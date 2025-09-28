Advertisement
सावधान! वर्ल्ड कप 2026 की टिकट बुकिंग से पहले हैकर्स का 'साइबर अटैक', नकली डोमेन से हो रही ठगी

FIFA Ticket Booking Scam: साल 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का जोश अभी से हाई है. फैंस की इसी दीवानगी का फायदा उठाने के लिए साइबर अपराधियों ने एक बड़ा जाल बिछाना शुरू कर दिया है. वर्ल्ड कप शुरू होने से बहुत पहले ही 4,300 से ज्यादा फर्जी डोमेन रजिस्टर किए जा चुके हैं जो फीफा और होस्ट शहरों की वेबसाइट्स की नकल कर रहे हैं. ऐसे में टिकट बुकिंग में छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण हो सकती है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 28, 2025, 07:40 AM IST
FIFA Ticket Booking Scam: साल 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का खुमार अभी से फैंस पर छाने लगा है. फीफा वर्ल्ड कप को लेकर फैंस की दीवानगी दुनियाभर में साफ दिखाई देती है. फैंस वर्ल्ड कप के लिए टिकट बुकिंग से लेकर टीमों और मैच शेड्यूल तक हर अपडेट पर नजर बनाए रखते हैं. 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है. फैंस के उत्साह का फायदा उठाने के लिए इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले साइबर अपराधियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है. वर्ल्ड कप के सालों पहले से ही साइबर अपराधियों ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया. फेक वेबसाइट, टिकट स्कैम और फिशिंग ईमेल के जरिए हैकर्स लोगों की जेब पर हमला बोल रहे हैं. हजारों नकली डोमेन नाम बनाकर इन्हें असली जैसा दिखाया जा रहा है जिससे फैंस को आसानी से ठगी का शिकार बनाया जा सके.

फेक डोमेन से लोगों को बना रहे शिकार
साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि फीफा वर्ल्ड कप के नाम पर हजारों फर्जी वेबसाइट्स, फिशिंग स्कैम और टिकट स्कैम की मानों बाढ़ आ गई है. इनका मकसद फैंस के पैसे, निजी जानकारी और डिजिटल एक्सेस को चुराना है. चेक प्वाइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4,300 से ज्यादा नए डोमेन रजिस्टर किए गए हैं जो फीफा, वर्ल्ड कप और होस्ट शहरों जैसे डलास, मियामी, टोरंटो और मैक्सिको सिटी की नकल कर रहे हैं. इनमें से ज्यादातर डोमेन को एक साथ और बड़ी प्लानिंग के साथ बनाया गया है. इसके लिए GoDaddy, Namecheap, Dynadot और Gname जैसे बड़े रजिस्ट्रार का सहारा लिया गया है.

सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ फेक साइट्स तो 2030 और 2034 के टूर्नामेंट्स का भी जिक्र कर रही हैं. इसे डोमेन एजिंग कहा जाता है, जिसका मकसद लंबे समय में भरोसा बनाए रखने के लिए किया जाता है.

फीफा की टिकटिंग टाइमलाइन से जुड़ा है हमले का समय
इन साइबर हमलों का समय हैरान कर देने वाला है क्योंकि यह फीफा की आफिशयल टिकटिंग प्रोसेस से पूरी तरह मैच करता है. आपको बता दें कि फीफा की पहली टिकट प्रीसेल 9 से 19 सितंबर तक चली. परिणामों की घोषणा कल यानी 29 सितंबर को होगी और टिकटों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी.

यह समय साइबर अपराधियों के लिए भी सही है क्योंकि इन दिनों फैंस सबसे ज्यादा टिकट बुक करना चाहते हैं. ऐसे में फर्जी टिकट कन्फर्मेशन, धोखे वाले क्यू पोर्टल या फीफा की नकल करने वाले ईमेल बनाकर आसानी से उनके साथ ठगी की जा रही है.

धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या करें?

अगर आप भी फीफी वर्ल्ड कप 2026 की टिकट बुक करने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखे.

टिकट केवल फीफा के ऑफिशियल साइट से ही बुक करें.

टिकट बुक करने से पहले वेबसाइट के URL को ध्यान से देखें. उसमें स्पेलिंग की गलती, असामान्य डोमेन एंडिंग (.com की जगह .co, .net, ) या दूसरी गड़बड़ियों पर ध्यान दें.

जल्दी एक्सेस या वीआईपी टिकट से जुड़े आने वाले ईमेल को इग्नोर करें.

सोशल मीडिया पर आए लिंक पर भरोसा न करें.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

FIFA World Cup 2026FIFA Ticket Booking Scamcyber fraud

