Census 2027: 'सरकारी बाबू' के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, मोबाइल से पूरी करें अपनी जनगणना! ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Digital Census India 2027: भारत के प्रशासनिक इतिहास में अब एक नया और डिजिटल अध्याय जुड़ने जा रहा है. भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना का बिगुल बज गया है. भारत सरकार ने डिजिटल जनगणना के लिए Self-Enumeration Portal भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी सहायता से आप अपने घर से ही अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं. खास बात यह है कि यह सुविधा आपको 16 अलग-अलग भाषाओं में मिलेगी. यानी अब आपको एन्यूमरेटर के घर आने का इंतजार नहीं करना होगा और न ही गलत डिटेल्स होने का खतरा होगा.

क्या होती है जनगणना?

देश में रहने वाले व्यक्ति की आधिकारिक रूप से गिनती जनगणना के माध्यम से ही होती है. इसमें उम्र, रोजगार, घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति के साथ-साथ शिक्षा समेत दूसरी जानकारी ली जाती है. भारत में हर दस साल में यह प्रक्रिया होती है और इसी डेटा को आधार बनाकर सरकारी योजनाएं बनती हैं. हालांकि कोविड जैसी महामारी के कारण इस बार जनगणना देरी से हो रही है.



दो चरणों में होगी जनगणना

इस बार होने वाली जनगणना दो चरणों में होगी, जिससे बड़े स्तर पर होने वाली इस प्रक्रिया को ज्यादा ऑर्गनाइज और एक्यूरेट बनाया जा सके.

पहचा चरण

इसमें घरों से जुड़ी डिटेल्स जैसे- मकान, सुविधाएं और एसेट्स जुटाए जाएंगे. पहला चरण अप्रैल–सितंबर 2026 के बीच हो सकता है.

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दूसरा चरण

इसमें लोगों की पर्सन डिटेल्स जैसे नाम, उम्र, धर्म, शिक्षा और पेशा दर्ज किया जाएगा. दूसरा चरण फरवरी 2027 में होना प्रस्तावित है.

दो चरणों में जनगणना कराने के पीछे सरकार का तर्क है कि यह तरीका डेटा कलेक्शन को बेहतर बनाता है और गलती की संभावना को कम करता है.

आप खुद ही भर सकेंगे अपनी डिटेल्स

इस जनगणना का सबसे नया फीचर है सेल्फ-इन्यूमरेशन. इस फीचर की सहायता से भारत के नागरिक खुद से ही अपनी डिटेल्स सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे. यह पूरी तरह ऑप्शनल है, साथ ही इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, क्योंकि इससे समय की बचत होती है और डेटा ज्यादा सही रिकार्ड होता है.

कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन?

अगर आप भी जनगणना 2027 में अपनी डिटेल खुद भरना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://se.census.gov.in/ पर जाना होगा और लॉगिन करना होगा.

अब यहां अपना प्रदेश-केंद्र शासित प्रदेश चुनें और कैप्चा कोड भरें.

परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर डालें. आपके फोन पर एक OTP आएगा, उससे वेरीफाई कर लें.

अब अपनी पसंद की भाषा चुनें.

इतना सब करने के बाद आपके सामने जनगणना फॉर्म में पूछे गए सवाल की लिस्ट आ जाएगी, आप अपनी जानकारी भरें और सबमिट करें.

ID संभाल कर रखें

फार्म सबमिट करने के बाद आपको 11 अंकों की एक Self-Enumeration ID मिल जाएगी. बस इसे संभाल कर रखें और जब गणनाकार आपके घर आएं तो उन्हें यह आईडी दिखा दें.

अपने राज्य का विस्तृत शेड्यूल देखें

सेल्फ-इन्यूमरेशन की खिड़की देश के अलग-अलग राज्य में फील्डवर्क शुरू होने से 15 दिन पहले खुलेगी-

कर्नाटक, ओडिशा, दिल्ली, सिक्किम- 1-15 अप्रैल, 2026

गुजरात- 5-19 अप्रैल, 2026

हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश- 16-20 अप्रैल, 2026

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बिहार- 17 अप्रैल - 1 मई, 2026

महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड- 1-15 मई, 2026

उत्तर प्रदेश- 7-21 मई, 2026

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