1 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर! जानिए कैसे रिकॉर्ड स्पीड से आपके घर तक सामान पहुंचाता है Flipkart

Advertisement

Flipkart  Delivery Process: फेस्टिव सीजन का जादू इस बार भी जमकर चल रहा है और Flipkart पर शॉपिंग का क्रेज नए रिकॉर्ड बना रहा है! आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन यहां 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं. सोचिए इतने बड़े पैमाने पर जब लाखों प्रोडक्ट्स अलग-अलग शहरों और कस्बों तक भेजे जाते हैं, तो डिलीवरी समय पर और बिना गलती कैसे होती है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:29 AM IST
Flipkart  Delivery Process: इस फेस्टिव सीजन में Big Billion Days यानी BBD की रौनक पूरे देशभर में देखने को मिल रही है. बहुत से लोग डिस्काउंट के साथ स्मार्टफोन्स से लेकर अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे हैं. हर बार जब आप Flipkart पर “Buy Now” दबाते हैं, तो शायद ही आपको एहसास होकि आपके ऑर्डर की पूरी यात्रा कैसे होती है. समय पर आपके पास तक सामान पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे, एक अद्भुत तकनीकी दुनिया काम कर रही होती है जो आपके पसंदीदा प्रोडक्ट को स्टॉक से लेकर पैकेजिंग, शिपिंग और डिलीवरी तक के हर स्टेप को ऑटोमेट करती है. आइए आज के इस आर्टिकल में हम जानने हैं कि कैसे Flipkart की आपके ऑर्डर को बिना देर किए रिकॉर्ड स्पीड से आपके दरवाजे तक पहुंचाता है

हर दिन आते हैं 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर  

आपको जानकर हैरानी होगी कि फेस्टिव सीजन में फ्लिपकार्ट के पास हर दिन 1 करोड़े से ज्यादा आर्डर आते हैं. बीते साल फेस्टिव सीजन में Flipkart पर रिकॉर्ड 7.2 अरब यानी 720 करोड़ विजिट्स रिकार्ड किए गए थे. इतनी बडी संख्या में हर दिन ऑर्डर संभालना सामान्य बात नहीं है. इसमें भी चुनौती ये है कि किसी भी कस्टमर तक कोई भी खराब आर्डर न पहुंचे. यहां पर तकनीक अपना कमाल दिखाती है. Flipkart का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तुरंत यह तय करता है कि आपका ऑर्डर किस वेयरहाउस से लिया जाएगा और आपके पास पहुंचने के लिए कौन सा रूट बेस्ट होगा. यही कारण है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने सिर्फ 2.3 घंटे में सबसे तेज डिलीवरी कर दिखाया और औसत टॉप 10 फास्टेस्ट डिलीवरी 2.5 घंटे में पूरी हुई.

Fulfilment Centre के अंदर का नराजा बिलकुल अलग होगा है. वेयरहाउस में हजारों स्कैनर, ऑटोमैटेड कन्वेयर बेल्ट और सॉफ्टवेयर एल्गोरिद्म एक साथ रन करत  हैं. जैसे ही ऑर्डर मिलता है, स्क्रीन पर पिकिंग लिस्ट तैयार हो जाती है और एम्पलाई या रोबोट कुछ ही सेकंड में सही शेल्फ से प्रोडक्ट उठा लेते हैं. बारकोड स्कैनिंग से उसकी पहचान की जाती है. 

आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस

इनबाउंड (डॉक पर आगमन)

सेलर्स/सप्लायर्स की कंसाइन्मेंट फूलफिलमेंट सेंटर के डॉक पर उतरती है. इनबाउंड वाहनों और कंसाइन्मेंट डिटेल्स का अलर्ट पहले से डॉक मैनेजमेंट सिस्टम को चला जाता है.

क्वालिटी चेक 

इसके बाद सभी आइटम की क्वालिटी को चेक किया जाता है कहीं वो डैमेज न हों.

रिसीविंग (WID जेनरेशन)

क्वालिटी चेक  के बाद सभी प्रोडक्ट को वेयरहाउस आईडी दिया जाता है जिससे नेटवर्क में एंड-टू-एंड ट्रैकिंग और रीयल-टाइम इन्वेंट्री विजिबिलिटी बनी रहे.

स्टोरेज/पुट-अवे

रिसीविंग से आइटम्स टोट्स में स्टोरेज एरिया में रख दिए जाते हैं.  कन्वेयर टोट-बारकोड स्कैन कर सही लोकेशन तक ऑटो-रूट करता है. डिमांड सेंसिंग और इन्वेंट्री प्लेसमेंट के आधार पर जोन तय किया जाता है.

वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम

इसे सप्लाई-चेन का मूल सॉफ्टवेयर तंत्र कहा जाता है जो इनबाउंड से शिपिंग तक के प्रोसेस को चलाता है. यह मशीन-लर्निंग के आधार पर रीयल-टाइम में स्लॉटिंग, पिकिंग और रूटिंग के निर्णय बेहतर बनाती है.

ऑर्डर प्रोसेसिंग

इसके बाद जैसे ही सामान का आर्डर मिलता है वैसे ही पिक-लिस्ट जेनरेट होता है. साथ ही  मल्टी- सिस्टम ऑर्केस्ट्रेशन CVP (स्पीड) को ऑप्टिमाइज़ करते हुए पूरे ऑर्डर को मैनेज किया जाता है.

पिकर्स पिक-लिस्ट के मुताबिक स्टोरेज से आइटम उठाते हैं. सिस्टम स्पीड/एक्यूरेसी/एफ़िशिएंसी के लिए पिकिंग को लगातार ऑप्टिमाइज करता है.

पैकिंग प्रोसेस
पिक किए गए आइटम टोट्स से पैकिंग टेबल तक पहुंचते हैं. पैकेजिंग इस प्रकार की जाती है कि सामान को टूटने से बचाया जा सके. इसके बाद नेटवर्क सिस्टम सबसे उपयुक्त रूट चुनकर शिपिंग लेबल तुरंत जनरेट करता है.

पैक्ड शिपमेंट्स को डेस्टिनेशन पिनकोड पर सॉर्ट किया जाता है; एल्गोरिद्म + क्रॉस-बेल्ट सॉर्टर्स से सबसे छोटा रास्ता चुना जाता है और बैग्स बनते हैं.

बैग्स आउटबाउंड स्टेजिंग एरिया से निर्धारित कट ऑफ समय पर ट्रक या ट्रेन से भेजे जाते हैं.

इस तरह आप तक पहुंचता है आर्डर
ट्रक या ट्रेन से होते है ये ऑर्डर डेस्टिनेशन सिटी के बैग्स लास्ट-माइल हब्स पहुंचते हैं. यहां देशभर के कई हजार हब्स और लाखों विशमास्टर्स को सपोर्ट करने वाले सिस्टम समय पर डिलीवरी पहुंचाते हैं.   

छोटे शहरों में भी फास्ट डिलीवरी
इसके साथ ही फेस्टिव सीजन के लिए Flipkart ने 650 नए डिलीवरी हब भी बनाए हैं. इनमें सिलिगुड़ी, कुंडली और जखुहार जैसे छोटे शहर भी शामिल किए गए हैं. यही नहीं, वाराणसी, रांची और मानेसर जैसे इलाकों में नए लास्ट-माइल हब्स खुले हैं. इन जगहों पर डेटा एनालिटिक्स यह तय करता है कि किस ग्राहक तक कौन-सा डिलीवरी पार्टनर कब पहुंचेगा.

यह तकनीक सिर्फ ऑर्डर तक ही नहीं, बल्कि कस्टमर सर्विस तक फैली हुई है. हर दिन करीब 8 लाख सवाल-जवाब Flipkart के प्लेटफॉर्म पर हल किए जाते हैं कभी एजेंट के जरिए, तो कभी चैटबॉट्स के जरिए. यहां भी AI पैटर्न समझकर पहले से जवाब तैयार करता है.

Gen Z का भी खास ख्याल
Flipkart Gen Z का भी खास ख्याल रखता है. आंकड़े बताते हैं कि हर तीन में से एक ग्राहक 25 साल से कम उम्र का है. फेस्टिव सीजन में जेन जी सोशल मीडिया से प्रभावित होकर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और प्रीमियम शॉपिंग को चुनते हैं, वहीं बाकी समय सस्ती और उपयोगी चीजों को सेलेक्ट करते हैं. इसे समझने के लिए भी डेटा साइंस और AI से मदद ली जाती है.

