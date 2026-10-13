गूगल ने लॉन्च किया सबसे तगड़ा 'स्मार्ट बैंड'! 7 दिन की बैटरी और ECG के साथ आया Fitbit Edge, जानिए कीमत और फीचर्स

गूगल ने अपना अब तक का सबसे एडवांस्ड, पतला और स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर Fitbit Edge ऑफिशियली मार्केट में उतार दिया है. यह सिर्फ एक नॉर्मल फिटनेस बैंड नहीं है, बल्कि यह आपकी कलाई पर बंधा एक छोटा सा AI डॉक्टर और जिम ट्रेनर है. 7 दिनों की लंबी बैटरी लाइफ, दिल की सेहत पर नजर रखने के लिए ECG ऐप, और ऐप्पल वॉच से काफी हल्का डिजाअल इसे बाकी सभी स्मार्टवॉच से एकदम अलग बनाता है.
ऐप्पल वॉच से 45% हल्का और गजब डिजाइन
गूगल का दावा है कि Fitbit Edge कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे बेहतरीन और स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर है. इस ट्रैकर की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है. गूगल ने इसे रीसाइकिल्ड एल्युमीनियम केसिंग के साथ बनाया है जो इसे न सिर्फ बेहद टिकाऊ बनाता है बल्कि यह ऐप्पल वॉच सीरीज 12 से करीब 45% ज्यादा हल्का है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप इसे 24 घंटे बिना किसी परेशानी के पहन सकते हैं. चाहे आप जिम में पसीना बहा रहे हों या सो रहे हों, यह आपकी कलाई पर बहुत हल्का महसूस होता है.
7 दिन का बैटरी बैकअप और सुपरफास्ट चार्जिंग
स्मार्टवॉच यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि उन्हें हर दिन अपनी घड़ी चार्ज करनी पड़ती है. लेकिन गूगल ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है. Fitbit Edge में आपको एक बार फुल चार्ज करने पर पूरे 7 दिनों तक का 'वीकेंड-टू-वीकेंड' बैटरी बैकअप मिलता है. इतना ही नहीं, अगर कभी आपकी बैटरी अचानक खत्म होने लगे, तो इसमें दिया गया मैग्नेटिक फ़ास्ट चार्जिंग फीचर सिर्फ 5 मिनट के चार्ज में आपको पूरे दिन भर का पावर बैकअप दे देता है.
बड़ा हाइब्रिड OLED डिस्प्ले और फिजिकल बटन की वापसी
इस नए फिटनेस ट्रैकर में पहले वाले फिटबिट मॉडल्स की तुलना में 46% ज्यादा बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले दिया गया है. तेज धूप में भी आपको स्क्रीन पर लिखे आंकड़े एकदम साफ दिखेंगे. इसके हाइब्रिड OLED स्क्रीन में आपको कस्टमाइजेबल क्लॉक फेस, मौसम का अपडेट, डेली स्टेप काउंट और तुरंत वर्कआउट ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है. सबसे कमाल की बात यह है कि गूगल ने इसमें एक रीडिजाइन किया हुआ फिजिकल साइड बटन दिया है जो हैप्टिक फीडबैक देता है. यानी रनिंग या वर्कआउट करते समय अब आपको गीली उंगलियों से स्क्रीन टच करने का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा.
कलाई पर मिलेगा Google Maps और कॉलिंग का मजा
Fitbit Edge सिर्फ आपकी हेल्थ ट्रैक नहीं करता, बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी आपकी पूरी मदद करता है. इस पतले से बैंड के अंदर आपको Google Maps, म्यूजिक कंट्रोल और फोन पर आने वाली कॉल्स व मैसेज के नोटिफिकेशंस आसानी से मिल जाते हैं. यानी जब आप सुबह जॉगिंग के लिए बाहर निकलेंगे, तो आपको बार-बार अपना भारी-भरकम स्मार्टफोन जेब से निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी.
