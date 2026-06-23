Five Eyes Warning: दुनिया भर में AI को लेकर तमाम चिंता हैं, लेकिन अब यही तकनीक साइबर सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनती दिख रही है. दुनिया के पांच प्रमुख देशों के खुफिया गठबंधन Five Eyes ने इसको लेकर बड़ी चेतावनी भी दे दी है. फाइव आईज अलायंस ने लोगों को सावधान किया है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ऐसे शक्तिशाली AI मॉडल सामने आ सकते हैं, जो सरकारों और बड़े कारोबारों पर बहुत खतरनाक साबइब हमले करने में सक्षम होंगे. अलायंस का मानना है कि AI सिर्फ सुरक्षा को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि साइबर अपराधियों को भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना सकता है, जिससे डिजिटल दुनिया के लिए नए खतरे पैदा हो सकते हैं.
फाइव आईज अलायंस की यह चेतावनी भी इसलिए गंभीर है क्योंकि कुछ ही सप्ताह पहले अमेरिकी सरकार ने AI कंपनी एंथ्रोपिक के सबसे एडवांस मॉडल्स Claude Fable 5 और Mythos 5 का एक्सेस भारत समेत दूसरे विदेशी देशों के लिए सस्पेंड कर दिया था.
फाइव आईज अलायंस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और पुराना खुफिया गठबंधन है. यह पांच लोकतांत्रिक और अंग्रेजी भाषी देशों का एक नेटवर्क है, जो आपस में खुफिया जानकारी शेयर करते हैं. इनमें शामिल देश हैं-अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड.
फाइव आईज अलायंस ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि AI भविष्य में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, लेकिन फिलहाल यह साइबर खतरों को ज्यादा तेज, बड़ा और खतरनाक बना रहा है.
फ्रंटियर AI मॉडल्स बहुत जल्द हमारी उम्मीदों से आगे निकलने वाले हैं. यह साइबर हमले और इनसे बचाने के तरीकों में बड़ा बदलाव लाएंगे. इसके लिए हमारे पास सालों का वक्त नहीं है, सिर्फ कुछ महीने बचे हैं.
खुफिया एजेंसियों ने यह भी साफ किया है कि अब कंपनियां साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ अपने IT डिपार्टमेंट के भरोसे नहीं छोड़ सकतीं. साइबर रिस्क अब एक लीडरशिप इश्यू बनता जा रहा है. कंपनियों को इसे अपने बिजनेस के सबसे बड़े रिस्क के रूप में देखना होगा, क्योंकि एक छोटा सा हमला भी पूरे बिजनेस को खत्म कर सकता है.
हालांकि इस बयान में फाइव आईज अलायंस ने किसी एआई कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन टेक जगत के जानकारों के अनुसार इसका सीधा कनेक्शन एंथ्रोपिक के Mythos 5 मॉडल से है. Mythos 5 एक ऐसा खतरनाक AI मॉडल है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में बड़ी आसानी से कमियां खोज लेता है. इसी डर से अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर बैन लगाने का फैसला लिया है.
Wired की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार के इस फैसले के पीछे दक्षिण कोरिया की टेलीकॉम कंपनी एसके टेलीकॉम का हाथ हो सकता है. अमेरिकी अधिकारियों को शक था कि इस कंपनी के संबंध चीन से हैं, जिसके बाद एंथ्रोपिक को इसका एक्सेस ब्लॉक करने को कहा गया.