फेस्टिवल सेल धमाका...₹40,000 से कम में लैपटॉप खरीदने का गोल्डन चांस, Top Brands पर मिल रहा बंपर ऑफर!

Festival Sale Laptop Offers: त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गया है देश की सबसे बड़ी सेल का दौर! अगर आप भी काफी समय से एक अच्छा और नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं लेकिन बजट आड़े आ रहा था तो अब आपके लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon की Great Indian Festival पर इस समय बंपर ऑफर्स चल रह रहे हैं. जिसमें HP, Dell, Acer, ASUS और Lenovo जैसे टॉप ब्रांड्स अपने दमदार लैपटॉप्स पर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं. यकीन मानिए, अब आप अपने सपनों का लैपटॉप 40,000 रुपये से भी कम कीमत में घर ला सकते हैं. ये डील्स लिमिटेड टाइम के लिए है तो बिलकुल भी देर न करें!

अमेजन की इस सेल में Acer, Dell और HP जैसे प्रमुख ब्रांड्स के लैपटॉप्स पर भारी डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है. जिसमें आपको 13th Gen Intel Core i3 या Ryzen 5 प्रोसेसर और 16 GB तक RAM और 512 GB की स्टोरेज वाले लैपटॉप्स कम कीमत में मिल सकते हैं. इसके साथ ही इस सेल में कस्टमर्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक का डिस्काउंट अलग से मिल सकता है. इसके अलावा Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर पांच प्रतिशत का कैशबैक भी मिल सकता है. इतना ही नहीं इस सेल में कस्टमर्स के लिए नो-कॉस्ट EMI के साथ ही एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

Acer Aspire Lite (AMD Ryzen 3)

अगर आप कम कीमत में एक प्रीमियम लुक वाला स्लिम और हल्का लैपटॉप खोज रहे हैं तो Acer आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. कंपनी ने Acer Aspire Lite (AL15-41) लॉन्च किया है जो AMD Ryzen 3 5300U प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB SSD जैसी दमदार खूबियों के साथ आता है. सिर्फ 1.59 KG वजन और मेटल बॉडी के साथ आता है. बात करें इसकी कीमत की तो फेस्टिव सेल में मात्र 26,990 रुपये में मिल रहा है वहीं इसकी नार्मल दिनों में कीमत 46,990 होती है. यह लैपटॉप स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए इसे परफेक्ट चॉइस बन सकता है.

HP 15 (Intel Core i3)

HP के लैपटॉप पर भी अमेजन फेस्टिव सेल में बंपर ऑफर चल रहा है HP 15 (fd0573TU) लैपटॉप जो 13th Gen Intel Core i3-1315U प्रोसेसर, 12GB DDR4 RAM और 512GB SSD स्टोरेज के साथ आता है अपनी फास्ट परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग के लिए जाना जाता है. इसमें 15.6 इंच (39.6cm) का FHD डिस्प्ले है जो एंटी-ग्लेयर और माइक्रो-एज डिजाइन के साथ बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है. इस फेस्टिव सीजन में इसकी कीमत मात्र 36,990 रुपये हैं वहीं बाकी दिनों में इसकी कीमत 53,999 होती है.

Dell Vostro (Intel Core i3)

Amazon की Great Indian Festival सेल में Dell Vostro लैपटॉप पर भी धांसू ऑफर मिल रहे हैं. 13th Gen Intel Core i3-1305U प्रोसेसर और 16GB DDR4 RAM के साथ यह लैपटॉप प्रोफेशनल्स के साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है. इस ऑफर में इसकी कीमत 34,990 है वहीं नार्मल दिनों में 53,990 रुपये में यह लैपटॉप मिलता है. इसमें 512GB SSD स्टोरेज मिलता है जो फास्ट बूट टाइम और स्मूद मल्टीटास्किंग प्रदान करता है.

इसका 15.6 इंच (39.6cm) FHD नैरो बॉर्डर डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है, जो शानदार विज़ुअल एक्सपीरियंस प्रदान करता है. साथ ही, इसमें Intel UHD Graphics दिए गए हैं, जो डेलीयूज और एंटरटेनमेंट के लिए इस बेस्ट ऑप्शन बनाता है.

