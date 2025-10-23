Windows 11 में Bluetooth कनेक्शन नहीं हो रहा? सिर्फ 5 मिनट में ऐसे करें ठीक, 8 स्टेप्स से होगा कनेक्ट

ब्लूटूथ एक ऐसी तकनीक है जो डिवाइसों को वायरलेस तरीके से जोड़ने का काम करती है. यह आपके डेस्कटॉप सेटअप को साफ-सुथरा रखती है और वायर की झंझट से बचाती है. लेकिन कई बार Bluetooth डिवाइस कनेक्ट करने में परेशानी आने लगती है- जैसे माउस कनेक्ट न होना, हेडफोन में आवाज टूटना या Bluetooth बटन गायब होना. अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं, तो यहां दिए गए आसान स्टेप्स से आप Windows 11 में अपने Bluetooth कनेक्शन को फिर से चालू कर सकते हैं.

Windows 11 में आम Bluetooth समस्याएं

Windows 11 यूजर्स को कई बार ये समस्याएं झेलनी पड़ती हैं:

• डिवाइस पेयर नहीं होता

• फाइल ट्रांसफर फेल हो जाता है

• सिस्टम अपडेट के बाद Bluetooth बंद हो जाता है

• हेडफोन में आवाज की क्वालिटी खराब होती है

• बार-बार Bluetooth डिसकनेक्ट होता है

Bluetooth ठीक करने के आसान स्टेप्स (Step-by-Step Guide)

Step 1: Bluetooth सपोर्ट चेक करें

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस Bluetooth सपोर्ट करता है या नहीं. कुछ पुराने लैपटॉप या PCs में Bluetooth हार्डवेयर मौजूद नहीं होता.

Add Zee News as a Preferred Source

Step 2: Bluetooth चालू करें

अगर आपके लैपटॉप में फिजिकल Bluetooth स्विच है, तो उसे ऑन करें.

• Quick Settings से: Taskbar के दाईं ओर नेटवर्क या साउंड आइकन पर क्लिक करें और Bluetooth ऑन करें.

• Settings से: Start > Settings > Bluetooth & devices में जाकर Bluetooth ऑन करें.

Step 3: Bluetooth डिवाइस की जांच करें

• सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस ऑन और चार्ज है.

• Bluetooth डिवाइस को PC के पास रखें.

• डिवाइस को बंद करके दोबारा चालू करें.

• ध्यान रखें कि USB 3.0 पोर्ट में जुड़े कुछ डिवाइस Bluetooth सिग्नल में बाधा डाल सकते हैं.

Step 4: Discovery Settings बदलें

अगर Bluetooth डिवाइस लिस्ट में नहीं दिख रहा, तो Discovery सेटिंग्स बदलें:

Start > Settings > Bluetooth & devices > Devices में जाकर “Advanced” चुनें ताकि सभी Bluetooth डिवाइस दिखाई दें.

Step 5: Hardware और Settings चेक करें

• Airplane Mode बंद करें.

• Bluetooth को एक बार Off करके दोबारा On करें.

• डिवाइस को Remove करके फिर से Add करें.

Step 6: Bluetooth Troubleshooter चलाएं

Start > Settings > System > Troubleshoot > Other troubleshooters में जाकर Bluetooth चुनें और “Run” पर क्लिक करें. सिस्टम खुद समस्या पहचानकर फिक्स करेगा.

Step 7: Bluetooth Driver Update करें

• Device Manager खोलें.

• Bluetooth पर राइट क्लिक करें और “Update driver” चुनें.

• “Search automatically for drivers” से अपडेट इंस्टॉल करें.

अगर नया ड्राइवर नहीं मिलता, तो PC निर्माता की वेबसाइट से डाउनलोड करें.

Step 8: Bluetooth Adapter Reinstall करें

अगर Bluetooth Taskbar से गायब है लेकिन Device Manager में दिख रहा है:

• Device Manager खोलें > Bluetooth पर जाएं.

• Adapter पर राइट क्लिक करें > Uninstall device.

• PC को Shut Down करें और दोबारा चालू करें.

Windows खुद ड्राइवर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा.