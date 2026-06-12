FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो गई है. 23वां FIFA मेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल के 96 साल के इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है. इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 शहरों में इस टूनामेंट का आयोजन होगा, जिसमें 50 लाख से ज्यादा फैंस के जुटने की उम्मीद है. लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ फुटबॉल की नहीं, बल्कि स्टेडियमों में तैनात होने वाली सुपर-एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की भी खूब हो रही है. यह इतिहास का सबसे हाई-टेक और कड़ी निगरानी वाला स्पोर्ट्स इवेंट बनने जा रहा है.
सुरक्षा एजेंसियों ने फैंस पर नजर रखने के लिए फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरा पहचानने वाली टेक्नोलॉजी, AI मॉनिटरिंग टूल्स, रोबोट डॉग्स और एंटी-ड्रोन सिस्टम जैसे एडवांस हथियारों की पूरी फौज तैयार की है.
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, फीफा वर्ल्ड कप को सुरक्षित बनाने के लिए 400 से ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, फेडरल अथॉरिटीज और प्राइवेट सिक्योरिटी फर्में एक साथ मिलकर काम कर रही हैं. स्टेडियम से लेकर फैंस जोन, टीम होटल, ट्रेनिंग ग्राउंड और ट्रांसपोर्ट रूट्स तक हर जगह सुरक्षा काफी सख्त है.
इसके साथ ही स्टेडियम के आसपास ड्रोन पर पूरी तरह से रोक लगी है. इसके लिए एक खास ड्रोन-डिटेक्शन नेटवर्क तैयार किया गया है, जो किसी भी इनलीगल ड्रोन के सिग्नल को पकड़कर उसके ऑपरेटर की जानकारी निकाल लेगा. अमेरिका ने सिर्फ एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए 250 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं. मैच के दिन स्टेडियम के 3.5 मील के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर सख्त मनाही होगी.
बोस्टन, मियामी और अटलांटा जैसे शहरों के स्टेडियमों में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम तैयार किया गया है. इस सिस्टम की सहायता से फैंस बिना टिकट दिखाए सिर्फ अपना चेहरा स्कैन कर स्टेडियम में एंट्री कर सकेंगे, साथ ही साथ कैशलेस शॉपिंग भी कर पाएंगे. इसके साथ ही संदिग्धों पर नजर बनाए रखने के लिए AI कैमरों का मदद लिया जाएगा.
ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स और स्टेडियम एरिया में कैमरे से लैस AI रोबोट डॉग्स की भी तैनाती होगी. ये रोबोटिक डॉग्स भीड़भाड़ वाले इलाकों में घूमकर लाइव वीडियो फीड सुरक्षा टीम के पास भेजते रहेंगे.
फीफा के टेक्नोलॉजी पार्टनर लेनोवो ने एक इंटेलिजेंट कमांड सेंटर भी बनाया है. यह सिस्टम स्टेडियमों का डिजिटल ट्विन यानी एक वर्चुअल 3D मॉडल बनाकर रियल-टाइम में भीड़ की मूवमेंट को ट्रैक करेगा, जिससे कहीं भी ज्यादा भीड़ न हो और न ही कहीं पर भगदड़ जैसी स्थिति न बन सके.
फिलाडेल्फिया में सुरक्षा अधिकारी ऐसे बॉडी कैमरों का प्रयोग करेंगे जो 50 से ज्यादा भाषाओं को तुरंत ट्रांसलेट कर सकता है. इससे दुनिया भर से आने वाले फैंस से बात करने में आसानी होगी.
अधिकारियों के मुताबिक, इस कड़े सुरक्षा चक्र का मकसद सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि आतंकवाद, साइबर अटैक और टिकटों की धोखाधड़ी को पूरी तरह से रोकना है. एजेंसियां इस बात के लिए भी अलर्ट हैं कि हैकर्स टिकटिंग सिस्टम, क्यूआर कोड, स्टेडियम की स्क्रीन या ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट न कर सकें.