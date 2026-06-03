जर्मनी में नौकरी से निकाला, भारत लौटकर रच दिया इतिहास! अब गेम खेलकर ये इंजीनियर हर महीने कमा रहा ₹9 लाख

जर्मनी में आईटी की नौकरी से निकाले जाने के बाद एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हार नहीं मानी. भारत वापस लौटकर उसने गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन को अपना फुल-टाइम करियर बनाया और आज वह हर महीने करीब ₹9 लाख कमा रहा है. प्रेरणा से भरी इस सफलता की पूरी कहानी अभी पढ़ें.
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ग्लोबल मंदी और टेक कंपनियों में चल रहे लेऑफ (Layoff) के दौर में जब किसी की नौकरी जाती है, तो आसमान टूट पड़ता है. खासकर तब, जब आप सात समंदर पार जर्मनी जैसे देश में एक बेहतरीन सैलरी पैकेज पर काम कर रहे हों. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल हालातों के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला करते हैं. एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला और बेहद प्रेरणादायक मामला सामने आया है, जहां जर्मनी में नौकरी से निकाले जाने के बाद एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने हिम्मत नहीं हारी. वह भारत वापस आया और अपने शौक को ही अपना बिजनेस बना लिया. आज वह लड़का घर बैठे गेम खेलने और कंटेंट बनाने से हर महीने करीब 9 लाख रुपये की छप्परफाड़ कमाई कर रहा है. आइए जानते हैं उसकी इस कमाल की जर्नी के बारे में.
यह कहानी उस भारतीय टेकी की है जो यूरोप के सबसे बड़े टेक हब जर्मनी में एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था. सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक कंपनी ने कॉस्ट-कटिंग का हवाला देते हुए उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया. विदेशी धरती पर अचानक बेरोजगार होना किसी बड़े झटके से कम नहीं था. वीजा की दिक्कतों और मानसिक तनाव के बीच उसने वापस अपने वतन यानी भारत लौटने का एक कठिन फैसला किया.
भारत लौटने के बाद उसने दोबारा किसी कंपनी में 9 से 5 की नौकरी के लिए धक्के खाने के बजाय कुछ अलग करने की सोची. उसे कॉलेज के दिनों से ही कोडिंग के साथ-साथ गेमिंग और वीडियो कंटेंट बनाने का बहुत शौक था. उसने इसी शौक को फुल-टाइम करियर में बदलने का जोखिम उठाया. उसने गेमिंग ऐप्स, कोडिंग ट्यूटोरियल्स और डिजिटल कंटेंट पर फोकस करना शुरू किया.
शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा लेकिन धीरे-धीरे उसके बनाए गए गेमिंग कंटेंट और ऐप्स को लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया. आज की तारीख में वह विभिन्न गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, स्पॉन्सरशिप और ऐप मॉनेटाइजेशन के जरिए हर महीने करीब 9 लाख रुपये (लगभग 11,000 डॉलर) कमा रहा है. यह रकम उसकी जर्मनी की नौकरी की बेसिक सैलरी से भी कहीं ज्यादा है.
सोशल मीडिया पर अपनी इस सफलता की कहानी साझा करते हुए इस इंजीनियर ने बताया कि लेऑफ हमेशा आपके करियर का अंत नहीं होता. कई बार यह आपको आपके कम्फर्ट जोन से बाहर निकालने और कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है. आज वह न सिर्फ खुद का मालिक है बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा है और उसके पास समय की पूरी आजादी है.
इस कहानी से यह साफ होता है कि आज के डिजिटल युग में सिर्फ ट्रेडिशनल नौकरियां ही कमाई का साधन नहीं हैं. अगर आपके पास सही स्किल है और आप लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो इंटरनेट की दुनिया आपको अरबपति बना सकती है. इस टेकी ने साबित कर दिया कि रिजेक्शन को अगर सही दिशा दी जाए, तो वह आपको बड़ी सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है.
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