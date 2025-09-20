फेस्टिव सीजन धमाका: अब सिर्फ 1 रुपये में बुक कीजिए AC, फ्री इंस्टॉलेशन के साथ होगी हजारों की बचत

1 Rupee AC Pre Booking: नवरात्र शुरू से पहले ही इस बार लोगों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिल चुका है. सरकार के फैसले के अनुसार 22 सितंबर से कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में राहत मिलने जा रही है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी शामिल हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि एसी पर लागू टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया जाए. इस छूट का लाभ सीधे कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए एसी कंपनियों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और प्री-बुकिंग लेने लगी हैं. अगर आप भी डिस्काउंट के साथ एसी खरीदना चाहते हैं और आपका कम बजट है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. एसी कंपनियां ग्रोहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह का ऑफर ला रही हैं. इसी क्रम में हायर ने 1 रुपये में एसी की प्री-बुकिंग शुरू की है. सुनकर भले ही यकीन न हो लेकिन यह पूरी तरह से सच है. अब आप मात्र 1 रूपये देकर एसी बुक कर सकते हैं. हायर के साथ ही ब्‍लू स्‍टार ने भी एसी बुकिंग स्‍टार्ट कर दी है.

1 रुपये में बुक कीजिए अपनी AC

Haier ने ग्राहकों के लिए एसी की प्री-बुकिंग सिर्फ 1 रुपये में शुरू कर दी है. इस ऑफर के तहत कुछ पेमेंट ऑप्शनों पर ग्राहकों को 10% तक कैशबैक भी मिलेगा. इन्वर्टर स्प्लिट AC पर फ्री इंस्टॉलेशन, 5 साल की वारंटी और ईएमआई सुविधा भी अलग से मिल रही है. जो ग्राहक प्री-बुकिंग कराएंगे वे 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच एसी खरीद सकते हैं. लेकिन वहीं जो लोग प्री-बुकिंग नहीं कराते उन्हें भी जीएसटी में छूट का फायदा मिलेगा. Haier के 1.6 टन 5 स्टार AC की कीमतों में करीब 3,900 रुपये की कमी आई है, वहीं 1 टन 3 स्टार AC के दामों में 2500 से ज्यादा की कमी हुई है.

ब्लू स्टार ने भी शुरू की प्री बुकिंग

Haier की तरह ही ब्लू स्टार ने भी AC की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. इस बार बुकिंग डीलर के जरिए की जा रही है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्री-बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को 22 सितंबर के बाद बिल मिलेगा जिसमें जीएसटी में हुई कमी का लाभ होगा. इस छूट से एसी पर करीब 4,000 रुपये तक की बचत होने की उम्मीद है. इसके साथ ही रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गोदरेज की तरफ से भी प्री-बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है.

1.5 Ton AC के बेस्ट ऑप्‍शन

लेकिन अगर आप 22 सितंबर के बाद एसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी में छूट का लाभ मिलेगा. डेढ़ टन क्षमता वाले एसी खोजने वाले लोगों के लिए Daikin, Carrier, Voltas जैसी लोकप्रिय कंपनियों के मॉडल अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं. इसके साथ ही आप Haier और Blue Star के एसी भी खरीद सकते हैं.

ये हैं पॉपुलर मॉडल्स

Voltas 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC 185V Vectra Elegant

Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, MTKM50U)

Carrier 1.5 Ton 3 Star AI Flexicool Inverter Split AC (CAI18ER3R32F0)

ये मॉडल कस्टमर्स को बेहतर कूलिंग, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेविंग के साथ आते हैं.

