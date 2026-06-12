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चेहरा बनेगा टिकट, AI करेगा पहचान! FIFA World Cup 2026 में निगरानी कड़ी, सुरक्षा के लिए बिछाया गया हाई-टेक जाल

FIFA World Cup 2026: FIFA World Cup 2026 सिर्फ फुटबॉल का महाकुंभ नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे हाई-टेक स्पोर्ट्स इवेंट भी बनने जा रहा है. फेशियल रिकग्निशन, AI कैमरे, रोबोट डॉग्स और एंटी-ड्रोन सिस्टम की मदद से लाखों फैंस की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है. सबसे खास बात है कि कई शहरों में तो स्टेडियम में जाने के लिए टिकट भी नहीं दिखाना होगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:32 AM IST
चेहरा बनेगा टिकट, AI करेगा पहचान! FIFA World Cup 2026 में निगरानी कड़ी, सुरक्षा के लिए बिछाया गया हाई-टेक जाल

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