो 22 सिंतबर से लागू होगा. जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजों की कीमत में कमी आएगी. इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों डाइकिन, वोल्टास, गोदरेज अप्लायंसेज, पैनासोनिक और हायर जैसी सभी बड़ी कंपनियों ने एसी की नई प्राइज लिस्ट भी जारी कर दी है, जो 22 सितंबर से लागू होगी. 

12 हजार से भी ज्यादा की होगी बचत
वहीं कुछ AC कंपनिां अपने डीलरों के साथ मिलकर 1 रूपये में एसी बुकिंग शुरू कर दी हैं. साथ ही गोदरेज अप्लायंसेज ने अपने कैसेट और टावर एसी की कीमतों में 8,550 रुपये से लेकर 12,450 रुपये तक की कटौती की है. बता दें कि स्प्लिट एसी इन्वर्टर मॉडल की कीमतों में 3,200 रुपये से 5,900 रुपये तक की कमी की गई है.

हायर AC के नए दाम जान लीजिए
जीएसटी दरों में कटौती के बाद हायर ने अपने ग्रेविटी 1.6 टन इन्वर्टर एसी की कीमत में 3,905 रुपये की कटौती की है. अब ये एसी आपको 46,085 रुपये में मिलेगी और किनोउची एआई 1.5 टन 4 स्टार एसी कीमत में भी 3,200 से ज्यादा की कमी की गई है जिससे यह एसी अब 37,788 रुपये में मिलेगी.

फीचर्स भी जान लीजिए

हायर ग्रेविटी 1.6 टन इन्वर्टर AC अपने 1.6 टन की कूलिंग क्षमता के साथ नार्मल और बड़े कमरे के लिए परफेक्ट है. इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जो कम बिजली की खपत के साथ कूलिंग मिलता है. यह एसी 3 या 4 स्टार रेटिंग के साथ आता है और फास्ट कूलिंग मोड के जरिए कुछ ही मिनटों में कमरे को ठंडा कर देता है. एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर हवा को साफ और हाइजीनिक बनाए रखता है.

नई दरें लागू होने से पहले ही वोल्टास ने भी नई प्राइज लिस्ट जारी कर दी है. जिसके अनुसार वोल्टास फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी सोमवार से 39,590 रुपये में मिलेगी, जिससे वर्तमान कीमत 42,990 रुपये है और अपने इन्वर्टर विंडो एसी की एमआरपी 46,990 रुपये से कम करके 43,290 रुपये कर दी है.

मिलते हैं ये स्मार्ट फीचर्स
वोल्टास के इस AC में फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर है, जो शानदार कूलिंग प्रदान करता है. यह एसी कम बिजली में चलता है और कमरे को कुछ ही मिनटों में ठंडा बना देता है. सबसे खास बात इसमें ऑटो एयर स्विंग फीचर है, जो हवा को कमरे में समान रूप से फैलाता है. एंटी-डस्ट और एंटी-बैक्टीरिया फिल्टर हवा को साफ और स्वस्थ रखते हैं. AC का डिजाइन कम्पैक्ट और मजबूत है और इसे आसानी से इंस्टॉल और मेंटेन किया जा सकता है. 

डाइकिन एसी की नई कीमतें

Flipkart ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी, अब Royal Enfield के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, घर बैठे पहुचेंगी बाइक  

डाइकिन ने अपने एसी मॉडल्स पर भारी छूट दी है.

1 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत पहले 20,500 रुपये थी, जिसे सोमवार से 18,890 रुपये कर दिया जाएगा.

1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 73,800 रुपये से घटाकर 68,020 रुपये कर दी गई है.

1.8 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 92,200 रुपये से घटाकर 84,980 रुपये कर दी गई है.

डाइकिन के हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर मॉडल्स पर भी छूट मिली है
1 टन 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 50,700 रुपये से घटाकर 46,730 रुपये कर दी गई है.

1.5 टन 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 61,300 रुपये से घटाकर 56,500 रुपये कर दी

LG ने भी घटाए दाम
एलजी ने भी अपने एंट्री लेवल एक टन 3-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत में  2,800 रुपये की कमी कर दी है. एलजी के 1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी की एमआरपी 3,600 रुपये घटकर 42,390 रुपये हो गई है. वहीं 2 टन स्प्लिट एसी की कीमत 4,400 रुपये घटकर 55,490 रुपये हो गई है.

फीचर्स
LG 1.0 Ton 3-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट AC लाइट की बजट के साथ एडवांस कूलिंग के लिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इसमें फास्ट कूलिंग, ऑटो स्विंग वेंट्स, और एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर है, जो हवा को फ्रेश रखता है. क्वाइट ऑपरेशन और स्लीप मोड इसे आरामदायक बनाते हैं जबकि डिजिटल कंट्रोल से आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं.

डिशवॉशर निर्माता कंपनियों ने भी अपनी कीमतों में कमी की है और ग्राहकों को GST कटौती का फायदा दिया है. इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी BSH होम अप्लायंसेज ने अपने उत्पादों की कीमतों में 8,000 रुपये तक की छूट की है. कंपनी के एंट्री-लेवल मॉडल की कीमत अब 49,000 रुपये से कम कर के 45,000 रुपये कर दी गई है. इसके टॉप-एंड मॉडल की कीमत भी 104,500 रुपये से घटाकर 96,500 रुपये कर दी गई है.

टीवी बंद करते समय आप भी तो नहीं करते ये गलती? सॉफ्टवेयर से लेकर शॉर्ट सर्किट होने का रहता है खतरा

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Branded AC discount, Voltas AC, Dishwasher deals

;