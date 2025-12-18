क्रिसमस-न्यू ईयर पर घूमने जाने का है प्लान? इस जादूई ट्रिक से बुक करें सबसे सस्ती फ्लाइट! बस फॉलो करें ये स्टेप्स

Google Flights Tricks: क्या आप भी क्रिसमस या नए साल की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बड़े काम की खबर है. छुट्टियों का मौसम आते ही रेल से लेकर प्लेन के टिकट मिलने बंद हो जाते हैं या फिर बड़े महंगे होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ट्रिक को अपनाकर आप बड़े ही आसानी से फ्लाइट का टिकट भी बुक कर सकते हैं. जी हां, आप भी ऐसा कर सकते हैं बस इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आप कम से कम कीमत में प्लाइट का टिकट बुक कर अपने सफर को और मजेदार बना सकते हैं. इस काम में आपकी सहायता करेगा Google Flights. लेकिन कैसे और क्या है पूरा प्रोसेस? आइए जानते हैं विस्तार से...

सस्ती फ्लाइट बुक करने में आपकी मदद Google Flights कर सकता है. इस सर्विस Google Flights को एक बेहतर ट्रैवल प्लानर के रूप में गूगल ने शुरू किया है जो यूजर्स को सबसे अच्छे ट्रैवल डील सर्च करने में हेल्प करता है. इस सर्विस में बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिससे यूजर्स कम कीमत वाली फ्लाइट की डिटेल्स जान सकते हैं.

ये रहा पूरा प्रोसेस

इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर पर जाएं और वहां Google Flights सर्च करें.

अब सामने आए पेज से Google flights की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करें.

यहां आप प्रस्थान यानी Departure और गंतव्य यानी Destination, यात्रा की डेट और वापस आने की डेट का ऑप्शन मिलेगा, इसे भर दें.

अगर आप चाहें तो इन ऑप्शन में से कुछ न भी भरें जैसे गंतव्य. यह पेज द्वारा सुझाए गए या इंटरैक्टिव वर्ल्ड मैप्स पर दिए गए लोकेशन में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं.

इसके बाद आपको ट्रैवल के लिए राउंड ट्रिप या वन वे टिकट को अपने जरूरत के अनुसार चुनना होगा.

इसके बाद दूसरे फिल्टर में आप स्टॉप, पसंदीदा एयरलाइन और अन्य स्टैंडर्ड भी लगा सकते हैं.

इन सभी डिटेल्स को जब आप दर्ज करके एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो आपको इंटरैक्टिव मैप्स दिखाएगा जो कई चीजों के साथ आपके शुरुआती लोकेशन से कई गंतव्यों के लिए सबसे कम कीमत वाली फ्लाइट की डिटेल्स आ जाएगी.

अब आप इस लिस्ट को देखकर टिकट बुक कर सकते हैं. अब यहां फिर से डेट सेलेक्ट करें. इसके बाद आप चाहें तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. इस तरह आप आप अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन की सबसे सस्ती फ्लाइट को खोज पाएंगे.

आप आसानी से अपने समय सुविधा और कीमत के आधार पर सबसे सही फ्लाइट चुन सकते हैं. इससे आपको अलग-अलग दिनों और समय पर चलने वाली फ्लाइट्स के किराए की तुलना करने में मदद मिलेगी और आप अपने लिए सबसे परफेक्ट ऑप्शन चुन पाएंगे.

