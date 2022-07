Flipkart: स्मार्टफोन खरीदना हुआ और भी Safe, ग्राहकों को मिलेगी Open Box डिलीवरी और स्क्रीन रिप्लेसमेंट

Flipkart Smartphone Shopping is Now Much Safer: जब ऑनलाइन स्मार्टफोन परचेज करने की बात आती है तो लोगों के मन में एक डर रहता है कि कहीं उनके साथ ठगी ना हो जाए. दरअसल कई बार स्मार्टफोन की डिलीवरी में लोगों को नकली प्रोडक्ट्स भेज दिए जाते हैं. ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है. इस डर से अपने ग्राहकों को दूर रखने के लिए फ्लिपकार्ट ने एक नया कैम्पेन लॉन्च किया है जिसका नाम "इंडिया का स्मार्टफोन डेस्टिनेशन" है. इस कैम्पेन में शॉर्ट्स वीडियो को भी शामिल किया गया है जिससे लोग बिना डरे मजाकिया अंदाज में चीजों को समझ सकें. इस कैम्पेन की बदौलत फ्लिपकार्ट बेस्ट स्मार्टफोन डेस्टिनेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है.

क्या है कैम्पेन का मुख्य मकसद

इस कैम्पेन की मदद से फ्लिपकार्ट अपने ग्राहकों के मन से डर को दूर करना चाहता है जो स्मार्टफोन परचेज करते समय यूजर्स के दिमाग में बना रहता है. इस कैम्पेन में जोड़े गए शॉर्ट वीडियो की मदद से फ्लिपकार्ट भारतीय टीवी सीरियल्स की पुरानी यादों को भी ताजा करता है. इसके अतिरिक्त, वीडियो की मदद से फ्लिपकार्ट यूजर्स को ये भी बताना चाहती है कि फ्लिपकार्ट से खरीदारी करने पर किसी तरह की विपरीत परिस्थितियां पैदा नहीं होंगी.

उदाहरण के लिए, एक वीडियो में सास अपनी नवविवाहित बहू को घर और लॉकर की चाबी देती है, साथ ही उसे एक पुराना टूटा हुआ स्मार्टफोन भी देती है. इस उनका बेटा जवाब देता है कि वो अपनी पत्नी को पुराना फोन कैसे दे सकता है. इस वीडियो की मदद से फ्लिपकार्ट ये बताना चाहता है वेबसाइट पर आप पुराने स्मार्टफोन को बिना दिक्कत के एक्सचेंज कर सकते हैं.

ओपन बॉक्स डिलीवरी की मिलेगी सुविधा

इस कैंपेन के जरिए फ्लिपकार्ट ना सिर्फ बेहतरीन स्मार्टफोन ऑफर करेगा बल्कि सिर्फ 99 रुपये में ओपन बॉक्स डिलीवरी और स्क्रीन रिप्लेसमेंट जैसी सुविधाएं भी देगा. ओपन बॉक्स डिलीवरी में फ्लिपकार्ट का एजेंट आपके सामने प्रोडक्ट को ओपन करके इसकी जांच करता है. इसका स्क्रीन रिप्लेसमेंट फीचर सभी बड़े ब्रांड के स्मार्टफोन जैसे Apple, Samsung, RealMe, Oppo और Google Pixel के लिए उपलब्ध है.

