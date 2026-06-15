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FIFA World Cup 2026: मैच से पहले क्यों चार्ज की जा रही है फुटबॉल? अंदर लगी चिप फट से पकड़ लेगी खिलाड़ियों की हर चालाकी

FIFA World Cup 2026 की ऑफिशियल मैच बॉल Trionda अपनी एडवांस AI चिप और अनोखी चार्जिंग टेक्नोलॉजी के कारण चर्चा में है. जानिए यह हाई-टेक फुटबॉल कैसे रेफरी की मदद करती है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 15, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:58 AM IST
FIFA World Cup 2026: मैच से पहले क्यों चार्ज की जा रही है फुटबॉल? अंदर लगी चिप फट से पकड़ लेगी खिलाड़ियों की हर चालाकी
Image Credit: Adidas ने इस बार &#039;Trionda&#039; नाम की एक बेहद ही खास और हाई-टेक ऑफिशियल मैच बॉल तैयार की है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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