Aadhaar Card खो गया? E-ID भी भूल गए हैं तो चिंता न करें! सिर्फ एक कॉल पर ऐसे मिलेगा आपका आधार नंबर

Lost Aadhaar Card: आज के समय में आधार कार्ड हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है. चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, बैंक का काम निपटाना हो या बच्चों का स्कूल एडमिशन हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड कहीं रखकर भूल जाते हैं या फिर खो जाता है. अगर आप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो आप सिर्फ एक फोन कॉल करके अपना आधार नंबर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं. जानते हैं कैसे.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:14 PM IST
Lost Aadhaar Card: भारत में आज के समय में हर सरकारी और जरूरी कामों के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है. स्कूल में एडमीशन से लेकर बड़े से बड़े सरकारी कामों में हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन बहुत बार हमारा आधार कार्ड खो जाता है या हम कहीं रखकर भूल जाते हैं. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हुआ है और आप Enrollment ID यानी EID भूल गए हैं तो बिलकुल भी परेशान होने की बात नहीं है. UIDAI ने इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका शुरू किया है. आप सिर्फ एक फोन नंबर पर कॉल करके अपना आधार नंबर फिर से जान सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

ये रहा पूरा प्रोसेस
इस समस्या को दूर करने के लिए आप सिर्फ एक कॉल, SMS या फिर ऑनलाइन रिक्वेस्ट की सहायता से कुछ ही मिनटों में अपना खोया हुआ आधार नंबर कुछ ही मिनटों में जान सकते हैं. UIDAI की यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है जिनका आधार या खो गया है या फिर मिल नहीं रहा है. UIDAI ने नागरिकों की सुविधा के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 शुरू किया है. आप अपने रजिस्टर्ड नंबर पर कॉल करके अपनी आधार से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.

1947 पर करें कॉल
इसके लिए बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1947 पर कॉल करें, यह UIDAI का टोल-फ्री नंबर है. कॉल लगने के बाद सबसे पहले अपनी भाषा चुनें. फिर मेनू में जाकर “Aadhaar Services” या “Aadhaar Status” वाला ऑप्शन चुनें. इसके बाद आप कस्टमर एजेंट से बात करने का ऑप्शन चुन सकते हैं. एजेंट आपसे आपकी पहचान की पुष्टि के लिए कुछ बेसिक जानकारी मांगेगा जैसे नाम, जन्मतिथि या पिन कोड. जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो एजेंट आपको बताएगा कि कैसे आप अपना Enrollment ID (EID) या Aadhaar Number (UID) फिर से प्राप्त कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यह सेवा 24 घंटे, 7 दिन उपलब्ध है और आप इसे किसी भी मोबाइल नेटवर्क से इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऑनलाइन भी जान सकते हैं आधार नंबर
इसके साथ ही आप UIDAI की ऑफिशियल साइट से भी अपना आधार नंबर या एनरोलमेंट ID जान सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट खोलें: https://uidai.gov.in > अब यहां My Aadhaar पर जाएं और Retrieve Lost or Forgotten UID/EID पर क्लिक करें. अब आपको Aadhaar Number या Enrollment ID  मे से कोई एक चुनना होगा. इसके बाद अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID लिख दें. कैप्चा कोड भरें और Send OTP पर क्लिक कर दें. इतना करते ही आपके नंबर पर OTP आएगा उसे डालकर Verify OTP कर लें. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका Aadhaar नंबर या EID आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

