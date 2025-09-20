Fire Boltt के स्मार्च चश्मे की सनसनी, फोटो क्लिक करने से रास्ता समझाने तक... करता है इतने काम, जानें कीमत

डिजिटल के इस दौर में हर चीज स्मार्ट होती जा रही है. सिर्फ फोन ही नहीं, अब वॉच और ईयरबड में काफी एडवांस फीचर्स देखने को मिल रहे हैं. यहां तक कि चश्में भी इससे दूर नहीं रह पाए हैं. अब Fire Boltt ने भी भारतीय मार्केट में अपना स्मार्ट चश्मा लॉन्च कर दिया है. भारत की लोकल स्मार्टवॉच और वियरेबल टेक कंपनी अपना नया स्मार्ट चश्मा ले आई है, जो फैशन और टेक्नोलॉजी का एक दिलचस्प फ्यूजन है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि इन ग्लासेस में किस तरह के मजेदार फीचर्स देखने को मिल रहे हैं. इसके अलावा कंपनी ने इसकी कीमत रखी है.

कमाल के है Fire Boltt के ग्लासेस

बताया जा रहा है कि Fire Boltt के ये ग्लासेस इतने खास है कि बिना कैमरे या फोन के भी सिर्फ इस चश्मे को पहनकर ही फोटो क्लिक जा सकती है. इसके अलावा छोटे वीडियो भी बनाए जा सकते हैं. कमाल की बात यह है कि इसके लिए अपने हाथों का इस्तेमाल तक नहीं करना पड़ेगा. ये चश्मे Meta के Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस की तरह ही काम करते हैं. इसे स्मार्ट चश्मों की दुनिया में भारत की तरफ से पहला बड़ा कदम माना जा रहा है.

जानें कितनी है स्मार्ट ग्लासेस की कीमत

Fire Boltt ने अपने नए स्मार्ट चश्मे FireLens F1 को मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो अब खरीदने के लिए उपलब्ध हैं. ये चश्मे आप Flipkart और fireboltt.com से खरीद सकते हैं. इसकी कीमत 11,999 रुपये रखी गई है, लेकिन कुछ ऑफर्स के साथ अगर इन्हें खरीदा जाता है तो इसकी कीमत 9,999 रुपये तक हो सकती है. बता दें कि इसके तुरंत बाद ही कंपनी ने अपने FireLens F2 टाइटल से अपने अगले स्मार्ट ग्लासेस का भी ऐलान कर दिया है. हालांकि, इसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है.

कमाल के है FireLens F1 के फीचर्स

Fire Boltt के FireLens स्मार्ट ग्लासेस के फीचर्स की बात करें तो इसमें कई ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं, जिनके जरिए आपके कई काम आसान होने वाले हैं. चलिए इसके फीचर्स की बात करते हैं.

1. ये ग्लासेस यूजर्स को मीटिंग और लेक्चर रिकॉर्ड करने की भी सुविधा देते हैं, वो भी बिल्कुल हैंड फ्री.

2. अगर आप इस चश्मे को पहनकर शहर घूम रहे हैं तो ये आपको रास्ते समझाने और AI टूल्स भाषा ट्रांसलेट करने में भी मदद करता है.

3. फोटो क्लिक करने या वीडियो बनाने के लिए आप इसे सिर्फ वॉइस कमांड देकर ऑपरेट कर सकते हैं.

इसमें FireLens Vision AI और इन-बिल्ट 8MP का स्मार्ट कैमरा लगाया गया है, जिससे आप आसानी से फोटो क्लिक कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं. इसके अलावा आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन मिलका है. इतना ही नहीं आप AI की मदद से दुनिया के साथ भी जुडे़ रह सकते हैं. आप इसके AI से कई सवाल भी कर सकते हैं जैसे- 'मेरे सामने क्या है?' या 'मैं कैसा लग रहा हूं?', ये स्मार्ट ग्लास आपको इसके जवाब देगा.

40 घंटे चल सकती है बैटरी

ये स्मार्ट चश्मे कई शानदार फीचर्स से लैस किए गए हैं. इसमें इन-बिल्ट स्पीकर और माइक लगे हैं, जिसकी वजह से आप बिना हैंड फ्री कॉल कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और वॉयस असिस्टेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये चश्मे दिखने में स्टाइलिश हैं, वजन में हल्के हैं और रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं. Fire Boltt ने यूजर्स के लिए इसे और सुविधाजनक बनाया है. ऐसे में आप इन ग्लासेस में आपकी आंखों की केयर के लिए डॉक्टर के बताए गए लेंस भी इनमें लगवा सकते हैं. इस डिवाइस में 32GB की इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है, जिससे आप 500 से ज्यादा फोटो या 100 से ज्यादा 30 सेकंड के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. बैटरी की बात करें तो इसमें 220 mAh की बैटरी लगी है, जो स्टैंडबाय मोड में 40 घंटे तक चल सकती है.