Five Eyes Warning: दुनिया भर में AI को लेकर तमाम चिंता हैं, लेकिन अब यही तकनीक साइबर सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनती दिख रही है. दुनिया के पांच प्रमुख देशों के खुफिया गठबंधन Five Eyes ने इसको लेकर बड़ी चेतावनी भी दे दी है. फाइव आईज अलायंस ने लोगों को सावधान किया है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ऐसे शक्तिशाली AI मॉडल सामने आ सकते हैं, जो सरकारों और बड़े कारोबारों पर बहुत खतरनाक साबइब हमले करने में सक्षम होंगे. अलायंस का मानना है कि AI सिर्फ सुरक्षा को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि साइबर अपराधियों को भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना सकता है, जिससे डिजिटल दुनिया के लिए नए खतरे पैदा हो सकते हैं.