50 से ज्यादा वर्कआउट मोड और 40% ज्यादा सटीक GPS
फिटनेस का शौक रखने वाले युवाओं के लिए यह ट्रैकर किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें 50 से ज्यादा वर्कआउट मोड दिए गए हैं, जिनमें पिलेट्स, इंटरवल हार्ट रेट और रियल-टाइम रनिंग पेस शामिल हैं. इसमें अपग्रेडेड सैटेलाइट चिपसेट वाला built-in GPS दिया गया है, जिसकी रूट ट्रैकिंग एक्यूरेसी पुराने मॉडल्स से 40% ज्यादा बेहतर है. इसके अलावा, इसमें एक एल्टीमीटर (Altimeter) भी है जो सीढ़ियां चढ़ने या पहाड़ियों पर दौड़ने के दौरान आपकी ऊंचाई के बदलावों को सटीक तरीके से मापता है. यह ऑटोमैटिकली 100 से ज्यादा वर्कआउट्स को पहचान कर खुद-ब-खुद लॉग कर लेता है.
Health Guardian: कलाई पर रहेगा AI डॉक्टर का पहरा
गूगल ने इस ट्रैकर में Health Guardian नाम का एक नया और बेहद पावरफुल फीचर दिया है. यह आपके शरीर के जरूरी पैरामीटर्स पर लगातार बैकग्राउंड में नजर रखता है. अगर आपके दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज या कम होती है, तो यह तुरंत चेतावनी देता है. इतना ही नहीं, यह आपके ब्लड प्रेशर के पैटर्न और इंसुलिन रेसिस्टेंस के ट्रेंड्स को भी ट्रैक कर सकता है. गूगल हेल्थ प्रीमियम के साथ मिलकर इसका AI Google Health Coach आपके वर्कआउट प्लान को आपकी सेहत के हिसाब से अपने आप बदल देता है, जिसे आप अपने डॉक्टर के साथ भी शेयर कर सकते हैं.
ECG ऐप और स्लीप ट्रैकिंग से पता चलेगा सेहत का हाल
हार्ट हेल्थ का ध्यान रखने के लिए Fitbit Edge में कलाई से ही ऑन-डिमांड ECG चेक करने की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही इसमें ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर और स्किन टेम्परेचर सेंसर भी दिया गया है. जब आप रात में सोते हैं, तो यह सेंसर आपके शरीर के तापमान के उतार-चढ़ाव, नींद के अलग-अलग चरणों (Sleep Stages) और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी (HRV) को मापता है. सुबह उठते ही यह आपको एक 'रिकवरी स्कोर' देता है जिससे आपको पता चलता है कि आपका शरीर आज के दिन कड़ा वर्कआउट करने के लिए तैयार है या नहीं.
स्टीफन करी स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश
गूगल ने बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी और 4-बार के NBA चैंपियन स्टीफन करी के साथ मिलकर Stephen Curry Special Edition Fitbit Edge भी लॉन्च किया है. इस खास एडिशन का स्ट्रैप वाटर-रिपेलेंट और पसीना सोखने वाले फैब्रिक से बना है, जिसमें स्टीफन करी का सिग्नेचर ऑरेंज टच और राई टोन्स दिए गए हैं. यह उन लोगों के लिए बहुत खास है जो स्पोर्टी और प्रीमियम लुक पसंद करते हैं.
कीमत और मार्केट में कब होगा उपलब्ध
कीमत की बात करें तो गूगल Fitbit Edge की शुरुआती कीमत अमेरिका में $179.99 (लगभग 15,000 रुपये) रखी गई है. वहीं, स्टीफन करी स्पेशल एडिशन की कीमत $219.99 (लगभग 18,300 रुपये) तय की गई है. इसकी प्री-ऑर्डर बुकिंग गूगल स्टोर पर शुरू हो चुकी है और 27 अक्टूबर से यह स्टोर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा. हर खरीदारी के साथ गूगल ग्राहकों को 3 महीने का Google Health Premium सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त दे रहा है.
यह बैंड चार खूबसूरत केस फिनिश में आता है - ऑब्सीडियन (मैट ब्लैक), फॉग (पॉलिश्ड सिल्वर), ऑलिव (सैटिन पाइराइट) और कैन्यन (वार्म गोल्ड). इसके अलावा यूजर्स मेटल, मैग्नेट और एक्टिव स्पोर्ट्स बैंड्स जैसे अलग-अलग स्ट्रैप्स खरीदकर इसे अपनी पसंद का लुक दे सकते हैं.