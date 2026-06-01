FIFA World Cup 2026 के नाम पर खाली हो सकता है बैंक अकाउंट, FBI ने जारी की फर्जी वेबसाइटों की लिस्ट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले FBI ने फुटबॉल फैंस के लिए एक बेहद जरूरी चेतावनी जारी की है. टिकट और नौकरी के नाम पर पर्सनल डेटा चुराने वाली 4,300 से ज्यादा फर्जी फीफा वेबसाइटों की लिस्ट और उनसे बचने के तरीके यहां जानें.
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साल 2026 के फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) को लेकर दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के बीच जबरदस्त रोमांच देखा जा रहा है. लोग मैचों की टिकटें खरीदने और इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं. लेकिन फैंस की इसी दीवानगी का फायदा उठाने के लिए साइबर अपराधी भी एक्टिव हो चुके हैं. अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई (FBI) ने फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है. शातिर हैकर्स ने हूबहू फीफा जैसी दिखने वाली हजारों फर्जी वेबसाइटें बना ली हैं, जो न सिर्फ नकली टिकटें बेच रही हैं बल्कि लोगों का पर्सनल और बैंक डेटा भी चुरा रही हैं. अगर आप भी वर्ल्ड कप मैच देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है.
हाल ही में जारी एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में FBI ने बताया कि साइबर क्रिमिनल्स फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती-जुलती डोमेन नेम वाली साइट्स बना रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी फर्म ग्रुप-आईबी (Group-IB) के मुताबिक अगस्त 2025 से अब तक ऐसी 4,300 से ज्यादा फर्जी वेबसाइटों की पहचान की जा चुकी है. हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 300 से अधिक वेबसाइट्स को एक चीनी भाषा बोलने वाला स्कैमर ग्रुप चला रहा है. ये वेबसाइट्स दिखने में इतनी असली लगती हैं कि कोई भी आम इंसान आसानी से झांसे में आ जाए.
इस पूरे स्कैम के पीछे हैकर्स एक खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे 'टाइपो स्क्वाटिंग' (Typo Squatting) कहा जाता है. इसमें हैकर्स असली वेबसाइट की स्पेलिंग में मामूली बदलाव करके नया डोमेन रजिस्टर करते हैं. उदाहरण के लिए, फीफा की असली वेबसाइट का एड्रेस fifa.com है, लेकिन ठगों ने fifa-com[.]com, filfa[.]org या jobs-fifa[.]com जैसी साइट्स बना रखी हैं. जब इंटरनेट यूजर्स गलती से स्पेलिंग टाइप करने में चूक करते हैं, तो वे सीधे इन फर्जी साइट्स पर पहुंच जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं.
जांच एजेंसी ने दर्जनों ऐसी फर्जी साइट्स की लिस्ट साझा की है जिनसे फैंस को दूर रहने की हिदायत दी गई है. इस लिस्ट में प्रमुख रूप से:
fifa[.]cab, fifa[.]pink, fifa[.]blue, fifa[.]pub, FIFA[.]city
fifa-online[.]com, fifa-2026[.]xyz, jobs-fifa[.]com
fifa-ticket[.]live, fifastore.us[.]com, fifaworldcup26[.]sal
worldcup2026-tickets.com[.]mx, ww-fifa[.]com, fifa-com[.]services
ये सभी साइट्स टिकट बेचने, फीफा में नौकरी दिलाने या लकी ड्रा के नाम पर लोगों को फेसबुक विज्ञापनों के जरिए निशाना बना रही हैं.
FBI ने फैंस को सलाह दी है कि जब भी वे इंटरनेट पर वर्ल्ड कप से जुड़ी जानकारी या टिकट सर्च करें, तो सर्च इंजन के नतीजों में सबसे ऊपर दिखने वाले 'Sponsored' (विज्ञापित) लिंक्स पर क्लिक न करें. स्कैमर्स पैसे देकर अपने फर्जी लिंक्स को गूगल सर्च में ऊपर रैंक करवा लेते हैं. सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में सीधे fifa.com टाइप करें और उसे बुकमार्क कर लें ताकि बार-बार सर्च करने की जरूरत न पड़े.
यदि कोई व्यक्ति इन नकली वेबसाइटों के जाल में फंस जाता है या उसे किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान होता है, तो उसे तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए. अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक पीड़ितों को तुरंत FBI के इंटरनेट क्राइम कम्प्लेंट सेंटर (IC3) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए. शिकायत करते समय फर्जी वेबसाइट का नाम, अपनी दी गई जानकारी और पेमेंट की डिटेल्स जरूर शेयर करें ताकि इन अपराधियों पर समय रहते शिकंजा कसा जा सके.
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