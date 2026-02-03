बिजली बिल से चाहिए 70% छुटकारा? वैज्ञानिकों ने रेत से बना डाली ऐसी बैटरी, जो कोयले और गैस की कर देगी छुट्टी

दुनिया में ऊर्जा बचाने और प्रदूषण कम करने की दौड़ तेज हो गई है. इसी बीच एक ऐसी टेक्नोलॉजी चर्चा में आई है जो दिखने में साधारण है, लेकिन असर बहुत बड़ा डाल सकती है. अब धीरे-धीरे इसकी चर्चा पूरी दुनीया में हो रही है. फिनलैंड की एक क्लीनटेक स्टार्टअप ने 'रेत' (Sand) का इस्तेमाल करके एक ऐसी बैटरी बनाई है, जो न केवल सस्ती है बल्कि हफ्तों और महीनों तक एनर्जी को बचा कर रख सकती है. इसमें बिजली से पैदा हुई गर्मी को रेत के अंदर जमा कर लिया जाता है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर यही गर्मी फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है. इस टेक्नोलॉजी का पहला बड़ा इस्तेमाल एक शराब बनाने वाली फैक्ट्री में शुरू हुआ है. कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी बिजली संकट का स्थाई समाधान बन सकती है.

कैसे काम करती है यह sand battery तकनीक?

अभी तक आपने लिथियम-आयन बैटरी के बारे में सुना होगा. क्योंकि यह आपके फोन, लैपटाप या अन्य गैजेट में रहती है. लेकिन सैंड बैटरी उनसे बिल्कुल अलग है. यह बिजली को केमिकल के रूप में नहीं, बल्कि गर्मी (Heat) के रूप में स्टोर किया जाता है. जब भी सौर या पवन ऊर्जा से ज्यादा बिजली पैदा होती है, तो उसे एक बड़े इंसुलेटेड स्टील साइलो (बड़ा टैंक) में भरी रेत को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस टेक्नोलॉजी के जरिए रेत को 500 से 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है. रेत की खासियत यह है कि यह गर्मी को बहुत लंबे समय तक अपने अंदर रख सकती है. गर्म होने के बाद इस गर्म रेत को एक विशेष टैंक में जमा कर दिया जाता है. बाद में जब फैक्ट्री को भाप या गर्मी की जरूरत होती है, तो यही गर्म रेत हीट एक्सचेंजर के जरिए एनर्जी छोड़ती है.

यह भी पढ़ें:- स्कैम कॉल्स की अब खैर नहीं! Samsung Galaxy S26 में आ सकता है Google का जादुई AI फीचर

Add Zee News as a Preferred Source

ऊर्जा बिल और प्रदूषण दोनों पर वार

कंपनी का दावा है कि इस सिस्टम से फैक्ट्रियों में एनर्जी का खर्च 70% तक घट सकता है. इसके साथ यह टेक्नोलॉजी कार्बन उत्सर्जन में 90% तक की कमी करती है. आज दुनिया की बड़ी फैक्ट्रियों में जो भाप और गर्मी तैयार होती है, उसका बड़ा हिस्सा तेल और गैस जैसे ईंधन से आता है. यही वजह है कि इसको इंडस्ट्रियल हीट प्रदूषण का बड़ा कारण माना जाता है. अह यह नई टेक्नोलॉजी इस समस्या का समाधान हो सकती है.

इंडस्ट्री के साथ घरों को भी होगा फायदा

इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने लायक बनाया गया है. अलग-अलग इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है. ज्यादा हीट वाले कंपनियों में इसका यूज किया जा सकता हैं. यह बैटरी इतनी ताकतवर है कि सर्दियों के दौरान पूरे शहर के घरों और दफ्तरों को हफ्तों तक गर्म रख सकती है. इससे निकलने वाली गर्मी का उपयोग 'डिस्ट्रिक्ट हीटिंग' के लिए किया जाता है, जिससे पाइपों के जरिए घरों तक गर्म पानी और हवा को साथ बिजली भी पहुंचाई जा सकती है.

पैसों के साथ होगी पर्यावरण की रक्षा

कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम से एनर्जी पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो सकता है. इसके साथ कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी गिरावट लाई जा सकती है. क्योंकि आज के समय में इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली गर्मी दुनिया भर में प्रदूषण का बड़ा कारण मानी जाती है. इसका बड़ा हिस्सा अभी भी तेल और गैस जैसे ईंधन से आता है.

टेक्नोलॉजी भारत के लिए क्यों हो सकती है खास?

क्योंकि लिथियम बैटरी काफी महंगी होती हैं और उन्हें बनाने के लिए कई रेयर धातुओं की जरूरत पड़ती है. ऐसे में सैंड बैटरी रेत के इस्तेमाल से चलती है. रेत दुनिया में हर जगह अधिका मात्रा में पाई जाती है. इससे यह टेक्नोलॉजी भारत के लिए न केवल सस्ती होगी बल्कि इसे बनाना और मेंटेन करना भी बहुत आसान होगा. भारत जैसे देश जहां सौर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, वहां ज्यादा बिजली को स्टोर करने के लिए यह टेक्नोलॉजी बेहद खास हो सकती है.

यह भी पढ़ें:- कंटेट क्रिएटर्स की मौज! अब Musk के Grok Imagine से बनाएं शानदार सिनेमैटिक शॉर्ट...