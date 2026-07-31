/NEET विवाद से AI वीडियो तक: पीएम मोदी से जुड़े मामलों में Meta इंडिया के टॉप बॉस पर एक्शन, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया कंपनी Meta की मुश्किलें भारत में बढ़ती ही जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर से जुड़ा वी़डियो हटाने से शुरू हुआ विवाद बढ़ गया है. वहीं एक और नए मामले ने मेटा को मुश्किलों में डाल दिया है. पीएम मोदी के AI-जनरेटेड वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल होने के बाद हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने FIR दर्ज की है. इस मामले में Meta इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कई सोशल मीडिया यूजर्स के नाम शामिल हैं.
यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर तैयार की गई आपत्तिजनक, एआई-जनरेटेड और मॉर्फ्ड यानी संशोधित तस्वीरों और वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल को लेकर है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की प्रयास कर रही हैं कि ये डीपफेक और AI वीडियो कहां से शुरू हुए और क्या इनसे आम लोगों को गुमराह किया गया. साथ ही, Meta के सेफ्टी फीचर्स और सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वे ऐसे वीडियो को शेयर होने से क्यों नहीं रोक पाए.
पुलिस का यह एक्शन एक कारोबारी एस. अरविंद रेड्डी और तेलंगाना बीजेपी कार्यकर्ता टी. साईकिरण गौड़ की शिकायतों के बाद हुआ है. शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पीएम को अपमानजनक, अश्लील और भ्रामक रूप से दर्शाने वाले कई वीडियो और फोटो शेयर किए जा रहे थे.
बीते साल अरुण श्रीनिवास को मेटा इंडिया का हेड बनाया गया था. वह भारत में कंपनी की पूरी प्लानिंग और कामकाज की जिम्मेदारी संभालते हैं. अरुण सितंबर 2020 में Meta से जुड़े थे और पहले ग्लोबल बिजनेस ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. 2022 के सितंबर में उन्हें भारत में Ads बिजनेस का डायरेक्टर बनाया गया था. Meta से पहले वह Ola, Reebok और Hindustan Unilever जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं. उन्होंने IIM कलकत्ता से मार्केटिंग में PGDM और मद्रास यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है. अरुण अमेरिका की नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के भी छात्र रहे हैं.
हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के अनुसार, पूरा मामला इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पीएम मोदी के एआई-जनरेटेड और फेक वीडियो के शेयर से जुड़ा है. पुलिस यह जांच कर रही है कि इन वीडियो को किसने बनाया, किसने अपलोड किया और इन्हें कैसे फैलाया गया. इसके साथ ही पुलिस इस बात का भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फेक कंटेंट को रोकने वाले Meta के सेफ्टी टूल इस मामले में काम क्यों नहीं किए.
इस केस में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और IT Act की धाराओं के तहत जांच की जा रही है. फिलहाल अभी Meta ने इस FIR पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.
FIR के साथ ही, सरकार ने भी Meta के बड़े अधिकारियों को तलब किया है. नीट पेपर को लेकर पीएम मोदी के वीडियो हटाने से यह विवाद शुरू हुआ था, जिसे बाद में मेटा ने माफी मांगते हुए बहाल किया था. Meta ने इसको लेकर कहा था कि यह उनकी AI-मॉडरेशन प्रणाली की ग्लिच के कारण हुआ और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है.
हालांकि, सरकार इस जवाब से संतुष्ट नहीं है. आईटी सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि Meta का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है और अब मेटा के बड़े अधिकारियों को आकर बताना होगा कि आखिर यह समस्या हुई कैसे?