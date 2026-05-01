Advertisement
trendingNow13199714
Hindi Newsटेकबदल गए हवाई यात्रा के नियम! अमेरिका जा रहे हैं तो सावधान, वरना एयरपोर्ट पर ही रुक जाएगा आपका कीमती सामान

बदल गए हवाई यात्रा के नियम! अमेरिका जा रहे हैं तो सावधान, वरना एयरपोर्ट पर ही रुक जाएगा आपका कीमती सामान

लिथियम बैटरी से बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए अमेरिकी एयरलाइंस ने 1 मई से पोर्टेबल चार्जर और पावर बैंक के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं. अब यात्रियों के लिए पावर बैंक की संख्या सीमित कर दी गई है और उन्हें ओवरहेड बिन के बजाय हमेशा अपनी पहुंच में रखना अनिवार्य होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 01, 2026, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लिथियम बैटरी से बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए अमेरिकी एयरलाइंस ने 1 मई से पोर्टेबल चार्जर और पावर बैंक के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं.
लिथियम बैटरी से बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए अमेरिकी एयरलाइंस ने 1 मई से पोर्टेबल चार्जर और पावर बैंक के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं.

1 मई से अमेरिका की कई एयरलाइंस ने फ्लाइट के दौरान इस्तेमाल होने वाले पोर्टेबल चार्जर यानी पावर बैंक को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं. इन बदलावों का कारण लिथियम बैटरी से जुड़े बढ़ते हादसे हैं, जिन पर Federal Aviation Administration (FAA) ने चिंता जताई है. हालांकि पूरे देश में एक जैसा नियम लागू नहीं किया गया है, लेकिन अलग-अलग एयरलाइंस ने अपनी तरफ से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाए हैं. इन नियमों का मुख्य फोकस इस बात पर है कि यात्री कितने पावर बैंक ले जा सकते हैं और उन्हें फ्लाइट में कहां रखना या इस्तेमाल करना होगा.

अलग-अलग एयरलाइंस के नए नियम

American Airlines के अनुसार, अब यात्री अधिकतम दो पावर बैंक ही अपने साथ ले जा सकते हैं. इसके साथ ही अगर कोई चार्जर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे सामने रखना जरूरी होगा, जैसे सीट पॉकेट या ट्रे टेबल पर. अगर चार्जर बंद है, तो उसे कैरी-ऑन बैग में रखा जा सकता है. वहीं Southwest Airlines ने इससे भी सख्त नियम बनाए हैं. यहां हर यात्री को सिर्फ एक ही पावर बैंक ले जाने की अनुमति है और उसे ओवरहेड बिन में रखने की इजाजत नहीं होगी. United Airlines का नियम है कि पावर बैंक हमेशा यात्री की पहुंच में रहना चाहिए और उसे ऊपर के स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता. इसी तरह Delta Air Lines भी अधिकतम दो पावर बैंक की अनुमति देता है, लेकिन उन्हें भी ओवरहेड बिन में रखने की इजाजत नहीं है और हमेशा पास रखना जरूरी है.

क्यों सख्त हो रहे हैं नियम

FAA के आंकड़ों के मुताबिक, फ्लाइट के दौरान लिथियम बैटरी से जुड़े हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस साल अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें धुआं निकलना, आग लगना या डिवाइस का ओवरहीट होना शामिल है. औसतन हर हफ्ते करीब दो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो एयरलाइंस के लिए बड़ी चिंता का विषय हैं. साल 2006 से अब तक 700 से ज्यादा ऐसे हादसे दर्ज किए जा चुके हैं और इनमें से कई मामलों में पावर बैंक जिम्मेदार पाए गए हैं. कुछ हालिया घटनाओं में तो फ्लाइट का रूट तक बदलना पड़ा. एक मामले में तो पावर बैंक में आग लगने के कारण विमान को बीच रास्ते में डायवर्ट करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

यात्रियों के लिए क्या बदलेगा

इन नए नियमों का मतलब यह है कि अब अमेरिका में यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. हर एयरलाइन के अपने अलग नियम हो सकते हैं, इसलिए फ्लाइट से पहले गाइडलाइन चेक करना जरूरी हो गया है. अब यात्रियों को यह ध्यान रखना होगा कि वे कितने पावर बैंक साथ ले जा रहे हैं और उन्हें कहां रखा गया है. हालांकि अभी भी कैबिन बैगेज में ऐसे डिवाइस ले जाने की अनुमति है, लेकिन एयरलाइंस सुरक्षा के लिए अतिरिक्त नियम लागू कर रही हैं.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप फ्लाइट में यात्रा करने जा रहे हैं, तो अपने पावर बैंक को सुरक्षित तरीके से रखें और उसका सही इस्तेमाल करें. कोशिश करें कि चार्जर ओवरहीट न हो और उसे ऐसी जगह रखें जहां आप उस पर नजर रख सकें. ये नए नियम दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी मददगार है, उतनी ही सावधानी भी मांगती है. इसलिए यात्रा के दौरान छोटे-छोटे नियमों का पालन करना आपकी और बाकी यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

US airline safety rulesportable charger flight rulesPower bank

Trending news

'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
West Bengal Election 2026
'ममता कुछ लाई थीं', बंगाल में नया एग्जिट पोल आया, रात में ही क्यों छिड़ी 'महाभारत'?
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
Travel News in Hindi
गोवा-आगरा या दिल्ली नहीं... फिर कौन-सा शहर है विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद?
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
weather update
अप्रैल में गर्मी ने मचाया था हाहाकार, अब मई में दिखेगी मौसम की 'नरमी'; IMD का अलर्ट
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
Assembly Elections 2026
जहां रखी होती हैं EVM, उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसके पास होती है? क्या जानते हैं आप
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
DNA
नेता बार-बार झूठ क्यों बोलते हैं? क्या जनता को भ्रम में रखने के लिए रचा जाता है खेल
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
Gold
लोग अब 'गोल्ड ज्वेलरी' कम क्यों खरीद रहे? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
Assembly Election 2026
भवानीपुर में बवाल, स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचीं ममता तो भड़क गई BJP; जमकर हुई नारेबाजी
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
ice cream
लगती हैं लाइनें, दूर-दूर से खाने आते हैं लोग; कौन सा शहर कहलाता है आइसक्रीम कैपिटल?
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
DNA
'धर्मग्रंथ' पर 'अतिक्रमण' की साजिश का पर्दाफाश, जानिए क्या है पूरा मामला?
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather updates
1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट