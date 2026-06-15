फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. नॉर्थ अमेरिका में खेले जा रहे इस महाकुंभ में सिर्फ स्टार खिलाड़ियों के खेल पर ही नहीं, बल्कि मैदान पर इस्तेमाल हो रही फुटबॉल पर भी सबकी नजरें टिकी हैं. एडिडास (Adidas) कंपनी ने इस बार 'Trionda' नाम की एक बेहद ही खास और हाई-टेक ऑफिशियल मैच बॉल तैयार की है.
यह कोई साधारण फुटबॉल नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसके अंदर एक कंप्यूटर चिप फिट है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मोबाइल फोन की तरह इस फुटबॉल को भी मैच से पहले चार्ज करना पड़ता है. आइए जानते हैं इस अनोखी फुटबॉल के अंदर छिपे उन राज के बारे में जो इस वर्ल्ड कप को पूरी तरह बदलने वाले हैं.
'Trionda' एक स्पैनिश शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है "तीन लहरें". यह नाम इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे तीन देशों - कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की एकता को दर्शाता है. इस फुटबॉल का बाहरी डिजाइन जितना खूबसूरत है, इसके अंदर की तकनीक उतनी ही हैरान करने वाली है. इससे पहले जिन फुटबॉल में ट्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, उनमें सेंसर को गेंद के ठीक बीच में तारों के सहारे लटकाया जाता था. लेकिन इस बार एडिडास ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया है.
ट्रिओन्डा के अंदर एडिडास ने एक नया साइड-माउंटेड चिप सिस्टम पेश किया है. इसका मतलब है कि ट्रैकिंग सेंसर अब गेंद के बीच में नहीं, बल्कि उसके चार मुख्य पैनलों में से एक के अंदर फिट है. फुटबॉल के जानकार जानते हैं कि अगर गेंद के किसी एक तरफ वजन ज्यादा हो, तो वह हवा में अजीब तरह से घूम सकती है. इस समस्या को दूर करने के लिए इंजीनियरों ने बाकी के तीन पैनलों में काउंटर-बैलेंस (वजन को संतुलित करने का सिस्टम) लगाया है. यही वजह है कि जब खिलाड़ी इस पर किक मारते हैं, तो यह हवा में पूरी तरह स्थिर रहती है.
इस फुटबॉल की सबसे अजीब और अनोखी बात यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और बैटरी लगी हुई है. इसी वजह से हर एक ट्रिओन्डा बॉल को मैदान पर ले जाने से पहले स्मार्टफोन की तरह पूरी तरह चार्ज करना पड़ता है. बिना चार्ज किए इस गेंद के अंदर का सेंसर काम नहीं कर सकता है.
इस फुटबॉल के दिल में टेक फर्म 'Kinexon' के साथ मिलकर बनाया गया एक 500Hz IMU मोशन सेंसर चिप लगा है. यह सेंसर एक सेकंड में 500 बार गेंद की हलचल को मापता है. यह गेंद की स्पीड, स्पिन और दिशा का सारा डेटा तुरंत वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) सिस्टम को भेजता है. इससे रेफरी को दो बड़े फायदे होते हैं:
- तेज ऑफसाइड कॉल: यह सेंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कैमरों की मदद से एक सेकंड के हजारवें हिस्से (मिलीसेकंड) में पहचान लेता है कि गेंद को कब किक मारी गई थी. इससे ऑफसाइड का फैसला तुरंत हो जाता है.
- टच की सटीक पहचान: यह सेंसर तुरंत पकड़ लेता है कि गेंद को किस खिलाड़ी ने और कब छुआ है. इससे हैंडबॉल या गेंद बाउंड्री से बाहर जाने से पहले किसने छुई, इसका विवाद तुरंत सुलझ जाता है.
तकनीक के अलावा इस फुटबॉल के बाहरी हिस्से पर भी काफी काम किया गया है. यह गेंद केवल चार पैनलों से मिलकर बनी है जो आपस में मिलकर केंद्र में एक त्रिकोण बनाते हैं. इन्हें थर्मल बॉन्डिंग (गर्मी से जोड़ने की तकनीक) के जरिए जोड़ा गया है, जिससे बारिश के मौसम में भी यह गेंद पानी नहीं सोखती है. इसके गहरे सीम (जोड़) हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं, जिससे गेंद हवा में लहराती नहीं है. इसके ऊपर बनी खास पॉलीयूरेथेन स्किन और उभरे हुए आइकॉन खिलाड़ियों को गीले मैदान पर भी बेहतरीन ग्रिप देते हैं.