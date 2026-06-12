FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो गई है. 23वां FIFA मेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल के 96 साल के इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है. इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 शहरों में इस टूनामेंट का आयोजन होगा, जिसमें 50 लाख से ज्यादा फैंस के जुटने की उम्मीद है. लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ फुटबॉल की नहीं, बल्कि स्टेडियमों में तैनात होने वाली सुपर-एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की भी खूब हो रही है. यह इतिहास का सबसे हाई-टेक और कड़ी निगरानी वाला स्पोर्ट्स इवेंट बनने जा रहा है.