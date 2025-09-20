फेस्टिव सीजन धमाका: अब सिर्फ 1 रुपये में बुक कीजिए AC, फ्री इंस्टॉलेशन के साथ होगी हजारों की बचत
Advertisement
trendingNow12929936
Hindi Newsटेक

फेस्टिव सीजन धमाका: अब सिर्फ 1 रुपये में बुक कीजिए AC, फ्री इंस्टॉलेशन के साथ होगी हजारों की बचत

1 Rupee AC Pre Booking: अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में एसी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. फेस्टिवल सीजन सीजन शुरू होने से पहले ही ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है. एसी खरीदने वालों के लिए कंपनियां जबरदस्त ऑफर लेकर आई हैं. महंगे एसी अब आप मात्र 1 रूपये में बुक करा सकते हैं. Haier ने 1 रुपये में एसी की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. इसके साथ ही ग्राहकों को 5 साल की वॉरंटी के साथ कई फायदे मिलने वाले हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 20, 2025, 02:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेस्टिव सीजन धमाका: अब सिर्फ 1 रुपये में बुक कीजिए AC, फ्री इंस्टॉलेशन के साथ होगी हजारों की बचत

1 Rupee AC Pre Booking: नवरात्र शुरू से पहले ही इस बार लोगों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल चुका है.  सरकार के फैसले के अनुसार 22 सितंबर से कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में राहत मिलने जा रही है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी शामिल हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि एसी पर लागू टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया जाए. इस छूट का लाभ सीधे कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए एसी कंपनियों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और प्री-बुकिंग लेने लगी हैं. अगर आप भी डिस्काउंट के साथ एसी खरीदना चाहते हैं और आपका कम बजट है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. एसी कंपनियां ग्रोहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह का ऑफर ला रही हैं. इसी क्रम में  हायर ने 1 रुपये में एसी की प्री-बुकिंग शुरू की है. सुनकर भले ही यकीन न हो लेकिन यह पूरी तरह से सच है. अब आप मात्र 1 रूपये देकर एसी बुक कर सकते हैं. हायर के साथ ही ब्‍लू स्‍टार ने भी एसी बुकिंग स्‍टार्ट कर दी है. 

1 रुपये में बुक कीजिए अपनी AC
Haier ने ग्राहकों के लिए एसी की प्री-बुकिंग सिर्फ 1 रुपये में शुरू कर दी है. इस ऑफर के तहत कुछ पेमेंट ऑप्शनों पर ग्राहकों को 10% तक कैशबैक भी मिलेगा. इन्वर्टर स्प्लिट AC पर फ्री इंस्टॉलेशन, 5 साल की वारंटी और ईएमआई सुविधा भी अलग से मिल रही है. जो ग्राहक प्री-बुकिंग कराएंगे वे 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच एसी खरीद सकते हैं. लेकिन वहीं जो लोग प्री-बुकिंग नहीं कराते उन्हें भी जीएसटी में छूट का फायदा मिलेगा. Haier के 1.6 टन 5 स्टार AC की कीमतों में करीब  3,900 रुपये की कमी आई है, वहीं 1 टन 3 स्टार AC के दामों में 2500 से ज्यादा की कमी हुई है.

ब्लू स्टार ने भी शुरू की प्री बुकिंग
Haier की तरह ही ब्लू स्टार ने भी AC की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. इस बार बुकिंग डीलर के जरिए की जा रही है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्री-बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को 22 सितंबर के बाद बिल मिलेगा जिसमें जीएसटी में हुई कमी का लाभ होगा. इस छूट से एसी पर करीब 4,000 रुपये तक की बचत होने की उम्मीद है. इसके साथ ही रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गोदरेज की तरफ से भी प्री-बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

1.5 Ton AC के बेस्ट ऑप्‍शन
लेकिन अगर आप 22 सितंबर के बाद एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी में छूट का लाभ मिलेगा. डेढ़ टन क्षमता वाले एसी खोजने वाले लोगों के लिए Daikin, Carrier, Voltas जैसी लोकप्रिय कंपनियों के मॉडल अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं. इसके साथ ही आप Haier और Blue Star के एसी भी खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 Pro भूल जाइए! ये 5 Android फोन हैं कैमरा और परफॉर्मेंस के बादशाह, कीमत भी है कम

 

ये हैं पॉपुलर मॉडल्स

Voltas 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC 185V Vectra Elegant

Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, MTKM50U)

Carrier 1.5 Ton 3 Star AI Flexicool Inverter Split AC (CAI18ER3R32F0)

ये मॉडल कस्टमर्स को बेहतर कूलिंग, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेविंग के साथ आते हैं.

ये भी पढ़ेंः Flipkart ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी, अब Royal Enfield के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, घर बैठे पहुचेंगी बाइक  

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Haier AC festive offerBlue Star AC1 Rupee AC pre booking

Trending news

भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
;