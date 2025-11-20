अब टेढ़ी-मेढ़ी दीवार पर भी बनेगी परफेक्ट पिक्चर! भारत का पहला AI इंजन वाला प्रोजेक्टर हुआ लॉन्च, कीमत सिर्फ...

FIZIX FX-PRO Projector: क्या आप भी मूवी, वेब सीरीज और वीडियो देखने के शौकीन हैं? तो यह खबर आपको जरूर खुश कर देगी! अब थिएटर जैसे एक्सपीरियंस का मजा आपको घर पर ही मिलेगा. इसके लिए FIZIX ने भारत में अपना नया गेम-चेंजर प्रोजेक्टर लॉन्च कर दिया है. यह सिर्फ कोई नार्मल प्रोजेक्टर नहीं है बल्कि AI मेमोरीसिंक और AI ब्राइटबूस्ट जैसी एडवांस टेक्नॉलॉजी से लैस है जो हर शॉट और हर सीन को और भी ब्राइट, क्लियर और इमर्सिव बना देती है. अब आपके मूवी नाइट्स और गेमिंग सेशन्स होंगे और भी मजेदार और थिएटर जैसे एक्सपीरियंस वाले.

FIZIX ने भारत में अपना नया प्रोडक्ट FX-PRO प्रोजेक्टर मार्केट में उतार दिया है. जो एक फुल HD रेजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर है. इस प्रोजेक्टर में 8.3 मिलियन से ज्यादा पिक्सल हैं जो गजब की पिक्चर क्वालिटी देते हैं. FX-PRO प्रोजेक्टर शानदार फीचर और गज की क्वालिटी के साथ आता है जो घर के किसी भी कोने को मिनी थिएटर में बदल सकता है. 4K पिक्चर क्वालटी से लैस ये प्रोजेक्टर आपके मूवी देखने का एक्सपीरियंस को बदल कर रख देगा.

फीचर्स जान लीजिए

FX-PRO प्रोजेक्टर में 1920x1080 का नेटिव रिजॉल्यूशन है जो 4K कंटेंट को भी सपोर्ट करता है और हर इमेज को बोल्ड और शार्प बनाता है. इसका 30000:1 कंट्रास्ट रेशियो अल्ट्रा-स्मूथ प्लेबैक और 4K डिस्प्ले का फील देता है. AI ब्राइटबूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यह 1800 ANSI लुमेन की ब्राइटनेस देता है जिससे रंग ज्यादा अच्छा, कंट्रास्ट और डिस्प्ले हर रोशनी में क्लियर दिखता है चाहे आप इसे घर के अंदर इस्तेमाल करें या बाहर.

इसके अलावा, FX-PRO में AI मेमोरीसिंक जैसी स्मार्ट टेक्नॉलॉजी भी है. यह प्रोजेक्टर किसी भी सतह को तुरंत पहचान लेता है और खुद ही ऊंचाई को एडजस्ट कर लेता है. इन-बिल्ट पिक्चर सेटअप फीचर्स के साथ, आपके विज़ुअल हमेशा किसी भी सेटिंग में शानदार दिखेंगे.

इसके साथ ही इंटेलिजेंट स्क्रीन अलाइनमेंट, ऑटो-रोटेशन करेक्शन, ऑटो फ़ोकस और इंटेलिजेंट ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस के साथ, स्क्रीन अपने आप आसानी से एडजस्ट हो जाती है. फिर चाहे प्रोजेक्टर सीधा हो या न हो. FX-PRO ये तय करता है कि चाहे इसे किसी भी स्थिति में रखा जाए यूजर्स को एक बेस्ट फ़्रेम देखने को मिले.

FIZIX FX-PRO के फाउन्डर अनसुल मीतल और नीतेश गुप्ता के अनुसार यह भारतीय मार्केट में पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्ट-इन AI इंजन की सहायता से स्मार्ट ऑपरेशन के साथ बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देता है. इसकी ऑटोमैटिक कीस्टोन करेक्शन टेक्नॉलोजी हर बार यूजर्स को एक शानदार डिस्प्ले दिखाता है. वहीं इसकी जबरदस्त 300-इंच प्रोजेक्शन साइज़ किसी भी जगह को सिनेमा थियेटर में बदल देती है. FX-PRO के साथ ग्राहक अपनी उम्मीदों से बढ़कर इनोवेशन के साथ अपने देखने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हैं.

FX-PRO प्रोजेक्टर स्मार्ट 5.2 Bluetooth, डुअल बैंड Wi-Fi, 2 USB port और 1HDMI port से लैस है जिससे आप अपने सभी पसंदीदा डिवाइस से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. इस प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 64GB स्टोरेज और 2GB रैम है जिससे आप अपने पसंदीदा ऐप्स, Youtube, Netflix, Prime Video चला सकते हैं.

कीमत भी जान लीजिए

बात करें इसकी कीमत की तो Flipkart, Amazon पर 24,999 रुपये की में आप इस प्रोजेक्टर को खरीद सकते हैं. वहीं अगर आप ब्रांड की वेबसाइट www.fizixpro.com से ऑर्डर करते हैं तो 5,000 रुपये की छूट यानी 19,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके साथ ही 128GB की एक मेटैलिक OTG पेन ड्राइव भी फ्री मिलेगी.

