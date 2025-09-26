Swiggy ने ट्रेन फूड डिलीवरी को बनाया और आसान, अब व्रत वालों को भी मिलेगी खास सुविधा, कमजोर नेटवर्क में भी कर पाएंगे ऑर्डर

Swiggy Train Food Delivery: त्योहारों के मौसम में रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है. अब रेल से सफर करने के दौरान आप अपनी सीट पर मनपसंद खाना मंगा कर खा सकते हैं. फेस्टिव सीजन में Swiggy ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है. कंपनी ने अपने नए अपडेट के साथ ट्रेन यात्रियों के लिए खाना ऑर्डर करने की प्रक्रिया और भी आसान बना दी है. नई सुविधाओं के जरिए यात्री सफर के दौरान बिना किसी झंझट के पसंदीदा खाना अपने सीट पर मंगवा सकेंगे.

अभी तक Swiggy सिर्फ शहरों में फूड डिलीवरी किया करता था, लेकिन अब स्विगी ने अपनी सर्विस में बड़ा बदलाव कर दिया है. स्विगी ने अपनी Food on Train सेवा में कुछ नए और शानदार बदलाव किए हैं. ये बदलाव रेल यात्रियों को ध्यान में रखकर किए गए हैं जिससे वो यात्रा के दौरान भी अपने मनपसंद खाना का स्वाद ले सकें.

लोकल स्वाद का भी मिलेगा मजा

अब ट्रेन से सफर करने के दौरान यात्रियों को हर शहर का फेमस और स्पेशल स्वाद उनकी सीट पर ही मिलेगा. Swiggy ने City Best नाम का नया फीचर शुरू किया है, जिसके तहत जिस स्टेशन पर ट्रेन पहुंचेगी, वहां की स्पेशल डिशेस ऐप पर दिखाई देंगी. मतलब आगरा का पेठा, लखनऊ के कबाब या जयपुर की गट्टे की सब्जी या इंदौर का पोहा सब कुछ अब ट्रेन में सीधे आपकी सीट पर पहुंचेगा. इस तरह यात्रियों को बिना स्टेशन उतरे ही लोकल फूड का मजा ले पाएंगे.

व्रत वालों के लिए भी स्पेशल सुविधा

ट्रेन यात्रा के दौरान खाने की परेशानी को दूर करने के लिए Swiggy ने नया समाधान निकाला है. कंपनी ने Easy Eats सेक्शन नाम से नया सेगमेंट लॉन्च किया है, जिसमें ऐसे फूड शामिल हैं जो तुरंत पैक होकर आसानी से खाए जा सकें. इसके साथ ही यात्रियों के लिए Pure Veg नाम का नया फीचर भी जोड़ा गया है. इस सेक्शन में केवल Pure Veg खाना मिलेगा, जो खासकर व्रत रखने वालों लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा.

ऑफर भी अलग से मिलेगा

इसके साथ ही कंपनी ने यात्रियों के लिए Offer Zone भी नया फीचर ऐप में जोड़ा है, जिसमें 30 से अधिक ऑफर शामिल हैं और कुछ पर 60% तक की बचत का मौका मिलेगा. यानी अब सफर में स्वादिष्ट खाना खाने के साथ जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही कंपनी ने ऐप को इस तरह अपडेट किया है कि कमजोर नेटवर्क में भी आसानी से फूड ऑर्डर किया जा सके. यह बदलाव खासकर ट्रेन यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.

115 शहरों में शुरू हुई सर्विस

Swiggy ने अपनी नई सर्विस अभी देश के 115 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द इन्हें और जगहों तक बढ़ाने की योजना है. कंपनी का मकसद सिर्फ फूड उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि यात्रियों को सुविधाजनक और शानदार फूड एक्सपीरियंस देना है. अब ट्रेन में सफर करने वाले लोग त्योहारों की भीड़भाड़ के बीच भी बिना किसी परेशानी के अपनी सीट पर ही स्वादिष्ट और भरोसेमंद खाना ऑर्डर कर पाएंगे.

