बदल गए हवाई यात्रा के नियम! अमेरिका जा रहे हैं तो सावधान, वरना एयरपोर्ट पर ही रुक जाएगा आपका कीमती सामान

1 मई से अमेरिका की कई एयरलाइंस ने फ्लाइट के दौरान इस्तेमाल होने वाले पोर्टेबल चार्जर यानी पावर बैंक को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं. इन बदलावों का कारण लिथियम बैटरी से जुड़े बढ़ते हादसे हैं, जिन पर Federal Aviation Administration (FAA) ने चिंता जताई है. हालांकि पूरे देश में एक जैसा नियम लागू नहीं किया गया है, लेकिन अलग-अलग एयरलाइंस ने अपनी तरफ से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाए हैं. इन नियमों का मुख्य फोकस इस बात पर है कि यात्री कितने पावर बैंक ले जा सकते हैं और उन्हें फ्लाइट में कहां रखना या इस्तेमाल करना होगा.

अलग-अलग एयरलाइंस के नए नियम

American Airlines के अनुसार, अब यात्री अधिकतम दो पावर बैंक ही अपने साथ ले जा सकते हैं. इसके साथ ही अगर कोई चार्जर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे सामने रखना जरूरी होगा, जैसे सीट पॉकेट या ट्रे टेबल पर. अगर चार्जर बंद है, तो उसे कैरी-ऑन बैग में रखा जा सकता है. वहीं Southwest Airlines ने इससे भी सख्त नियम बनाए हैं. यहां हर यात्री को सिर्फ एक ही पावर बैंक ले जाने की अनुमति है और उसे ओवरहेड बिन में रखने की इजाजत नहीं होगी. United Airlines का नियम है कि पावर बैंक हमेशा यात्री की पहुंच में रहना चाहिए और उसे ऊपर के स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता. इसी तरह Delta Air Lines भी अधिकतम दो पावर बैंक की अनुमति देता है, लेकिन उन्हें भी ओवरहेड बिन में रखने की इजाजत नहीं है और हमेशा पास रखना जरूरी है.

क्यों सख्त हो रहे हैं नियम

FAA के आंकड़ों के मुताबिक, फ्लाइट के दौरान लिथियम बैटरी से जुड़े हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस साल अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें धुआं निकलना, आग लगना या डिवाइस का ओवरहीट होना शामिल है. औसतन हर हफ्ते करीब दो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो एयरलाइंस के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं. साल 2006 से अब तक 700 से ज्यादा ऐसे हादसे दर्ज किए जा चुके हैं और इनमें से कई मामलों में पावर बैंक जिम्मेदार पाए गए हैं. कुछ हालिया घटनाओं में तो फ्लाइट का रूट तक बदलना पड़ा. एक मामले में तो पावर बैंक में आग लगने के कारण विमान को बीच रास्ते में डायवर्ट करना पड़ा.

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यात्रियों के लिए क्या बदलेगा

इन नए नियमों का मतलब यह है कि अब अमेरिका में यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. हर एयरलाइन के अपने अलग नियम हो सकते हैं, इसलिए फ्लाइट से पहले गाइडलाइन चेक करना जरूरी हो गया है. अब यात्रियों को यह ध्यान रखना होगा कि वे कितने पावर बैंक साथ ले जा रहे हैं और उन्हें कहां रखा गया है. हालांकि अभी भी कैबिन बैगेज में ऐसे डिवाइस ले जाने की अनुमति है, लेकिन एयरलाइंस सुरक्षा के लिए अतिरिक्त नियम लागू कर रही हैं.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप फ्लाइट में यात्रा करने जा रहे हैं, तो अपने पावर बैंक को सुरक्षित तरीके से रखें और उसका सही इस्तेमाल करें. कोशिश करें कि चार्जर ओवरहीट न हो और उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उस पर नजर रख सकें. ये नए नियम दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी मददगार है, उतनी ही सावधानी भी मांगती है. इसलिए यात्रा के दौरान छोटे-छोटे नियमों का पालन करना आपकी और बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.