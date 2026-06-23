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सिर्फ कुछ महीने बचे हैं... सरकारों और कंपनियों के लिए खतरा बन सकते हैं नए AI मॉडल्स, Five Eyes ने दी बड़ी चेतावनी

AI cyber Warning: दुनिया को बदलने वाली AI टेक्नोलॉजी अब साइबर सुरक्षा के लिए भी नई चुनौती बनती दिख रही है. Five Eyes खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में ऐसे एडवांस AI मॉडल सामने आ सकते हैं, जो सरकारों, कंपनियों और जरूरी डिजिटल ढांचों पर बड़े साइबर हमले करने मे में सक्षम होंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 23, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:49 PM IST
सिर्फ कुछ महीने बचे हैं... सरकारों और कंपनियों के लिए खतरा बन सकते हैं नए AI मॉडल्स, Five Eyes ने दी बड़ी चेतावनी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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