कोहराम मचाने आई दमदार बैटरी लाइफ वाली ये Smartwatch! 2 हजार रुपये से कम में पाएं कमाल के फीचर्स

Fire Boltt Ninja 2 Plus and Hurricane Smartwatch Launched Exclusively on Flipkart: भारतीय स्मार्टवॉच निर्माता कंपनी Fire Boltt ने दो नई स्मार्टवॉच, Fire Boltt AI Ninja 2 Plus Smartwatch और Fire Boltt Hurricane Smartwatch लॉन्च की हैं जिनके फीचर्स काफी अच्छे हैं. आपको बता दें कि इन स्मार्टवॉच में आपको बेहद कम कीमत में कई सारे कमाल के फीचर्स दिए जा रहे हैं. आइए इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं..

Fire-Boltt की नई स्मार्टवॉच की कीमत और उपलब्धता

हाल ही में लॉन्च हुई इन दोनों स्मार्टवॉच को कंपनी ने खास फ्लिपकार्ट (Flipkart) और मिंत्रा (Myntra) पर लॉन्च किया है. Fire Boltt Ninja 2 Plus Smartwatch को 1,999 रुपये में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मिंत्रा (Myntra) से खरीदा जा सकता है और Fire Boltt Hurricane Smartwatch को भी 1,999 रुपये में लिया जा सकता है लेकिन खास फ्लिपकार्ट (Flipkart) से. Fire Boltt Hurricane Smartwatch को आप काले, गुलाबी और स्लेटी रंगों में खरीद सकते हैं.

Fire Boltt Ninja 2 Plus Smartwatch के फीचर्स

Fire Boltt Ninja 2 Plus Smartwatch 1.69-इंच के एचडी कलर एलसीडी स्क्रीन, 2.5D के कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले, 240 x 280 पिक्सल के रेसोल्यूशन और केवल 9.6mm की चौड़ाई के साथ आती है. इसमें आपको कई सारे हेल्थ सेन्सर, 12 इन-बिल्ट स्पोर्ट्स मोड्स और कई सारे अन्य स्मार्ट फीचर्स मिल जाएंगे. इस स्मार्टवॉच में आपको कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और 8 दिनों तक चलने वाली दमदार बैटरी लाइफ मिलेगी. इस स्मार्टवॉच को IP68 रेटिंग दी गई है यानि यह धूल और पानी में भी खराब नहीं होगी.

Fire Boltt Hurricane Smartwatch के फीचर्स

Fire Boltt Hurricane Smartwatch 1.3-इंच के राउन्ड डायल, फुल टच डिस्प्ले और 240 x 240 पिक्सल के रेसोल्यूशन के साथ आती है. इसमें आपको SpO2, स्लीप और हार्ट रेट मॉनिटर कई सारे हेल्थ सेन्सर, 30 इन-बिल्ट स्पोर्ट्स मोड्स, 200 क्लाउड-बेस्ड क्लॉक फेसेज और कई सारे अन्य फीचर्स मिल जाएंगे. ये स्मार्टवॉच मेडिटेटिव ब्रीदिंग के फीचर के साथ आती है और इसे एक बार चार्ज करके आप 7 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.