boat ने लॉन्च की अपनी AI फीचर्स वाली स्मार्टवॉच, 24 घंटे रखेगी सेहत का ख्याल, कीमत बस इतनी

boAt Chrome Endeavour: अगर आप भी स्मार्टवॉच लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. भारत की लोकप्रिय टेक ब्रांड boAt ने फेस्टिव सीजन में अपनी नई स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी है जो अब AI फीचर्स के साथ आती है. यानी यह स्मार्टवाच और भी स्मार्ट होगी. boAt की यह स्मार्टवॉच हेल्थ, फिटनेस और स्मार्ट नोटिफिकेशन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती है. आइए जानते हैं इसके फीचर्स और कीमत..

boAt ने Chrome Endeavour नाम से नई स्मार्टवॉच लॉन्च कर दिया है. boAt की यह पहली AI-इनेबल्ड स्मार्टवॉच है. नया वियरेबल ब्रांड का AI-ड्रिवन स्मार्टवॉच कैटेगरी में पहला कदम है, जो सिर्फ स्टेप काउंटिंग और नोटिफिकेशन अलर्ट से आगे जाता है.

कीमत भी जान लीजिए

boAt की इस स्मार्टवॉच को कई कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है. इसी हिसाब से अलग-अलग वेरिएंट की कीमत भी अलग-अलग रखी गई है. बात करें ब्लैक और चेरी ब्लॉसम वेरिएंट की कीमत तो इसकी कीमत 3,299 रुपये है. वहीं सबसे प्रीमियम स्टील ब्लैक, मैग्नेटिक ब्लू, फ्यूज़न ब्लू और कोको ब्राउन वॉच की कीमत 3,799 रुपये तय की गई है. यह स्मार्टवॉच आप Amazon.in, Flipkart और boAt की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स से भी खरीद सकते हैं.

boAt Chrome Endeavour के फीचर्स

boAt ने इस वॉच मे1.96-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसमें आपको 550 nits तक की ब्राइटनेस मिल जाती है. स्क्रीन में डाइनैमिक वॉचफेस, वाइब्रेंट विज़ुअल्स और बिल्ट-इन वॉच-फेस स्टूडियो का सपोर्ट मिलता है जिससे आप अपने कस्टम डायल डिजाइन भी कर सकते हैं.

Chrome Endeavour स्मार्टवॉच boAt के एडवांस्ड S1 प्रोसेसर पर काम करती है, जो पिछले जनरेशन मॉडलों की तुलना में 1.5x तेज बनाया गया है. ये AI-बेस्ड फीचर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड कस्टम इंटरफेस के साथ आती है. वॉच में एक AI कोच है जो स्लीप पैटर्न, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ मैट्रिक्स का एनालिसिस करके पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान और लाइफस्टाइल सजेशन्स देता है. यानी अब AI आपकी हेल्थ पर भी नजर रखेगा.

boAt की नई स्मार्टवॉच में स्पेशल AI फीचर्स शामिल किए गए हैं. इसमें Morning Digest फीचर यूजर को उनकी नींद की क्वालिटी, अपकमिंग एक्टिविटीज और जरूरी हेल्थ अलर्ट की जानकारी देगा. वहीं Sundown Recap डेली प्रोग्रेस का रिव्यू करता है. साथ ही स्मार्टवॉच हर दिन यूजर के एनर्जी लेवल को महसूस करके उनके लिए एक Spirit Animal अवतार भी तैयार करती है.

Chrome Endeavour स्मार्टवॉच में हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO₂ ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस, स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग, HRV और VO₂ Max एस्टीमेशन को सपोर्ट करने वाले फीचर्स मौजूद हैं. इसमें एडवांस हाई-प्रिसिजन सेंसर और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हेल्थ ट्रेंड्स की गहराई से जानकारी मिलती है. इसके साथ ही स्मार्टवॉच में ऑटो एक्टिविटी डिटेक्शन भी है, जो वर्कआउट को बिना मैन्युअल इनपुट के अपने आप रिकॉर्ड कर देता है.

