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UPI चलाने वालों की सांसें अटकीं! सरकार ने अब तक नहीं भेजी सब्सिडी, क्या अब PhonePe और Google Pay पर लगेगा चार्ज?

UPI Subsidy Delay FY 26: देश में हर दिन करोड़ों लोग UPI से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम को चलाने वाली कंपनियां इस वक्त मुश्किल में हैं. उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी अभी तक नहीं मिली है. वित्त वर्ष खत्म होने वाला है, ऐसे में कंपनियों की चिंता और बढ़ गई है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 06:54 AM IST
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UPI चलाने वालों की सांसें अटकीं! सरकार ने अब तक नहीं भेजी सब्सिडी, क्या अब PhonePe और Google Pay पर लगेगा चार्ज?

UPI Subsidy Delay FY 26: आज के समय में हम सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक, हर जगह बस फोन निकालकर स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं. यूपीआई (UPI) ने हमारी जिंदगी बेहद आसान और सुलभ बना दी है. लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक कड़वा सच यह है कि इसे चलाने वाली कंपनियों जैसे फोनपे (PhonePe), गूगल पे (Google Pay) और अन्य फिनटेक फर्म्स की हालत पतली हो रही है. खबर है कि वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली यूपीआई सब्सिडी अब तक जारी नहीं की गई है, जिससे पूरे पेमेंट इकोसिस्टम में खलबली मच गई है.

क्या है यह 'सब्सिडी' का झमेला?

आपको याद होगा कि सरकार ने UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए जीरो एमडीआर (Zero MDR) नीति लागू की थी. इसका मतलब है कि जब आप दुकानदार को यूपीआई से पैसे भेजते हैं, तो न आपसे कोई चार्ज लिया जाता है और न ही दुकानदार से. लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाने, सर्वर मेंटेन करने और लोगों की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में करोड़ों का खर्च आता है. इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार हर साल इन कंपनियों को सब्सिडी देती है.

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'जीरो MDR' पर छिड़ी जंग

पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने सरकार से गुहार लगाई है कि 2,000 करोड़ रुपये की यह राशि भी ट्रांजैक्शन के बढ़ते वॉल्यूम को देखते हुए बहुत कम है. फिनटेक दिग्गजों का मानना है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए कम से कम 6,000 से 10,000 करोड़ रुपये की जरूरत है. कंपनियां अब मांग कर रही हैं कि 20 लाख रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों पर 0.30% का मामूली शुल्क (Controlled MDR) लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे वे सरकारी खैरात पर निर्भर न रहें.

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कंपनियों को क्यों सता रहा है डर?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2026 में मार्च का महीना खत्म होने को है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस साल की सब्सिडी राशि को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. कंपनियों का कहना है कि अगर उन्हें समय पर पैसा नहीं मिला, तो उनके लिए इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा. पैसा न मिलने से ये कंपनियां नई टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी फीचर्स पर खर्च नहीं कर पा रही हैं. इससे उनके बिजनेस मॉडल पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है. अगर ऐसे ही कमाई का कोई जरिया नहीं होगा और सरकार से मदद भी नहीं मिलेगी, तो कंपनियां घाटे में चली जाएंगी.

आप पर क्या पड़ेगा इसका असर?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम और आप जैसे आम यूजर्स को आने वाले समय में UPI के लिए पैसे देने होंगे? फिनटेक इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि अगर सरकार सब्सिडी बंद करती है या कम करती है, तो कंपनियां ट्रांजैक्शन फीस लगाने का दबाव बना सकती हैं. हालांकि, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बिना कमाई के कोई भी सर्विस लंबे समय तक फ्री नहीं रह सकती.

आगे क्या होगा?

फिलहाल पेमेंट फर्में सरकार के साथ बातचीत कर रही हैं और बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान की उम्मीद लगाए बैठी हैं. डिजिटल इंडिया के सपने को साकार रखने के लिए यूपीआई का पटरी पर रहना जरूरी है. अब देखना यह है कि सरकार इन कंपनियों की सब्सिडी कब तक जारी करती है.

सरकार का क्या रुख है?

सरकार का मानना है कि UPI देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. देरी की वजह अक्सर तकनीकी जांच या बजट आवंटन की प्रक्रिया होती है. सरकार के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही फंड जारी करने पर फैसला हो सकता है, जिससे सिस्टम में नकदी (Liquidity) बनी रहे.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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