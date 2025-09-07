इस फेस्टिव सीजन दुकानदार कर पाएंगे ज्यादा कमाई! जानें कैसे AI करेगा मदद

Meta New AI Tool: इस फेस्टिव सीजन से पहले भारतीय दुकानदारों के लिए अच्छी खबर है. Meta ने Facebook और Instagram पर एक नया AI आधारित एडवरटाइजिंग टूल लॉन्च किया है, जो व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की बिक्री बढ़ाने में मदद करेगा। आइए जानते हैं कैसे...
Meta New AI Tool: त्यौहारों की शुरुआत हो गई है. धनतेरस-दीपाली भी आने वाली है. ऐसे में भारतीय व्यापारियों के लिए मेटा ने बड़ी खुशखबरी दे दी है. Meta ने भारतीय बिजनेसमैन और विक्रेताओं के लिए एक नया AI आधारित एडवरटाइजिंग टूल Facebook और Instagram पर लॉन्च कर दिया है. इस टूक की सहायता से छोटे और बड़े व्यापारियों को अपने प्रोडक्टर और सर्विस की की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी. यह टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके एडवरटाइजिंग को और ज्यादा प्रभावशाली और कस्टमाइज्ड बनाता है. इससे बिजनेसमैन को सही कस्टमर तक पहुंचने और टारगेट पूरा करने में आसानी होगी.
Facebook और Instagram ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जिससे मार्केटर्स आसानी से अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं. इस कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए मेटा ने कई फीचर्स को रोलआउट किया है. आइए जानते हैं..
Meta के नए फीचर के जरिए अब सेलर अपने प्रोडक्ट के लिए पार्टनरशिप वाले विज्ञापन को Advantage+ Catalog Ads में आसानी से बदल सकते हैं. इस सिस्टम की सहायता से पुराने सिंगल मीडिया पार्टनरशिप वाले एड को खुद से कैटलॉग एड में बदल देगा. इससे प्रोडक्ट की पहुंच बढ़ेगी, ज्यादा लोग इसे देख पाएंगे और बिक्री में भी सुधार होने की संभावना बढ़ जाएगी.
Meta ने बिजनेस और एजेंसियों के लिए कई नए टूल्स लॉन्च किए हैं, जो सेलर को अपने प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रभावी और क्रिएटिव एड बनाने में मदद करेंगे. इससे न सिर्फ बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा.
रील एड फीचर में भी नए अपडेट किए गए हैं, जिससे यूजर्स स्वाइप करते ही ब्रांड से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इसके साथ ही कैटलॉग प्रोडक्ट वीडियो अब कैरोसेल-स्टाइल एड्स में दिखाई देंगी. इसके अलावा क्रिएटिव इंसाइट्स टूल भी शामिल किया गया है जो एडवरटाइजर्स को एड्स मैनेजर में अपने एड की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने और जरूरत पड़ने पर सुधार करने में मदद करेगा.
एडवरटाइजर्स के लिए अब रिलेटेड मीडिया फीचर भी उपलब्ध है. यह टूल सेलर को अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस सुधारने और नए कस्टमर को आकर्षित करने में मदद करता है. इसके अलावा, मेटा ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए ईमेल साइन-अप ऑफर भी पेश किया है. इस ऑफर की मदद से सेलर अपने कस्टमर प्रमोशन्स को आसानी से हाइलाइट कर सकेंगे, जिससे उनका बिजनेस और सेल दोनों बढ़ाने में मदद मिलेगी.
