/FIFA World Cup 2026: कभी ऑक्टोपस की जान के पीछे पड़े थे लोग, अब ChatGPT और DeepSeek तय करेंगे फुटबॉल का सिकंदर

FIFA World Cup predictions: फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन होगा, यह जानना हमेशा से ही रोमांचक रहा है. पिछले 18 सालों में इस भविष्यवाणी का तरीका जमीन से आसमान तक बदल चुका है. साल 2010 में जहां पूरी दुनिया जर्मनी के एक ऑक्टोपस 'पॉल' के इशारों पर नाचती थी, वहीं आज लोग स्मार्टफोन और सुपरकंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं. अब ऑक्टोपस के खाने वाले जार की जगह एआई प्रॉम्प्ट्स (AI Prompts) ने ले ली है और फुटबॉल का यह खेल अब पूरी तरह हाईटेक हो चुका है.
साल 2008 से 2010 के बीच जर्मनी का 'पॉल' नाम का ऑक्टोपस दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल पंडित बन गया था. वह दो देशों के झंडे वाले डिब्बों में से किसी एक को चुनकर विजेता बताता था. उसने कई बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियां कीं. उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसे 'पश्चिमी पतन का प्रतीक' घोषित कर दिया था. जब उसने अर्जेंटीना की हार की भविष्यवाणी की, तो एक शेफ ने उसे भूनकर खाने की धमकी दे दी थी. यहां तक कि स्पेन के प्रधानमंत्री ने उसे सरकारी सुरक्षा देने की बात कह दी थी. साल 2010 के अंत में पॉल की मौत हो गई, लेकिन वह इतिहास रच गया.
समय बदला और आज 16 साल बाद कोई एक्वेरियम की तरफ नहीं देखता. अब लोग डेटा और कोडिंग पर भरोसा करते हैं. अमेरिकी मीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट (Copilot) का इस्तेमाल करके विजेता का अनुमान लगाना शुरू किया है. हालांकि शुरुआत में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को लाइव स्पोर्ट्स डेटा के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आई, लेकिन सही प्रॉम्प्ट्स मिलते ही कोपायलट ने फ्रांस, ब्राजील और मोरक्को जैसी टीमों को लेकर बड़ी भविष्यवाणियां कर दीं.
आज के एआई डेवलपर्स ने साबित कर दिया है कि एक कंप्यूटर का दिमाग आठ पैर वाले जीव से कहीं ज्यादा स्मार्ट है. आर्टिफिशियल कॉर्नर के फ्रैंक एंड्राडे ने क्लाउड (Claude AI) का इस्तेमाल करके 49,000 पुराने मैचों का विश्लेषण किया. इसमें उन्होंने 'एलो स्कोर' तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि स्पेन के जीतने की संभावना 27% और अर्जेंटीना की 21% है. एआई ने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए 50,000 बार टेस्ट रन किया, जिससे सटीकता 52% से ज्यादा पाई गई.
वही एक्शननेटवर्क डॉट कॉम नाम की वेबसाइट ने फ्रांस को विजेता चुना है. इसके लिए उन्होंने 25 अलग-अलग पैमानों पर 1200 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स का अध्ययन किया. इसमें टीम के खिलाड़ियों का मौजूदा फॉर्म, वर्ल्ड कप का इतिहास, कोच का प्रोफाइल और पूरी टीम की मार्केट वैल्यू शामिल थी. उदाहरण के लिए फ्रांस की टीम की कुल मार्केट वैल्यू 1.48 अरब यूरो आंकी गई है. इसके अलावा ऑप्टा (Opta AI) और चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसी एआई मशीनें भी फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल को सबसे मजबूत मान रही हैं.
भविष्यवाणी के इस खेल को चीन ने एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है. चीनी टेक कंपनी लेनोवो (Lenovo) और मिगु ने मिलकर एक अनोखा इवेंट प्लान किया है. इसमें लेनोवो का 'तियानक्सी एआई एजेंट' चीन के 12 बड़े एआई मॉडल्स (जैसे DeepSeek, Kimi, ERNIE Bot और Qwen) को एक साथ ला रहा है. ये सभी एआई मॉडल्स असली फुटबॉल फैंस के साथ मैच की भविष्यवाणी करने का मुकाबला करेंगे. साफ है कि अब भविष्यवाणी सिर्फ बैकग्राउंड टूल नहीं, बल्कि खेल का मजा बढ़ाने का एक जरिया बन चुकी है. अंत में यही कहा जा सकता है कि मशीनों ने ऑक्टोपस को हरा दिया है.