Musk से लिया था पंगा, अब भारतीय मूल के इस CEO ने पलट दी बाजी! लाए ₹2,62,95,34,500 वाली AI कंपनी
Musk से लिया था पंगा, अब भारतीय मूल के इस CEO ने पलट दी बाजी! लाए ₹2,62,95,34,500 वाली AI कंपनी

एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण करते ही उन्हें पद से हटा दिया था, लेकिन अब अग्रवाल अपने दम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में उतर चुके हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:43 AM IST
Musk से लिया था पंगा, अब भारतीय मूल के इस CEO ने पलट दी बाजी! लाए ₹2,62,95,34,500 वाली AI कंपनी

पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल एक बार फिर सिलिकॉन वैली की सुर्खियों में हैं. करीब तीन साल पहले एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण करते ही उन्हें पद से हटा दिया था, लेकिन अब अग्रवाल अपने दम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में उतर चुके हैं. उन्होंने Parallel Web Systems Inc नाम की अपनी नई कंपनी लॉन्च की है- एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जो AI सिस्टम को ऑनलाइन रिसर्च करने में मदद करेगा.

ये भी पढ़ें- कौन हैं Igor Babushkin? जिन्होंने Elon Musk को दिया बड़ा झटका, छोड़ा साथ अब करने जा रहे हैं ये काम

कब और कैसे शुरू हुई कंपनी?
अग्रवाल ने 2023 में Parallel की शुरुआत की थी और पैलो ऑल्टो में 25 लोगों की टीम बनाई है. कंपनी को Khosla Ventures, First Round Capital और Index Ventures जैसे बड़े निवेशकों का समर्थन मिला है. अब तक यह स्टार्टअप 30 मिलियन डॉलर (लगभग ₹250 करोड़) फंडिंग जुटा चुका है.

कंपनी के ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, Parallel का सिस्टम हर दिन लाखों रिसर्च टास्क संभाल रहा है और इसके शुरुआती ग्राहक दुनिया की कुछ सबसे तेजी से बढ़ती AI कंपनियां हैं.

ये भी पढ़ें- Sam Altman vs Elon Musk: सैम ऑल्टमैन का एलन मस्क पर पलटवार, बोले अपने फायदे के लिए X पर...

Parallel क्या करता है?
साधारण भाषा में कहें तो Parallel का AI प्लेटफॉर्म, AI एप्लिकेशंस को पब्लिक वेब से रियल-टाइम डेटा लेने की सुविधा देता है और फिर उसी डेटा को उनके जवाब में सीधे शामिल करता है. इसे ऐसे समझें जैसे AI को एक ऐसा ब्राउज़र दे दिया गया हो, जो न केवल सही जानकारी खोजता है, बल्कि उसे वेरीफाई, ऑर्गेनाइज और अपने उत्तर पर खुद का कॉनफिडेंस लेवल भी बताता है.

8 रिसर्च इंजन और Ultra8x
Parallel में 8 तरह के “रिसर्च इंजन” हैं, जो अलग-अलग स्पीड और डिटेल के साथ काम करते हैं.
• सबसे तेज इंजन एक मिनट से कम में जवाब दे सकता है.
• सबसे एडवांस्ड Ultra8x 30 मिनट तक रिसर्च कर बेहद डिटेल्ड जानकारी देता है.

ये भी पढ़ें- Donald Trump के बाद Elon Musk का फूटा Apple पर गुस्सा! बोले- OpenAI को दिया फर्जी नंबर-1 का ताज

कंपनी का दावा है कि Ultra8x ने OpenAI के GPT-5 को भी पीछे छोड़ दिया है, और BrowseComp व DeepResearch Bench जैसे टेस्ट में 10% ज्यादा स्कोर किया. यह पहला AI सिस्टम है जिसने इंसानों और टॉप AI मॉडल्स दोनों को गहन वेब रिसर्च में मात दी.

यूज केस- डेवलपर्स से मार्केट एनालिस्ट तक
Parallel के इस्तेमाल से:
• AI कोडिंग असिस्टेंट GitHub से डायरेक्ट कोड स्निपेट ला सकते हैं.
• रिटेलर्स अपने प्रतिस्पर्धियों के प्रोडक्ट कैटलॉग ट्रैक कर सकते हैं.
• मार्केट एनालिस्ट रिव्यूज़ को ऑटोमैटिकली स्प्रेडशीट में पा सकते हैं.

डेवलपर्स इसके लिए तीन तरह के API इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें चैटबॉट्स के लिए एक लो-लेटेंसी API भी शामिल है.

ट्विटर से कोर्टरूम ड्रामा तक
अक्टूबर 2022 में अग्रवाल अब भी ट्विटर के सीईओ थे और मस्क के $44 बिलियन के डील पर कोर्ट में लड़ाई चल रही थी. जैसे ही मस्क ने डील पूरी की, उनका पहला कदम था ट्विटर की लीडरशिप टीम को हटा देना- जिसमें अग्रवाल भी शामिल थे.

इसके बाद ब्रेक लेने की बजाय, अग्रवाल ने तुरंत नए आइडियाज पर काम शुरू कर दिया. शुरुआत में उन्होंने AI हेल्थकेयर वेंचर पर विचार किया, लेकिन अंततः उन्होंने उस ज़रूरत पर ध्यान दिया जिसे वे सबसे जरूरी मानते थे- AI को भरोसेमंद तरीके से वेब से जानकारी ढूंढने और समझने की क्षमता देना.

मस्क से नई टक्कर
अब अग्रवाल एक बार फिर मस्क से अप्रत्यक्ष रूप से मुकाबले में हैं- इस बार AI रेस में. उनका मानना है कि आने वाले समय में लोग अपने लिए 50 AI एजेंट इंटरनेट पर काम पर लगाएंगे, और यह बदलाव अगले साल तक आ सकता है.

FAQs

Q1. Parallel Web Systems क्या है?
एक क्लाउड प्लेटफॉर्म जो AI को रियल-टाइम वेब रिसर्च करने की सुविधा देता है.

Q2. Parallel की खासियत क्या है?
इसमें 8 रिसर्च इंजन हैं, जिनमें Ultra8x सबसे एडवांस्ड है और GPT-5 को भी मात दे चुका है.

Q3. इसे किसने शुरू किया?
पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने 2023 में.

Q4. इसके यूज केस क्या हैं?
कोडिंग असिस्टेंट, मार्केट एनालिसिस, ई-कॉमर्स प्रोडक्ट ट्रैकिंग, चैटबॉट इंटीग्रेशन आदि.

;