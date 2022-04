Fire-Boltt ने लॉन्च की Apple Watch की तरह दिखने वाली धांसू Smartwatch, खेल सकेंगे Video Games; जानिए कीमत

नई दिल्ली. Fire-Boltt Ninja Pro Plus Launched In India: फायर-बोल्ट (Fire-Boltt) ने अभी भारत में एक बिल्कुल नई स्मार्टवॉच लॉन्च की है. यह नया निंजा प्रो प्लस (Ninja Pro Plus) है, जिसे हाल ही में भारत में घोषित किया गया था. और अब ब्रांड की लोकप्रिय निंजा सीरीज की लेटेस्ट स्मार्टवॉच आखिरकार सेल पर चली गई है. कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट पर निंजा प्रो प्लस स्मार्टवॉच को लिस्टेड किया गया था, जिसमें इसके फीचर्स का भी पता चला था. निंजा प्रो प्लस (Fire-Boltt Ninja Pro Plus) का डिजाइन बिल्कुल Apple Watch जैसा दिखता है. आइए जानते हैं Fire-Boltt Ninja Pro Plus की कीमत (Fire-Boltt Ninja Pro Plus Price In India) और फीचर्स...

Fire-Boltt Ninja Pro Plus Price In India

Fire-Boltt Ninja Pro Plus स्मार्टवॉच वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर 2,499 रुपये में लिस्टेड है. हालांकि इसकी पहली सेल 24 अप्रैल 2022 को दोपहर 12 बजे शुरू होने वाली है. यह डिवाइस कई कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा, जिसमें ब्लैक, रेड, ब्लू, पिंक, ग्रे और ग्रीन विकल्प शामिल हैं.

Fire-Boltt Ninja Pro Plus Specifications

Fire-Boltt Ninja Pro Plus 1.69 इंच के रेक्टेंगुलर डिस्प्ले को सपोर्ट करता है जिसका रिजॉल्यूशन 240 x 280 पिक्सल है. वेयरेबल में राइट साइड एक क्राउन बटन भी है जो मेनू तक पहुंचने या अन्य कार्यों को करने में मदद करता है.

एक आधुनिक स्मार्टवॉच होने के नाते, यह 30 स्पोर्ट्स मोड के समर्थन के साथ भी आती है और आपकी कुल कैलोरी बर्न होने, उठाए गए कदमों आदि को ट्रैक करती है. अन्य सुविधाओं में 200 क्लाउड आधारित वॉच फेस, म्यूजिक और कैमरा कंट्रोल, स्मार्ट नोटिफिकेशन्स और बहुत कुछ शामिल हैं.