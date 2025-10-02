Advertisement
सेल खत्म होने से पहले मची लूट! ₹8,000 से भी कम में मिलने लगीं टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीनें, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Washing Machine Sale:  इस फेस्टिव सीजन में बजट कम है लेकिन वॉशिंग मशीन लेने का मन है? तो आपके लिए खुशखबरी है! Amazon और Flipkart पर चल रही बंपर सेल में अब आप टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीनें ₹8,000 से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. यह एक ऐसा मौका है जब आप आधी कीमत या उससे भी कम में अपने घर के लिए जरूरी अप्लायंसेज ला सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:57 AM IST
Washing Machine Sale: अगर आप भी कम कीमत में वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट मौका है. फेस्टिव सीजन के तहत इन दिनों अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बंपर ऑफर्स चल रहे हैं. फेस्टिव सीजन की सबसे बड़ी सेल में टॉप ब्रांड्स की वॉशिंग मशीनें अब ₹8,000 रुपए से भी कम कीमत में मिल रही हैं. यह एक ऐसा मौका है जब आप आधे से भी कम कीमत में अपने घर के लिए जरूरी अप्लायंस ला सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट की सेल खत्म होने वाली है तो जल्दी करिए कहीं मौका हाथ से न निकल जाए. 

वॉशिंग मशीन आज के समय में हर घर की जरूरत बन गई है. सामान्य दिनों में 12-15 हजार में मिलने वाली वॉशिंग मशीन फेस्टिव सीजन में ऑफर्स के साथ 8,000 से कम में मिल रही हैं. ऐसे में आपका बजट ज्यादा नहीं है तो परेशान होने की बजाय Flipkart Big Billion Days से खरीदी कर सकते हैं. फेस्टिव ऑफर्स के साथ फ्लिपकार्ट पर 8 हजार रुपए के अंदर वॉशिंग मशीन की धांसू डील मिल रही हैं. आइए जानते हैं...

Voltas Beko वॉशिंग मशीन
अगर आप भरोसेमंद ब्रांड की वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो टाटा की Voltas Beko एक अच्छा विकल्प है. यह वॉशिंग मशीन नार्मल फैमिली के लिए ही खास डिजाइन की गई है. नार्मल दिनों में इस वॉशिंग मशीन की कीमत ₹12,000 होती है लेकिन Flipkart Sale में आप इसे 39% की छूट के साथ केवल ₹7,290 में खरीद सकते हैं. इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर या क्रेडिट कार्ड के से भी इस पर और डिस्काउंट मिल रहा है. यह मशीन 1350 RPM की मोटर के साथ आती है और इसकी 6 किलो की कैपेसिटी है. ऊर्जा की बचत के लिए इसे 5 स्टार रेटिंग भी मिली है.

Realme 7KG वॉशिंग मशीन
अगर आप एक अच्छी और भरोसेमंद वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं तो Realme की 7KG वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं. इस वॉशिंग मशीन की कीमत आम दिनों में ₹12,490 रुपये होती है लेकिन अमेजन की फेस्टिव सेल में आप इसे 45% की छूट के साथ मात्र ₹6,790 में खरीद सकते हैं. साथ ही एक्सचेंज ऑफर के साथ आप एक्सट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं. इस मशीन को अमेजन यूजर्स ने 4.3 स्टार रेटिंग दी है.
Realme की यह वॉशिंग मशीन 1400 RPM की मोटर और हाई स्पिन स्पीड के साथ आती है. जिससे कपड़े जल्दी और अच्छे से साफ होते हैं. इसमें लोअर ड्राइंग टाइम है और दो वॉशिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं. यह 5 स्टार रेटिंग वाली मशीन है, जो बिजली की भी बचत करती है.

थॉमसन सेमी-ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन
अगर आपकी फैमिली छोटी है या फिर बैचलर हैं तो थॉमसन ब्रांड की यह सेमी-ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसकी कैपेसिटी 7 किलो है और यह 1400 RPM की हाई स्पिन मोटर के साथ आती है. इस मशीन की कीमत नार्मल दिनों में 10,499 होती है लेकिन ऑफर्स के साथ आप इसे मात्र 7,299 रुपये में खरीद सकते हैं. इस 30% की छूट मिल रही है. साथ ही एक्सचेंज ऑफर का फायदा उठाकर आप इसे और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं. यह मशीन 5 स्टार रेटिंग वाली है और टॉप लोड सेमी-ऑटोमेटिक मॉडल है.

